Покров Богородицы в 2025 году: что нужно сделать, чтобы не разориться — приметы и традиции

Покров Пресвятой Богородицы не входит в список двунадесятых праздников, но для православных остается одним из наиболее значимых Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Покров Пресвятой Богородицы — христианский праздник, который, как считается, пришел к нам из Византии. Он не входит в список главных двунадесятых, потому что посвящен событиям, произошедшим не в годы жизни Божией Матери, тем не менее считается одним из наиболее почитаемых. Рассказываем, с какими событиями он связан, когда Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году и как по приметам определить, какой будет зима.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Согласно преданию, в основе Покрова Пресвятой Богородицы лежит история о явлении Божией Матери в Константинополе. Это событие описано в житии Андрея Юродивого. Войска Византийской империи находились в дальнем походе, и тогда Константинополь оказался в осаде со стороны восточных соседей. Казалось, что империя уже на грани гибели.

Тогда константинопольцы, надеясь на защиту Девы Марии, молились и днем, и ночью. Это происходило во Влахернском храме, где тогда хранилась риза Богородицы, головной покров и часть ее пояса. Во время всенощного бдения свершилось чудо: Андрей Юродивый и его духовный ученик Епифаний узрели явление Пресвятой Богородицы. Невидимая для других, идущая от царских врат Богородица была с сопровождением: ее под руки держали Иоанн Предтеча и Сын Грома, апостол Иоанн Богослов, а множество святых в белых одеждах шли позади и пели священные песни.

Источник: Семен Громов / 72.RU

«По окончании молитвы Она сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое Она носила на Пречистой Главе Своей, и, держа его с великой торжественностью Своими Пречистыми Руками, распростерла его над всем стоящим в храме народом», — говорится в житии святых по изложению святителя Димитрия Ростовского.

Считается, что тогда, 14 октября 910 года (1 октября по старому стилю), Покров Божией Матери защитил город: вскоре поднялась буря, которая разметала корабли врагов у берегов Константинополя.

Русская православная церковь начала отмечать праздник в XII веке: такое распоряжение дал святой князь Андрей Боголюбский. Он почитал Андрея Юродивого как своего покровителя, поэтому интересовался его житием.

Тогда же на Руси стали возводить первые храмы в честь Покрова Божией Матери. Один из самых древних — храм Покрова на Нерли, который был построен по указу святого князя Андрея Боголюбского. Со временем появлялось всё больше таких храмов, и сейчас посвященные Покровам Божией Матери церкви есть практически в каждом городе.

Когда Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году

За Покровом Пресвятой Богородицы закреплена конкретная дата — каждый год он отмечается 14 октября. В 2025 году праздник выпадает на вторник. Но службу в честь Покрова Пресвятой Богородицы начинают еще с вечера 13 октября. Сперва идет малая вечерняя служба, которую продолжают великой вечерней, утреней и литургией. За литургией следуют проповеди, описывающие историю торжества и поясняющие смысл.

Что принято делать на Покров Пресвятой Богородицы

Верующим на Покров Пресвятой Богородицы следует возносить молитву Божией Матери. Считается, что все просьбы о защите и помощи в этот день будут услышаны.

Кроме того, в славянском календаре Покров считался главным праздником осени и означал завершение сельскохозяйственных работ. К этой дате ожидали первый иней — встречу осени с зимой, утепляли избы, переводили скот на зимний корм, завершали сбор урожая. Если к Покрову не успевали собрать яблоки, их оставляли высыхать прямо на ветвях. На сам праздник такие ветви следовало сжечь в печи, чтобы всю зиму в доме было тепло, а стол никогда не опустел.

Хозяйки на Покров Пресвятой Богородицы задабривали блинами домовых, которые, как считалось, в этот день впадали в спячку. Ведь только сытый домовой привлечет в дом достаток и тепло. А чтобы дети зимой не болели, их прямо на крыльце обливали водой через сито или решето.

Также с Покрова Пресвятой Богородицы начиналась череда свадеб: считалось, что созданные в это время семьи будут непременно счастливыми и крепкими. При этом, чтобы поверье точно сработало, новобрачные должны были лечь спать на нечетном количестве снопов ржи. А незамужние девушки ранним утром бежали в храм, чтобы поставить свечку, веря, что та, кто успеет сделать это первой, выйдет замуж раньше остальных. Также девушки собирались в избе, где вечером к ним присоединялись юноши. Таким образом происходило знакомство и выбор невест.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы

На Покров составляли прогноз погоды на предстоящую зиму. По одной из примет, если в этот день дует северный или восточный ветер, зима будет холодной, а если южный — снежной и мягкой. Переменный ветер на Покров предвещал переменчивую зиму.

Есть и другие приметы:

если на дубах и березах нет листьев, то год пройдет легко, в противном случае ожидалась суровая зима;

услышав гром на Покров, можно быть уверенным, что зима будет короткой и без снега;

много снега на Покров день говорит о большом количестве свадеб на следующий год;

если на улице грязь, то всё заметет не позднее чем через месяц, а если сухо, то морозы будут позднее;

полнолуние на Покров всегда говорило о том, что следующее лето будет засушливым;

белка, которая окончила линьку к этой дате, являлась показателем того, что зима будет хорошей.

Чего нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

Как и в случае с другими православными праздниками, на Покров Пресвятой Богородицы есть несколько запретов. Например, нельзя убирать, стирать, шить, вязать, гладить и заниматься другой серьезной хозяйственной работой. Нельзя занимать деньги — иначе весь следующий год проведешь в нищете. Нельзя ругаться, сквернословить, употреблять спиртное, грустить и пребывать в плохом расположении духа. А если какой кавалер на Покров предложит девушке выйти за него замуж, то нельзя ему отказывать — в противном случае та рисковала засидеться в девках.