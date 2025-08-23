НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 748мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Бизнесмен пожаловался губернатору
Программа «Пира на Волге»
Новый автобус
Ярославский бренд покорил Россию
Движение трамваев
Задержка поездов
Арестован руководитель
Ремонт проспекта
На работу на речном трамвайчике
Религия Обзор Ореховый Спас в 2025 году: что нужно сделать, чтобы привлечь достаток — приметы и традиции

Ореховый Спас в 2025 году: что нужно сделать, чтобы привлечь достаток — приметы и традиции

Разбираемся, почему его называют Нерукотворным и в чем суть праздника

5 407
1 комментарий
Кормить белок на Ореховый Спас — факультативное занятие. И без них примет хватает | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКормить белок на Ореховый Спас — факультативное занятие. И без них примет хватает | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Кормить белок на Ореховый Спас — факультативное занятие. И без них примет хватает
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Ореховый Спас — народное название церковного праздника в честь Спаса Нерукотворного. Это третий и завершающий праздник. В народе говорили: «Первый Спас — на воде стоят; Второй Спас — яблоки едят; Третий Спас — на зеленых горах холсты продают». Согласно истории, изначально это было местное торжество в Константинополе. Но широкое почитание Спаса Нерукотворного сделало этот праздник общецерковным.

Когда Ореховый Спас в 2025 году

Нерукотворный Спас — это убрус, по-нашему — полотенце, на котором отпечатался Лик Иисуса. По преданию, эта реликвия появилась в I веке нашей эры, когда Авгарь, царь ближневосточного города Эдесса, заболел проказой. Лекари пытались вылечить его, но ничего не помогало.

До царя дошел слух, что в Палестине есть некий проповедник, который исцеляет всех нуждающихся. Тогда царь отправил своих слуг, чтобы они встретились с ним и попросили его приехать в Эдессу. Это был Иисус.

Ехать он отказался, но попросил принести ему воду и убрус. Умывшись, он вытерся этим полотенцем и чудесным образом на полотнище отпечатался Лик Иисуса.

Слуги царя отвезли этот убрус Авгарю в Эдессу, и тому хватило приложиться к плату, чтобы исцелиться от недуга. Впоследствии он сам принял крещение от ученика Иисуса наравне со своими подданными.

С тех пор убрус стали почитать и, по преданию, именно с него писали первые иконы. Долгое время святыня хранилась именно в Эдессе, но в 944 году ее перенесли в Константинополь. Это произошло 29 августа. Поэтому-то Ореховый Спас ежегодно отмечают 29 августа, этот праздник непереходящий. В 2025 году он выпадает на пятницу.

К сожалению, реликвия была утрачена. В период крестовых походов в 1204 году, во время разграбления византийский столицы, плат бесследно исчез.

Как празднуют Ореховый Спас

В церковном уставе праздник в честь Спаса Нерукотворного относится к числу малых «со славословием». Однако из-за совпадения с праздником Успения Богородицы эти два богослужения совмещены, и в русской традиции совершается Всенощное бдение.

Как и в любой другой церковный праздник, следует посетить храм, отказаться от тяжелой работы, если это возможно. Так как этот день наступает сразу после Успенского поста, дозволяется есть скромную пищу.

По народной традиции праздничный стол должен быть полон. Кроме хлеба из нового урожая, пекли пироги с разными начинками. И все, кто был за столом, должны были попробовать от каждого блюда хотя бы кусочек. Чтобы избежать голода. Но и переедать нельзя.

Как правило, к третьему Спасу созревали хлеб и лещина. Именно с орехами и колосьями шли в церковь, чтобы освятить их. Оттуда и появилось третье название — Хлебный Спас. Также верующие приносят в церковь воду, мед и созревшие фрукты. Считается, что Ореховый Спас — это день благодарения Господа за хлеб насущный: «У третьего Спаса припасен хлеб» и «Хорошо, если Спаситель — на холсте, а хлеб — на гумне».

Гумно — участок, куда складывали необмолоченные колосья и проводили обмолот и веяние (просеивание, отделение от плевел и прочего мусора) зерна.

Традиции и приметы Орехового Спаса

В народе на Ореховый Спас было принято печь хлеб из освященного зерна и угощать им близких, соседей и нуждающихся. Также это угощение дополняли медом и орехами.

На третий Спас также было принято освящать источники воды. В деревнях троекратно обходили родники и питьевые колодцы, чтобы совершить своеобразный ритуал «закрытия теплого времени года». Считалось, что так источник воды не замерзнет.

Интересно, что этот праздник иногда называют и Холщовый Спас или Спас на Холсте. Именно с этой даты начинают торговать домоткаными тканями. Также считается правильным в этот день закупать материалы для пошива.

Богатый урожай орехов был показателем того, что на следующий год их будет очень мало, но зато урожай пшеницы предполагается большим.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Если попался двойной орех среди собранного урожая — это к достатку. Его впоследствии держали в кошельке, чтобы деньги не переводились.

Обращали внимание на вкус первого съеденного ореха: сладкий — к любовным успехам, незрелый — к неожиданным новостям, горький — к расстройству, а гнилой — к проблемам.

Следили и за погодой, поведением птиц. Дождь с грозой в Ореховый Спас сулил теплую осень. А улетевшие на юг птицы говорили о заморозках на Покров, поздней и мягкой зиме, но холодной весне.

Празднование Спаса Нерукотворного — давняя традиция, которая восходит ко временам жизни Иисуса Христа. Конечно, традиции, связанные с освящением орехов и хлеба, никак не соотносятся с этим праздником. Но на Руси всегда относились к урожаю с особым трепетом, поэтому это стало частью церковной службы.

А вы отмечаете Ореховый Спас?

Каждый православный праздник для меня святой
Впервые слышу о таком
Не отмечаю, но орех в кошелек положу
Мне только повод дай!
Отмечаю только те праздники, что выпадают на выходные

ПО ТЕМЕ
Анастасия Кравченко-ЛобановаАнастасия Кравченко-Лобанова
Анастасия Кравченко-Лобанова
Религия Православие Спас Ореховый Спас Приметы Традиции Птица Православный праздник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
28 августа 2024, 18:55
как могут разориться нищие?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление