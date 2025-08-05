НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, дождь

ощущается как +20

2 м/c,

вос.

 752мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,67
EUR 92,33
Погиб подросток
Паломники пострадали в ДТП с поездом
Новый перевозчик за 13 млн
Все хитрости для ремонта и строительства
Сменился главврач ЦРБ
Аренда квартир подорожала
Дом для переселенцев
Медицинский теплоход
Чествование «Локомотива»
Платные парковки
Религия Обзор Успенский пост в 2025 году: когда он начнется, сколько продлится и что нельзя есть

Успенский пост в 2025 году: когда он начнется, сколько продлится и что нельзя есть

Рассказываем всё о традициях и обычаях одного из самых строгих воздержаний

2 270
3 комментария
Успенский пост — один из строгих, однако на это время выпадают Яблочный и Медовый Спас | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUУспенский пост — один из строгих, однако на это время выпадают Яблочный и Медовый Спас | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Успенский пост — один из строгих, однако на это время выпадают Яблочный и Медовый Спас
Источник:
Евгений Софийчук / NGS55.RU

В православном календаре есть четыре многодневных поста, и совсем скоро начнется один из них — Успенский. Его держат в память о кончине Пресвятой Богородицы. В честь этого события он и получил свое название. Рассказываем, в чем смысл этого поста и какие ограничения он предписывает.

Когда Успенский пост в 2025 году

В старину Успенский пост начинался 1 августа и продолжался две недели — вплоть до праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Из-за реформы календаря даты Успенского поста поменялись. Теперь он начинается 14 августа и длится до 27 августа. Продолжительность и традиции этого богослужения остались неизменными.

Что можно и нельзя есть в Успенский пост

Успенский пост — проверка и крепости веры, и выносливости организма. Он столь же строгий, как и Великий пост, и имеет свои каноны.

Так, по понедельникам, средам и пятницам христиане могут употреблять в пищу только свежие овощи и фрукты. Разрешается также растительная пища, не прошедшая термическую обработку, например сухофрукты или моченые овощи. Под запретом горячие напитки — например, чай или кофе, а также растительное масло и продукты животного происхождения.

По вторникам и четвергам во время Успенского поста можно есть горячие блюда, однако при их приготовлении нельзя использовать растительное масло. Мясо, молоко, йогурты, сыр, сливочное масло, яйца, рыба и другие продукты не растительного происхождения тоже под запретом.

Небольшие послабления во время Успенского поста по субботам и воскресеньям. Можно есть растительное масло, горячие блюда и даже выпить немного вина.

Во время строгого Успенского поста выпадает важный для православных христиан праздник — Преображение Господне. Считается, что именно в этот день Иисус Христос явился трем своим ученикам — апостолам Петру, Иакову и Иоанну — в белых одеждах и сиянии небесной славы. Этот день в народе называют также Яблочным Спасом. В день Преображения Господня, 19 августа, постящимся можно съесть рыбу.

Что разрешается есть в Успенский пост | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЧто разрешается есть в Успенский пост | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Что разрешается есть в Успенский пост
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Традиции Успенского поста

Успенский пост совпадает со сбором нового урожая. Отсюда берут начало и некоторые традиции, связанные с этим богослужением. Крестьяне, которые работали в поле с весны, видели результаты своего труда. В первые дни поста они шли в церковь, чтобы освятить ржаные колосья, а потом украшали ими дома. Люди верили, что эти «обереги» помогут получить столь же щедрый урожай и в будущем году.

Кроме ржаных колосьев наши предки освящали и другие зерновые, а вместе с ними — новый урожай орехов, овощей, фруктов и меда. Делали запасы, которые помогали пережить длинные зимние месяцы. Современные верующие по традиции отправляются в церковь, чтобы освятить мед или яблоки, в определенные дни — во время Яблочного и Медового Спаса.

Один пост и два Спаса

Время Успенского поста совпадает с двумя известными православными праздниками — Медовым Спасом и Яблочным. Первый православные отмечают в четверг, 14 августа, — в тот же день, что и начинают поститься, а второй выпадает на вторник, 19 августа. Неслучайно Успенский пост в старину прозвали по-народному — Спасовкой.

Медовый Спас был своеобразным сигналом для наших предков о том, что в ульях созрел мед и можно приступать к его сбору. Соты с самым богатым урожаем несли в церковь и освящали. В этот день было принято делиться медом с бедняками и угощать детей.

Яблочный Спас издавна символизировал приближение осени и был своего рода праздником урожая. С этого дня люди могли есть яблоки нового урожая и готовить из них различные блюда и запасы на зиму. К тому же эти плоды было принято освящать в церкви.

А вы соблюдаете посты?

Только Великий пост
Соблюдаю все православные посты
Мне по здоровью нельзя
Я и так круглый год на диете
Весь год ем что хочу
Главное очистить мысли и душу, а пост — дело десятое

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Преображение Яблочный Спас Медовый Спас Успенский пост Пост Православные праздники Православные традиции
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
6 августа 2024, 04:06
Пост zдесь круглый год по плану Таврического и РПЦ Чем меньше и хуже едим тем лучше для них
Гость
6 августа 2024, 04:13
Друг друга и братьев во Христе "есть" можно главное не есть мясо э, слушаться Таvрического и не мыться
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление