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Религия Обзор Приближается Петров пост: когда он начинается и какие правила нужно соблюдать

Приближается Петров пост: когда он начинается и какие правила нужно соблюдать

Он считается одним из самых легких постов, но от этого не теряет своей значимости

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1 комментарий
Продолжительность Петрова поста непостоянна: он может длиться от 8 до 42 дней | Источник: Лина Саитова / 116.RUПродолжительность Петрова поста непостоянна: он может длиться от 8 до 42 дней | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Продолжительность Петрова поста непостоянна: он может длиться от 8 до 42 дней

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Одним Великим постом православие не ограничивается. Есть даже те, что длятся один день. Но Петров пост на их фоне выглядит необычно. Хотя бы потому, что у него нет определенной продолжительности. Например, в прошлом году он длился 11 дней, а в 2025 году Петров пост продлится 25 дней. Рассказываем, когда Петров пост в 2025 году и что в нем особенного.

Когда Петров пост в 2025 году

Петров пост посвящен двум апостолам — Петру и Павлу. В дни ограничений христиане вспоминают о том, как ученики Христа воздерживались от еды перед миссионерством. Нередко Петров пост еще называют Апостольским и Петропавловским.

Продолжительность поста всегда разная. В один год он может продлиться 8 дней, в другой — 42. Всё потому, что его начало приходится на второй понедельник после Святой Троицы. А дата у нее всегда плавающая и зависит от Пасхи.

Троица в 2025 году выпадает на 8 июня, так что путем не самых сложных вычислений можно понять, что Петров пост в 2025 году начнется 16 июня. Что же до его финала, то заканчивается он всегда накануне Дня Петра и Павла. Он в этом году выпадает на 12 июля, так что Петров пост закончится 11-го числа.

Что можно и что нельзя есть в Петров пост

Петров пост считается нестрогим. Церковный устав в эти дни предписывает отказаться лишь от мяса, молока и яиц. Блюда, в приготовлении которых использовались эти продукты, употреблять также нельзя. Рекомендуется отказаться от алкоголя и вредных привычек. Разве что в выходные и на храмовые праздники можно позволить себе выпить немного вина.

А вот рыбу есть можно на протяжении всего поста за редкими исключениями — от рыбы стоит отказаться по средам и пятницам, которые считаются самыми строгими днями Петрова поста. В это время под запретом не только любая пища животного происхождения, но даже растительное масло. Поэтому по средам и пятницам особой популярностью пользуются постные щи, постная окрошка и ботвинья — традиционные блюда Петрова поста.

Как подготовиться к посту

Даже учитывая, что Петров пост не такой строгий, резкое изменение рациона может стать стрессом для вашего организма и навредить ему. Поэтому лучше заранее и постепенно начать готовиться к ограничениям.

Врачи советуют постепенно снижать потребление мяса и молочных продуктов, заменяя их овощами и фруктами.

Также лучше еще до поста понемногу начать есть отруби: в них содержится много клетчатки, которая во время поста станет основой вашего рациона. Если заранее не подготовить организм, то могут начаться проблемы с пищеварением.

Чтобы в целом улучшить пищеварение и снизить дискомфорт от смены рациона, стоит пить достаточное количество воды.

Если у вас есть хронические заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом, проконсультируйтесь с врачом перед началом поста.

Кто может не поститься

Не всем необходимо менять рацион и соблюдать пост по всей строгости. Например, беременным и кормящим женщинам разрешено питаться так же, как прежде. Послабления позволяются также военнослужащим, учащимся и работающим на тяжелых производствах.

Маленьким детям тоже лучше не поститься, ведь для полноценного развития необходим нормальный разнообразный рацион. Если же вы хотите, чтобы дети с юных лет приучились поститься, можете ограничить их в сладком на время Петрова поста.

Традиции Петрова поста

Во время Петрова поста верующие следят не только за своим питанием, но и за поведением. За сотни лет сложились традиции, которые многие люди раньше тщательно соблюдали, а некоторые придерживаются их до сих пор.

На дни памяти святых, выпадающих на Петров пост, принято делать рыбники — пироги с рыбой внутри, запеченной целиком.

Во время поста нельзя играть свадьбу. Запретить зарегистрироваться в загсе вам не могут, а вот венчание в эти дни провести не получится, ведь свадьба зачастую проходит за щедрым столом, что во время поста не допускается. К тому же, по поверью, если заключить брак в Петров пост, не избежать в семейной жизни скандалов и ссор.

На протяжении всего поста нельзя заниматься рукоделием — особенно нельзя вязать и шить. Считается, что «откладывать иголку» нужно, чтобы не зашить удачу и не навлечь на себя неприятности.

Также во время поста не нужно стричься, ведь с волосами с вас могут состричь и счастье на всю жизнь.

Не стоит ссориться с близкими и родными, браниться и разрывать связи в Петров пост. Лучше, наоборот, провести это время в кругу любящих людей.

Ближе к концу поста принято начинать готовиться к празднику — Дню Петра и Павла: до 12 июля стоит провести в квартире генеральную уборку и вынести из дома весь мусор.

А вы соблюдаете православные посты?

Вообще все посты соблюдаю
Только Великий пост
Соблюдаю те посты, о которых знаю
Никакие посты я не соблюдаю и соблюдать не собираюсь
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Религия Пост Православие Вера Еда Ограничения
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Напридумывали попы долгогривые ограничений, к вере в Господа отношения не имеющих..
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