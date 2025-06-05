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Религия Обзор Троицкая родительская суббота в 2025 году: что можно и нельзя делать в этот день — традиции и приметы

Троицкая родительская суббота в 2025 году: что можно и нельзя делать в этот день — традиции и приметы

Сходить в храм — это еще не всё

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На Троицкую родительскую субботу в храмах устраивают литургии и панихиды | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНа Троицкую родительскую субботу в храмах устраивают литургии и панихиды | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

На Троицкую родительскую субботу в храмах устраивают литургии и панихиды

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В течение года случается несколько родительских суббот (есть даже те, что выпадают на середину недели, но всё равно называются субботами), но одной из главных традиционно считается Троицкая. Как и в случае с остальными такими днями памяти, в Троицкую родительскую субботу принято поминать усопших. Причем не только родных и близких, а вообще всех. Поэтому она еще называется Вселенской. И у нее есть свои традиции и правила, которые стоит соблюдать. Рассказываем, какого числа Троицкая родительская суббота в 2025 году, какие приметы с ней связаны, что можно и нельзя делать в этот день.

Как появилась Троицкая родительская суббота

История Троицкой родительской субботы начинается еще в первом веке нашей эры. Считается, что об установлении этого поминального дня еще апостол Петр писал. Да не просто писал, а еще обращался к иудеям, рассказывая им о Спасителе, такими словами: «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти».

Суббота же выбрана поминальным днем, потому что это в принципе особый для христиан день. К субботе завершилось творение мира. Суббота стала «днем покоя». В субботу сошедший в ад Христос возвестил начало новой жизни.

Родительскими эти субботы называются, потому что молятся христиане прежде всего за своих родителей. Но среди всех родительских суббот есть две Вселенские — Мясопустная и Троицкая. В эти дни церковь призывает молиться не только об усопших родственниках, но также «об упокоении всех рабов Божиих». Таким образом, даже те почившие, у кого в живых не осталось никого, кто мог бы хранить память о них, не уходят в тотальное забвение.

Когда Троицкая родительская суббота в 2025 году

Вычислить, когда Троицкая родительская суббота в 2025 году, не так уж сложно. Важно помнить два простых правила:

  1. Она приходится на 49-й день после Пасхи.

  2. Она выпадает на субботу перед Троицей.

Троица на этот раз отмечается 8 июня, так что Троицкая родительская суббота в 2025 году выпадает на 7 июня.

Что принято делать в Троицкую родительскую субботу в 2025 году

При любом маломальском поводе верующие идут в храм. Троицкая родительская суббота не исключение. Здесь накрывают поминальные столы, чтобы каждый желающий мог принести постную еду, фрукты, сладости или литургийное вино (всё это нужно предварительно освятить).

Литургия, панихида — это неотъемлемая часть дня поминовения. Если вы хотите, чтобы за ваших родных помолился священник, нужно перед службой передать ему записку с именами умерших. Также можно заказать Сорокоуст — в этом случае усопшего будут поминать все следующие 40 дней.

Также в этот день принято подавать нищим. При этом подающий обычно просит помолиться за свою родню.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

После службы принято ездить на кладбища — приводить в порядок могилки родственников и близких, а поскольку это Вселенская родительская суббота, то и чужие безымянные могилы не грех прибрать.

Вечером православные собираются семейным кругом на поминальный ужин, куда приглашают даже далеких родственников, к скромному столу подают постные угощения, главное из которых — кутья, цельнозерновая каша с медом, изюмом, сухофруктами. Деликатесов на столе быть не должно, оставьте их на другой день.

Что нельзя делать в Троицкую субботу в 2025 году

В Троицкую субботу не рекомендуется:

  • накрывать пышный стол;

  • бездельничать;

  • выяснять отношения;

  • ссориться и ругаться;

  • устраивать шумные гулянья;

  • чрезмерно веселиться;

  • но и слишком сильно горевать об усопших не стоит — слезами вы ушедшим точно не поможете, а сделаете только горше.

Кроме того, Троицкую родительскую субботу лучше не совмещать с персональными праздниками, банкетами, застольями. Поэтому православные не планируют на этот день никаких дней рождения, свадеб, венчаний и прочих торжеств.

Какие приметы есть на Троицкую субботу в 2025 году

В народном календаре найдутся приметы на любой день, и Троицкая суббота в 2025 году не исключение. Прежде всего обратите внимание на погоду:

  • если Троицкая родительская суббота в 2025 году будет дождливой — к изобилию;

  • если после дождя вы увидели радугу — к удаче и благополучию;

  • жара на Троицкую родительскую субботу — к засушливому лету;

  • выпала роса — к ранним заморозкам.

Также считается, что в ночь с пятницы на субботу могут присниться покойные родственники. Попробуйте запомнить их слова — полагается, что они должны дать мудрую подсказку.

Согласно еще одному поверью, в Троицкую субботу нужно принести в дом ветку осины. Если она быстро засохнет — ждите трудных времен. А если довольно долгое время останется зеленой — это сулит хороший год.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Храм Литургия Панихида Поминки Родительская суббота Православие Религия Традиции Приметы Обряды
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