Троицкая родительская суббота в 2025 году: что можно и нельзя делать в этот день — традиции и приметы

На Троицкую родительскую субботу в храмах устраивают литургии и панихиды Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В течение года случается несколько родительских суббот (есть даже те, что выпадают на середину недели, но всё равно называются субботами), но одной из главных традиционно считается Троицкая. Как и в случае с остальными такими днями памяти, в Троицкую родительскую субботу принято поминать усопших. Причем не только родных и близких, а вообще всех. Поэтому она еще называется Вселенской. И у нее есть свои традиции и правила, которые стоит соблюдать. Рассказываем, какого числа Троицкая родительская суббота в 2025 году, какие приметы с ней связаны, что можно и нельзя делать в этот день.

Как появилась Троицкая родительская суббота

История Троицкой родительской субботы начинается еще в первом веке нашей эры. Считается, что об установлении этого поминального дня еще апостол Петр писал. Да не просто писал, а еще обращался к иудеям, рассказывая им о Спасителе, такими словами: «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти».

Суббота же выбрана поминальным днем, потому что это в принципе особый для христиан день. К субботе завершилось творение мира. Суббота стала «днем покоя». В субботу сошедший в ад Христос возвестил начало новой жизни.

Родительскими эти субботы называются, потому что молятся христиане прежде всего за своих родителей. Но среди всех родительских суббот есть две Вселенские — Мясопустная и Троицкая. В эти дни церковь призывает молиться не только об усопших родственниках, но также «об упокоении всех рабов Божиих». Таким образом, даже те почившие, у кого в живых не осталось никого, кто мог бы хранить память о них, не уходят в тотальное забвение.

Когда Троицкая родительская суббота в 2025 году

Вычислить, когда Троицкая родительская суббота в 2025 году, не так уж сложно. Важно помнить два простых правила:

Она приходится на 49-й день после Пасхи. Она выпадает на субботу перед Троицей.

Троица на этот раз отмечается 8 июня, так что Троицкая родительская суббота в 2025 году выпадает на 7 июня.

Что принято делать в Троицкую родительскую субботу в 2025 году

При любом маломальском поводе верующие идут в храм. Троицкая родительская суббота не исключение. Здесь накрывают поминальные столы, чтобы каждый желающий мог принести постную еду, фрукты, сладости или литургийное вино (всё это нужно предварительно освятить).

Литургия, панихида — это неотъемлемая часть дня поминовения. Если вы хотите, чтобы за ваших родных помолился священник, нужно перед службой передать ему записку с именами умерших. Также можно заказать Сорокоуст — в этом случае усопшего будут поминать все следующие 40 дней.

Также в этот день принято подавать нищим. При этом подающий обычно просит помолиться за свою родню.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











После службы принято ездить на кладбища — приводить в порядок могилки родственников и близких, а поскольку это Вселенская родительская суббота, то и чужие безымянные могилы не грех прибрать.

Вечером православные собираются семейным кругом на поминальный ужин, куда приглашают даже далеких родственников, к скромному столу подают постные угощения, главное из которых — кутья, цельнозерновая каша с медом, изюмом, сухофруктами. Деликатесов на столе быть не должно, оставьте их на другой день.

Что нельзя делать в Троицкую субботу в 2025 году

В Троицкую субботу не рекомендуется:

накрывать пышный стол;

бездельничать;

выяснять отношения;

ссориться и ругаться;

устраивать шумные гулянья;

чрезмерно веселиться;

но и слишком сильно горевать об усопших не стоит — слезами вы ушедшим точно не поможете, а сделаете только горше.

Кроме того, Троицкую родительскую субботу лучше не совмещать с персональными праздниками, банкетами, застольями. Поэтому православные не планируют на этот день никаких дней рождения, свадеб, венчаний и прочих торжеств.

Какие приметы есть на Троицкую субботу в 2025 году

В народном календаре найдутся приметы на любой день, и Троицкая суббота в 2025 году не исключение. Прежде всего обратите внимание на погоду:

если Троицкая родительская суббота в 2025 году будет дождливой — к изобилию;

если после дождя вы увидели радугу — к удаче и благополучию;

жара на Троицкую родительскую субботу — к засушливому лету;

выпала роса — к ранним заморозкам.

Также считается, что в ночь с пятницы на субботу могут присниться покойные родственники. Попробуйте запомнить их слова — полагается, что они должны дать мудрую подсказку.