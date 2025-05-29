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Религия Обзор Открытки на Вознесение Господне: 12 душевных картинок, которыми вам захочется поделиться

Открытки на Вознесение Господне: 12 душевных картинок, которыми вам захочется поделиться

Поздравьте своих близких со светлым праздником

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На праздник Вознесения Господня важно не только посетить храм, но и поздравить близких | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUНа праздник Вознесения Господня важно не только посетить храм, но и поздравить близких | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

На праздник Вознесения Господня важно не только посетить храм, но и поздравить близких

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Иногда одно доброе слово может согреть сильнее солнца. А если оно написано на красивой открытке, то становится настоящим подарком. В праздник Вознесения Господня, который в 2025 году выпадает на 29 мая, так важно делиться теплом с теми, кто нам дорог. Мы собрали подборку изображений с трогательными словами — просто выберите, скачайте и отправьте.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Религия Православие Праздник Христианство Открытки Поздравления Иисус Христос
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