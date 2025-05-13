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Религия Обзор Вознесение Господне в 2025 году. Что нельзя делать в этот день: традиции и приметы

Вознесение Господне в 2025 году. Что нельзя делать в этот день: традиции и приметы

Поставить свечку — не значит быть готовым к этому дню

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Вознесение&nbsp;— олицетворение того, как важно не забывать про чистоту в доме и в сердце | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВознесение&nbsp;— олицетворение того, как важно не забывать про чистоту в доме и в сердце | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вознесение — олицетворение того, как важно не забывать про чистоту в доме и в сердце

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Праздник Вознесения Господня — один из ключевых дней в церковном календаре, который отмечают христиане по всему миру. Это важное событие для верующих, символизирующее восхождение Христа на небо. Рассказываем, когда Вознесение в 2025 году и как правильно провести этот день.

Когда Вознесение в 2025 году

Вознесение Господне отмечают ровно через 40 дней после Пасхи. Дата у этого праздника нефиксированная: она напрямую связана с днем Светлого Воскресенья и всегда выпадает на четверг. В 2025 году Пасху православные христиане праздновали 20 апреля, значит, Вознесение приходится на 29 мая.

Что произошло в день Вознесения Христова

После своего воскрешения Иисус Христос еще более месяца оставался среди учеников и последователей. По прошествии этого времени он собрал апостолов на горе Елеон, неподалеку от Иерусалима, благословил их и вознесся на небо.

Тогда же перед собравшимися предстали два ангела и возвестили, что Христос однажды вернется на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых. В день своего Вознесения Иисус распрощался с этим миром, однако постоянно присутствует с нами незримо. И так будет до его второго пришествия.

Что можно делать на Вознесение

Службы, приуроченные к Вознесению, начинаются утром в среду, а вечером этого же дня проходит торжественное всенощное бдение и крестный ход. Утром в четверг, в сам день Вознесения, совершается праздничная литургия. Во время службы читают Евангелие от Марка, где описано, как Христос вознесся на небо.

Поста в день Вознесения нет — разрешена любая еда и повседневные дела, но верующие стараются побывать в храме, исповедаться, причаститься, подать записки за здравие и упокой. Многие посещают могилы родных, приводят в порядок памятники и поминают усопших.

С древности считалось грехом отказывать в помощи нищим, традиция помогать нуждающимся жива и сегодня. Верующие на Вознесение подают милостыню и участвуют в благотворительных сборах.

В некоторых семьях пекут пироги с зеленым луком и особые лепешки — «лесенки» с семью перекладинами из теста, символизирующими путь к небу. Эти угощения можно отнести в храм для освящения, а потом угостить родных. Также на Вознесение пекут блины — «лапотки» — в память о Христе.

Что нельзя делать на Вознесение

Строгих церковных правил, касающихся поведения в день Вознесения, не установлено. Но есть общие христианские нормы, которые верующие стараются соблюдать в любые большие праздники.

В этот день важно избегать конфликтов и дурных поступков по отношению к другим. Не приветствуются уныние, печаль и раздражение. Также не стоит заниматься хозяйственными делами — уборку, работы в саду или на огороде желательно завершить заранее.

День лучше провести спокойно, с молитвой и добрыми мыслями. Шумные торжества, в том числе свадьбы, обычно переносят на другой день.

Народные приметы на Вознесение

Вознесение приходится на границу весны и лета, поэтому с ним связано много традиций земледельческого цикла. Считалось, что именно в этот день природа окончательно просыпается и начинается летний период. Ясная и солнечная погода на Вознесение считается хорошей приметой: она обещает богатый урожай.

Пасмурное небо и мелкий дождь, наоборот, предвещают неурожай, а гроза — холодное лето. Если же накануне прошел дождь, а утром в день праздника на небе появилась радуга, это воспринимается как знак будущего счастья и удачи. Сильный ливень с ветром считается неблагоприятным символом.

На Вознесение с утра наши предки умывались росой: по народному поверью, она в этот день особенно полезна для здоровья. Девушки плели венки из березовых веток и следили, не завянут ли они до Троицы: если венок оставался свежим, это сулило скорое замужество. По народным приметам, в ночь на Вознесение особенно громко поют соловьи, а ароматы цветов становятся насыщеннее.

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Вознесение Православие Христианство Иисус Христос Пасха Церковь Церковный праздник
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