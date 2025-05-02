Троица в 2025 году: какого числа празднуют, традиции и приметы

Вы не ошибетесь, если пойдете на Троицу в церковь, но есть и другие традиции Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Дата, когда отмечается Троица, всегда плавающая. Зависит она от Пасхи, которая в этом году выпала на 20 апреля. Чтобы узнать, когда Троица в 2025 году, нужно от этой даты отсчитать 50 дней. И эта цифра появилась не на ровном месте. Рассказываем, откуда она взялась, когда отмечать Троицу в 2025 году и какие традиции и приметы стоят за этим праздником.

Когда Троица в 2025 году

Троицу отмечают на пятидесятый день после Пасхи, потому что именно в этот день, как и обещал перед Вознесением Иисус Христос, на апостолов спустился Святой Дух. После встречи с ним апостолы смогли проповедовать на разных языках. Также сошествие Святого Духа показало триединство Бога, поэтому праздник так и называется — Святая Троица.

Поскольку Пасха в этом году выпала на 20 апреля, то Троицу в 2025 году мы будем отмечать 8 июня.

Что принято делать на Троицу

На Троицу принято посещать праздничные богослужения в храмах и причащаться. В этот день здесь совершают одну из самых торжественных и красивых служб в году. Но если возможности посетить церковь нет, то помолиться можно дома, где православные должны навести порядок еще накануне — Троица всегда выпадает на воскресенье, и от бытовых дел в этот день лучше отказаться.

Дом на Троицу принято украшать ветвями и травой — это символы обновления людей благодаря Святому Духу. После воскресной службы верующие приглашают в гости родных и близких и устраивают посиделки и гулянья.

Стол при этом должен быть скромным: следует готовить легкие блюда из овощей, фруктов, диетической рыбы и нежирного мяса. Разрешается выпить бокал вина, но не сильно злоупотреблять спиртным.

Также в этот день принято гадать на суженого и грядущее замужество. Несмотря на то что в церкви не одобряют такие развлечения, традиция уже очень прочно вошла в жизнь.

Гадания на Троицу

Одно из самых простых и популярных гаданий на Троицу проводится перед самым сном. Нужно надеть сорочку наизнанку, положить подушку на другую сторону кровати и лечь спать одному или одной. Если в ночь приснится что-то плохое, то в будущем вас ждет вранье, измена или предательство. Чтобы этого не случилось, нужно рассказать об этом сне знакомым. А вот если сон приснился хороший, то лучше никому о нем не рассказывать, и тогда сновидение сбудется.

Гадание на суженого проходит немного сложнее: для него девушкам нужно собрать полевых цветов и сплести из них венок, надеть его на голову, а затем стряхнуть в воду. Куда венок поплывет — оттуда и ждать суженого. Но если венок останется у берега — значит, свою любовь придется подождать подольше, а если утонет или расплетется, то жди беды.

Что нельзя делать на Троицу

В этот день лучше отказаться от всех бытовых дел. В том числе в огороде или саду. Если есть неотложные работы, в том числе уборка дома, которые нельзя перенести, то их стоит выполнять только после посещения храма.

Существует поверье, согласно которому на Пятидесятницу нельзя купаться — хоть дома, хоть в открытых водоемах. Но на самом деле таких ограничений нет. Важно лишь не отказываться от похода в церковь в пользу отдыха на пляже.

Венчаться на Троицу не получится, потому что церкви не совершают в праздник это таинство.

Также в Святую Троицу не нужно ходить на кладбище — лучше сделать это перед праздником, в родительскую субботу. Как и во все православные праздники, в этот день не стоит ругаться с близкими и провоцировать конфликты. Лучше, наоборот, помириться и простить былые обиды.

Приметы на Троицу

Считается, что если на Троицу льет дождь, то до конца лета погода будет теплой, заморозки начнутся поздно, а по осени стоит ждать большого количества грибов. Жара, наоборот, предвещает засуху и плохой урожай.

Если на небе нет ни одного облака, то лето будет дождливым, а утренняя роса на траве говорит о ранних заморозках.

А вот увидеть радугу в Святую Троицу — хороший знак, сулящий здоровье и благополучие.

Также всем влюбленным стоит найти березу и поцеловаться под ней, тогда не миновать скорой свадьбы.