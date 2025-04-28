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Религия обзор Открытки на Радоницу — 2025: 10 трогательных картинок, которыми можно поделиться с близкими

Открытки на Радоницу — 2025: 10 трогательных картинок, которыми можно поделиться с близкими

Радоница — это первое общецерковное поминовение усопших после Пасхи

2 226
4 комментария
Радоницу в 2025 году, как и всегда, отмечают на девятый день после Воскресения Христова | Источник: Ирина Шарова / 72.RUРадоницу в 2025 году, как и всегда, отмечают на девятый день после Воскресения Христова | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Радоницу в 2025 году, как и всегда, отмечают на девятый день после Воскресения Христова

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В православном календаре есть несколько дней, специально отведенных для поминовения усопших. И Радоница — первый такой день после Пасхи. Специально к нему мы подготовили 10 открыток на Радоницу в 2025 году, которые вы можете скачать, чтобы поделиться с близкими.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку

Радоница в 2025 году выпадает на 29 апреля. Что интересно, это не чисто церковный праздник — традиция устраивать поминальные дни существовала еще во времена языческой Руси.

Началось всё с веры древних славян в то, что в году есть несколько дней, когда живые могут общаться с мертвыми. Тогда и название у этой традиции было несколько иное — Радуница. И продолжалась она неделю, на протяжении которой славяне поминали своих умерших близких добрым словом, водили хороводы, пели песни, устраивали богатые поминальные обеды (тризны) рядом с могилами. У всего этого был сакральный смысл — так люди в древности защищались от того, чтобы почившие не наслали на мир катаклизмы и прочие бедствия. Ведь язычники верили, что после смерти человек может управлять природой, поэтому его надо задобрить, если хочется богатый урожай.

После обращения славян в христианство Радоница почти не изменилась, однако некоторые поминальные традиции стали восприниматься церковью как пережитки язычества. К таким относятся тризны: в традиции православия — не устраивать обед рядом с могилой, а отдать еду неимущим. Кстати, популярную традицию ставить перед фотографией усопшего стопку водки, накрытую хлебом, церковь также не поддерживает: это не по христианским правилам.

Радоницу в 2025 году, как и всегда, отмечают на девятый день после Воскресения Христова — во вторник после Красной горки. По церковному обычаю первым делом в этот день нужно посетить литургию и панихиду в храме, а уже потом идти на кладбище. Кстати, чтобы священник утром помолился о ваших усопших близких, накануне вечером можно передать ему записку с именами умерших. Когда вы уже пришли к могиле близкого человека, можно помолиться за него и прочитать Пасхальный канон. Самое главное — не скорбеть, а вспоминать всё то хорошее, что связано с усопшим. И конечно, привести в порядок его могилу.

В этот день на могилы родственников часто зовут священников, чтобы они отслужили литию — более короткую, чем панихида, заупокойную службу. Договориться о литии стоит заранее, особенно если в храме, куда вы ходите, много прихожан.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Радоница Религия Праздник Православие Поминки Христианство Традиции Открытки
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Комментарии
4
с++
5 часов
Радоница это ведь чисто языческий праздник, типа Ивана Купалы - праздника летнего солнцестояния. Причём тогда купола?
Гость
6 часов
теперь флагов нет, всё шито-крыто но об объёмах оптимизации можно судить по расширяющемся как раковая опухоль кладбищам, ещё вчера его окраина - сегодня середина
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