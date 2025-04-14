Когда Красная горка в 2025 году: что это за праздник и почему его называют Антипасхой

В церковной традиции Красную горку также называют Антипасхой и Фоминым воскресеньем Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Весной религиозных праздников особенно много. Великий пост закончился. Вербы освятили. Христос воскрес. Но Пасхой торжества не заканчиваются — впереди еще есть примечательные даты. Одна из них — Красная горка. Давайте разберемся, что это за праздник такой и когда Красная горка в 2025 году.

Что такое Красная горка

Красная горка — это народное название первого воскресенья после Пасхи. В церковной традиции этот праздник называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем и посвящен воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения.

Фома — тот самый апостол, который, услышав от своих «коллег», что Христос воскрес, заявил, что не поверит в эти слова, пока не увидит всё своими глазами и не убедится в том, что это именно Христос, а не просто подозрительно похожий на него человек. И как раз через неделю после своего воскрешения Христос еще раз явился ученикам для того, чтобы у Фомы пропали всякие сомнения.

— Наименование праздника Красной горкой очень сложно для объяснения. И надо помнить, что слово «красный» в русском языке значит «красивый», — говорит священник Павел Ильинский. — Может быть, смысл этого красного дня, красивого дня, когда люди празднуют, устраивают народные гуляния, связан с тем, что был пост, никаких гуляний, ни развлечений, никаких свадеб не игралось. А потом была Светлая седмица, которая тоже должна быть наполнена духовным содержанием, а не просто плотским весельем. Ну а тут уж можно расслабиться и предаться простым земным человеческим радостям.

Что же до «горки», то так раньше называли места сельских гуляний, которые первыми просыхают весной.

В названии «Антипасха» никаких противопоставлений православному празднику искать не стоит. При переводе приставки «анти» в этом случае нужно иметь в виду, что она указывает на расположение напротив. То есть Антипасха — это день напротив Пасхи. А если совсем буквально, то через неделю после нее.

Когда Красная горка в 2025 году

Раз уж мы выяснили, что Красная горка происходит через неделю после Пасхи, то и вычислять дату ее проведения будем от главного православного праздника. Поможет нам в этом элементарная математика. Зная, когда Пасха в 2025 году (а это будет 20 апреля), достаточно прибавить к ней 7 (дней), и получим дату Антипасхи — 27 апреля. В этот день воспоминается явление воскресшего Иисуса Христа апостолам и уверение апостола Фомы.

Что нельзя делать на Красную горку

На Красную горку распространяются традиционные пасхальные запреты. Не стоит заниматься тяжелым трудом, домашним бытом, копаться в саду и огороде. Ничего страшного не случится, если вы отложите всё это до лучших времен.

Нельзя также ругаться и ссориться, печалиться и грустить. Лучше всем дружно радоваться празднику.

На кладбище на Красную горку тоже лучше не торопиться. Для поминовения усопших есть Радоница, так что вы всё еще успеете. Раньше мы, кстати, разбирались, как правильно поминать усопших на Радоницу и какие еще традиции есть у этого праздника.

Что можно делать на Красную гору

На Антипасху принято ходить в гости к родным и близким и проявлять заботу о них, устраивать пышные гуляния и смотрины невест.