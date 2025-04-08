Когда Великий вторник в 2025 году: что можно и что нельзя делать в этот день

В Великий вторник православные христиане вспоминают проповеди Христа Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Каждый день Страстной седмицы наполнен особым смыслом. Великий вторник — не просто дата в церковном календаре. Это время, когда испытание постом становится еще строже и человеку дается шанс прислушаться к своей душе. Что принято делать во вторник Страстной недели, а от чего лучше отказаться, рассказываем в подробностях.

Что такое Великий вторник

Великий вторник — это второй день Страстной недели у православных христиан. Его особенно почитают верующие, ведь вторник помогает глубже осмыслить последние события из земной жизни Иисуса Христа, предшествующие Его страданиям, распятию и Воскресению.

Главный акцент Великого вторника — последняя проповедь Христа. Во время беседы с учениками он рассказывал притчи — яркие истории, через которые раскрываются глубинные истины.

Так, одна из них — о Втором пришествии, где Иисус напоминает: человек не знает, когда настанет Судный день, а значит, должен быть внутренне готов к нему всегда.

Еще одна — о десяти девах, подружках невесты, которые ожидали жениха. Пять из них оказались предусмотрительными — запасли масло для светильников, а остальные, безответственные, остались за дверьми пиршества. Масло в притче — это символ добрых дел, которые не купишь в последний момент, как на рынке. Жених же — это сам Христос, приходящий внезапно.

Также в храмах вспоминают притчу о талантах. В древности талант был денежной мерой — почти 36 килограммов серебра. Один господин, отправляясь в путь, раздает слугам средства: один получает пять талантов, второй — два, третий — один. Первые двое пускают дары в дело и приумножают их, третий же прячет в землю. По возвращении хозяин хвалит усердных работников и осуждает ленивого. Эта история не только о благосостоянии — она про ответственность за способности и возможности, которыми наделен каждый. Именно из этой притчи и пошло выражение «зарыть талант в землю».

Кроме того, во вторник вспоминают, как Иисус уличал книжников, саддукеев и фарисеев в лицемерии. Они разгневались и стали искать повод, чтобы казнить Иисуса. Один из коварных вопросов, который задали Христу, касался римских налогов. Римская империя в то время была господствующей силой в регионе, и его ответ мог обернуться либо народным недовольством, либо обвинением в мятеже. Но Иисус дал мудрый ответ, который вошел в историю, что каждому нужно свое: кесарю — земное, Богу — духовное.

Когда Великий вторник в 2025 году

В 2025 году Великий вторник приходится на 15 апреля . Это второй день Страстной седмицы — самой важной и строгой недели перед Пасхой.

Что можно делать в Великий вторник

Второй день Страстной седмицы несет особый ритм — неспешный. Это день про порядок: в голове, в сердце, в доме, в шкафу. Всё должно быть готово к Пасхе — не только стол, но и душа.

С Великого вторника начинается ритуал очищения. Верующие перебирают гардероб, стирают, штопают, гладят, откладывают лишнее. Старые вещи дарят или отдают на переработку. Не стоит хранить то, что больше не греет. Это касается и одежды, и мыслей. А еще хозяйки затевают генеральную уборку: вытирают пыль, проветривают, приводят в порядок всё, до последней детали.

Чистая скатерть на пасхальном столе — не просто ради красоты, а в знак уважения к празднику. Ее обязательно нужно приготовить заранее — постирать в Великий вторник.

Великий вторник — первый день подготовки к Пасхе. Продукты закупают именно с этого дня, не раньше: считается, что всё купленное сегодня будет особенно свежим и полезным. Даже одежда, купленная в этот день, прослужит дольше.

Дела в саду или огороде тоже разрешаются. А вот чего не стоит делать, так это шить, вязать, да и вообще работать с иглами, нитками и тканью.

Именно в Великий вторник женщины собирали травы — для настоев, мазей или обрядов. А еще думали над пасхальным меню и украшениями.

О чем молиться в Великий вторник

В храмах сегодня читается Евангелие от Иоанна. На утренней службе рассказываются притчи Христа, а вечером совершается Литургия Преждеосвященных Даров.

Помолиться в Великий вторник разрешается и дома. Можно читать псалом 50 и 69, а еще молитвы «Отче наш» и «Святый Боже».

Что нельзя делать в Великий вторник

Великий Вторник — день строгой тишины, внутренней сосредоточенности. Это не время для веселья. Церковный устав напоминает: никаких песен, танцев, развлечений, застолий и, конечно же, спиртного.

Запрещено ругаться, срываться на крик, позволять себе грубые слова и мысли. Всё должно быть выверено, чисто, спокойно — и в поведении, и в языке, и в сердце.

Не приветствовалась в этот день и лесть. Особенно та, что сказана ради выгоды или наживы. Предки верили: такая неправда может обернуться бедой не только для лгуна, но и для всей его семьи. По этой же причине старались не давать необдуманных обещаний. Если заранее ясно, что выполнить их не получится, — лучше и не начинать. А вот если слово дано с уверенностью — это совсем другое дело.

Кстати, к стирке во Вторник Страстной недели тоже подходили с осторожностью. Считалось, что одежду мужа и жены нельзя стирать вместе, иначе может случиться ссора или отношения дадут серьезную трещину.

Сегодня не играют свадьбы, а в храмах не проводят крещений и венчаний. Не отмечают именины и дни памяти святых. Не совершают поминовений усопших, потому что сейчас всё внимание сосредоточено на тайне Страстей Христовых.

Что можно есть в Великий вторник

Великий Вторник — это день строгости и воздержания. Согласно церковному уставу допускается только сырая пища растительного происхождения. Ни жареного, ни вареного.

В рацион входят хлеб, вода, соль, свежие и сушеные фрукты, овощи, орехи, мед. Всё просто, скромно, с молитвой.

Народные приметы в Великий вторник

В Великий вторник наши предки внимательно следили за погодой. Считалось, что ясное небо сулит богатый урожай пшеницы, а дождь или снег — к обилию грибов летом.