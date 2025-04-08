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Религия обзор Когда Великий вторник в 2025 году: что можно и что нельзя делать в этот день

Когда Великий вторник в 2025 году: что можно и что нельзя делать в этот день

До Пасхи осталось совсем немного

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1 комментарий
В Великий вторник православные христиане вспоминают проповеди Христа | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ Великий вторник православные христиане вспоминают проповеди Христа | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Великий вторник православные христиане вспоминают проповеди Христа

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день Страстной седмицы наполнен особым смыслом. Великий вторник — не просто дата в церковном календаре. Это время, когда испытание постом становится еще строже и человеку дается шанс прислушаться к своей душе. Что принято делать во вторник Страстной недели, а от чего лучше отказаться, рассказываем в подробностях.

Что такое Великий вторник

Великий вторник — это второй день Страстной недели у православных христиан. Его особенно почитают верующие, ведь вторник помогает глубже осмыслить последние события из земной жизни Иисуса Христа, предшествующие Его страданиям, распятию и Воскресению.

Главный акцент Великого вторника — последняя проповедь Христа. Во время беседы с учениками он рассказывал притчи — яркие истории, через которые раскрываются глубинные истины.

Так, одна из них — о Втором пришествии, где Иисус напоминает: человек не знает, когда настанет Судный день, а значит, должен быть внутренне готов к нему всегда.

Еще одна — о десяти девах, подружках невесты, которые ожидали жениха. Пять из них оказались предусмотрительными — запасли масло для светильников, а остальные, безответственные, остались за дверьми пиршества. Масло в притче — это символ добрых дел, которые не купишь в последний момент, как на рынке. Жених же — это сам Христос, приходящий внезапно.

Также в храмах вспоминают притчу о талантах. В древности талант был денежной мерой — почти 36 килограммов серебра. Один господин, отправляясь в путь, раздает слугам средства: один получает пять талантов, второй — два, третий — один. Первые двое пускают дары в дело и приумножают их, третий же прячет в землю. По возвращении хозяин хвалит усердных работников и осуждает ленивого. Эта история не только о благосостоянии — она про ответственность за способности и возможности, которыми наделен каждый. Именно из этой притчи и пошло выражение «зарыть талант в землю».

Кроме того, во вторник вспоминают, как Иисус уличал книжников, саддукеев и фарисеев в лицемерии. Они разгневались и стали искать повод, чтобы казнить Иисуса. Один из коварных вопросов, который задали Христу, касался римских налогов. Римская империя в то время была господствующей силой в регионе, и его ответ мог обернуться либо народным недовольством, либо обвинением в мятеже. Но Иисус дал мудрый ответ, который вошел в историю, что каждому нужно свое: кесарю — земное, Богу — духовное.

Когда Великий вторник в 2025 году

В 2025 году Великий вторник приходится на 15 апреля. Это второй день Страстной седмицы — самой важной и строгой недели перед Пасхой.

Что можно делать в Великий вторник

Второй день Страстной седмицы несет особый ритм — неспешный. Это день про порядок: в голове, в сердце, в доме, в шкафу. Всё должно быть готово к Пасхе — не только стол, но и душа.

С Великого вторника начинается ритуал очищения. Верующие перебирают гардероб, стирают, штопают, гладят, откладывают лишнее. Старые вещи дарят или отдают на переработку. Не стоит хранить то, что больше не греет. Это касается и одежды, и мыслей. А еще хозяйки затевают генеральную уборку: вытирают пыль, проветривают, приводят в порядок всё, до последней детали.

Чистая скатерть на пасхальном столе — не просто ради красоты, а в знак уважения к празднику. Ее обязательно нужно приготовить заранее — постирать в Великий вторник.

Великий вторник — первый день подготовки к Пасхе. Продукты закупают именно с этого дня, не раньше: считается, что всё купленное сегодня будет особенно свежим и полезным. Даже одежда, купленная в этот день, прослужит дольше.

Дела в саду или огороде тоже разрешаются. А вот чего не стоит делать, так это шить, вязать, да и вообще работать с иглами, нитками и тканью.

Именно в Великий вторник женщины собирали травы — для настоев, мазей или обрядов. А еще думали над пасхальным меню и украшениями.

О чем молиться в Великий вторник

В храмах сегодня читается Евангелие от Иоанна. На утренней службе рассказываются притчи Христа, а вечером совершается Литургия Преждеосвященных Даров.

Помолиться в Великий вторник разрешается и дома. Можно читать псалом 50 и 69, а еще молитвы «Отче наш» и «Святый Боже».

Что нельзя делать в Великий вторник

Великий Вторник — день строгой тишины, внутренней сосредоточенности. Это не время для веселья. Церковный устав напоминает: никаких песен, танцев, развлечений, застолий и, конечно же, спиртного.

Запрещено ругаться, срываться на крик, позволять себе грубые слова и мысли. Всё должно быть выверено, чисто, спокойно — и в поведении, и в языке, и в сердце.

Не приветствовалась в этот день и лесть. Особенно та, что сказана ради выгоды или наживы. Предки верили: такая неправда может обернуться бедой не только для лгуна, но и для всей его семьи. По этой же причине старались не давать необдуманных обещаний. Если заранее ясно, что выполнить их не получится, — лучше и не начинать. А вот если слово дано с уверенностью — это совсем другое дело.

Кстати, к стирке во Вторник Страстной недели тоже подходили с осторожностью. Считалось, что одежду мужа и жены нельзя стирать вместе, иначе может случиться ссора или отношения дадут серьезную трещину.

Сегодня не играют свадьбы, а в храмах не проводят крещений и венчаний. Не отмечают именины и дни памяти святых. Не совершают поминовений усопших, потому что сейчас всё внимание сосредоточено на тайне Страстей Христовых.

Что можно есть в Великий вторник

Великий Вторник — это день строгости и воздержания. Согласно церковному уставу допускается только сырая пища растительного происхождения. Ни жареного, ни вареного.

В рацион входят хлеб, вода, соль, свежие и сушеные фрукты, овощи, орехи, мед. Всё просто, скромно, с молитвой.

Народные приметы в Великий вторник

В Великий вторник наши предки внимательно следили за погодой. Считалось, что ясное небо сулит богатый урожай пшеницы, а дождь или снег — к обилию грибов летом.

Этот день был особенно важен для тех, кто держал хозяйство: скот старались умыть талым снегом, чтобы уберечь от болезней.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Великий вторник Пасха Пост Страстная неделя Иисус Христос Церковь Православие Религия
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Комментарии
1
Гость
23 часа
Странно, что следом гороскоп не опубликовали.
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