Когда Великий понедельник в 2025 году: что можно и что нельзя делать в этот день

Страстная неделя — самая строгая за время Великого поста Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Великий пост приближается к своей кульминации, и впереди последняя, самая строгая неделя перед Пасхой. Для верующих это время глубокого очищения, молитвы и воздержания. Один из самых значимых дней этого периода — Великий понедельник. В этот день верующим предписаны дополнительные ограничения, но есть и особые традиции, которые соблюдаются веками. Разберемся, что можно, а что категорически нельзя делать в этот день, а также какие народные приметы с ним связаны.

Что такое Великий понедельник

Великий понедельник — первый день Страстной недели, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа. Это время, когда христиане сосредотачиваются на покаянии и очищении души перед Пасхой. Поэтому Великий понедельник имеет еще одно название — чистый.

Этот день связан с двумя важными библейскими историями, каждая из которых несет глубокий символизм и важные духовные уроки.

Первая из них — эпизод со смоковницей, о котором рассказывает Евангелие. Иисус, почувствовав голод, подошел к дереву в поисках плодов, но обнаружил лишь пышную листву. Тогда Христос повелел смоковнице засохнуть — и та тут же увяла. Этот поступок стал напоминанием: внешний вид может быть обманчив, а истинная ценность кроется в плодах — духовных и нравственных.

Однако иссохшая смоковница — не единственная история, связанная с Великим понедельником. Церковь также вспоминает судьбу Иосифа, сына Иакова и Рахили. Этот юноша обладал даром видеть вещие сны и предсказывать будущее. Однажды он увидел, как стоит выше своих братьев. Ослепленные завистью, они решили избавиться от Иосифа и продали его в рабство, а отцу солгали, будто того растерзали звери.

Божий промысел оказался выше человеческих козней. Попав в Египет, Иосиф благодаря своему дару стал приближенным фараона. Позже в местности, где жила его семья, начался страшный голод, и братья отправились в Египет за хлебом. Там они с изумлением узнали, что проданный ими в рабство брат стал одной из самых влиятельных фигур государства. Вместо мести Иосиф проявил милосердие и показал, что вера и терпение способны преодолеть даже самые тяжелые невзгоды.

Когда Великий понедельник в 2025 году

Великий понедельник ежегодно меняет дату, потому что зависит от даты Пасхи. В 2025 году этот день выпадает на 14 апреля. Это начало Страстной седмицы, которая завершится Пасхой — 20 апреля.

Что можно делать в Великий понедельник

Первый день Страстной недели — самое время навести порядок. Можно заняться генеральной уборкой: выбросить ненужное, разобрать шкаф, помыть окна. Считается, что таким образом человек готовит свой дом к светлому празднику Пасхи. Но еще важнее навести порядок в мыслях: отпустить обиды, попросить прощения, помириться с теми, с кем дороги разошлись.

Если у человека есть сад или огород, то в Великий понедельник особенно благоприятно заниматься посевом. Считается, что растения, посаженные в первый день Страстной недели, дадут обильный урожай.

В первый день Страстной недели православные стараются провести время в молитве и духовных размышлениях. В этот день особенно важно читать Библию и посещать храм. Церковные службы в Великий понедельник долгие и проходят в особом, проникновенном духе.

Именно в Великий понедельник начинают варить миро — масло, которое используют при таинстве крещения и освящении престолов в храмах. Готовят его три дня, не прекращая молитвы, а состав этого масла включает смолу, ароматные травы и благовония. Миро символизирует печать дара Святого Духа и является важной частью православной традиции.

А еще Великий понедельник — день благотворительности и милосердия. В этот день желательно поделиться едой с теми, кто нуждается, помочь родным или просто сказать кому-то доброе слово в поддержку. Даже в соцсетях.

О чём молиться в Великий понедельник

Страстная неделя — это время, когда молитва становится особенно важной. В Великий понедельник верующие просят о терпении, прощении, душевной чистоте.

Можно читать псалом 50 — покаянную молитву, просить у Бога помощи в преодолении искушений. Или произносить простую молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного».

Читать Евангелие в этот день не просто можно, а нужно. Ведь и в храмах в Великий понедельник звучат отрывки о бесплодной смоковнице и библейская история про Иосифа. Они напоминают: важно не только говорить о вере, но и жить по ее законам.

Если в церковь пойти не получается — не страшно. Можно прочитать эти строки дома. Или просто остановиться в суете, отключить телефон и подумать, как жить дальше.

Что нельзя делать в Великий понедельник

Первая мысль — «всё». И это почти правда. Великий понедельник — это про тишину, сосредоточенность и начало самого строгого поста в году. В этот день запрещается:

Развлекаться и шуметь. Громкая музыка, вечеринки, посиделки с друзьями, помолвки и свадьбы, а также крещение детей — всё это придется отложить.

Ругаться и конфликтовать. Даже если очень хочется. Даже если есть повод. Да, сложно, но ведь Страстная неделя — это про смирение.

Лениться. Сегодня проваляться весь день или скроллить ленту соцсетей — не вариант. Нужно провести это время с пользой.

Переедать. Начало Страстной недели — время строгого поста. А значит, за порциями и тем, что вы едите, сегодня нужно следить особенно пристально.

Занимать деньги. Считается, что в Великий понедельник лучше раздать долги.

Особый запрет — на тяжелую физическую работу, рукоделие, а также на дурные поступки, оскорбления, распитие алкоголя. Еще в Великий понедельник нельзя вспоминать старые обиды.

Что можно есть в Великий понедельник

Великий понедельник — день сухоядения. Можно есть только простую растительную пищу без термической обработки:

черный хлеб;

мед;

сырые овощи и фрукты;

орехи, семечки, сухофрукты;

воду, травяные настои.

Под запретом:

любые продукты животного происхождения (мясо, молоко, яйца, рыба);

масло (даже растительное).

Может показаться, что постные ограничения — это просто традиция, но на самом деле в этом есть смысл. Чем проще пища, тем легче отвлечься от бытовых забот и сосредоточиться на главном.

Народные приметы в Великий понедельник

С первым днем Страстной недели связано множество народных примет и обычаев. Один из самых известных — умывание водой, в которую заранее опустили золотое или серебряное украшение. Считалось, что такой ритуал помогает привлечь достаток в дом и сохранить молодость.

Особое внимание в Великий понедельник обращали на погоду. Ясное небо и теплое солнце обещали хороший урожай, а значит, и сытый год.

В этот день в старину девушки гадали, выглядывая в окно. В зависимости от того, кого или что они увидят, можно было предсказать ближайшее будущее. Мужчина — к благополучию, молодая женщина — к здоровью, старушка — к неудаче, несколько человек — к прощению старых обид. Птица предвещала добрые вести, а вот собака символизировала печаль. Увидеть кошку считалось особенно удачным знаком и сулило богатство.