Когда Вербное воскресенье в 2025 году: как отмечать и в чем суть праздника

Вербу принято освящать за день до самого праздника Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Вербное воскресенье — один из важнейших праздников в христианстве. В этот день все верующие вспоминают день, когда Господь вошел в Иерусалим, — именно тогда люди поверили в то, что на землю явился Спаситель. О том, откуда появился праздник, как его отмечать и что нельзя делать в Вербное воскресенье — в нашем материале.

История праздника

Вербное воскресенье связано с вхождением Иисуса Христа в Иерусалим. В Новом Завете описан момент, когда он въехал на молодой ослице в город и все жители вышли к нему навстречу. Горожане приветствовали Иисуса как царя и устилали его путь пальмовыми ветвями. Принято считать, что день входа Иисуса Христа в Иерусалим является символом будущего воцарения Бога на земле.

Первые упоминания об освящении пальмовых ветвей, которыми устилали дорогу Сыну Божьему, встречается еще в III столетии. В России же Вербное воскресенье начали отмечать с Х века. Правда, тогда праздник назывался Вайи — в честь тех самых ветвей пальмы. Но со временем тропические ветви заменили на вербы: на севере это первое растение, которое оживает после долгой зимы, что символизирует победу жизни над смертью и воскресение Господне.

Когда празднуется Вербное воскресенье

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные даты, так как праздник отмечается за неделю до Пасхи и за день до начала Страстной седмицы. В 2025 году Вербное воскресенье выпадает на 13 апреля.

Как отмечают Вербное воскресенье

К празднику необходимо подготовиться заранее — накануне Вербного воскресенья верующие люди освящают веточки верб на праздничном всенощном бдении, которое проходит в храме вечером. В сам праздник верующие приходят на богослужение и молятся, держа в руках вербу и зажженную свечку, встречая таким образом грядущий приход Христа.

В доме освященную вербу ставят на переднем углу за икону и хранят ее весь год — до следующего Вербного воскресенья. Считается, что освященная верба очищает и отгоняет нечистую силу и приносит удачу.

Прошлогоднюю вербу принято сажать в поле, чтобы она оберегала посевы. Также сережки вербы на Руси давали бесплодным женщинам и больным, веря, что веточки наделены целебными свойствами.

В этот день многие верующие посещают кладбища и поминают близких родственников. На могилах покойных принято оставлять освященную веточку вербы.

Приметы на Вербное воскресенье

За столетия праздника появились народные приметы на Вербное воскресенье. Так, если в этот день дует сильный ветер, то лето обещает быть прохладным и зябким. Хорошая погода указывает на благоприятный урожай, а иней или туман утром указывает на то, что год будет урожайным.

Если на деревьях уже появились первые почки, значит летом можно ждать обильный урожай фруктов. Также стоит прислушаться к птицам: если они громко кричат, значит лета стоит ждать засушливого.

Есть приметы, касающиеся и самой веточки вербы: так, если съесть почку с ветки, то вскоре к вам придет решение важной проблемы. Если легонько отхлестать веточкой животных, то они не будут болеть весь год. А еще ни в коем случае нельзя выкидывать прошлогоднюю вербу на помойку, лучше воткнуть ее в землю или сжечь.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В первую очередь в Вербное воскресенье запрещены любые физические нагрузки — воздержитесь от уборки, стирки и готовки и посвятите этот день отдыху.

Также в этот день нельзя ссориться, ругаться и устраивать скандалы — день нужно провести в любви и заботе о близких. Но и чрезмерно праздновать и устраивать громкие посиделки в Вербное воскресенье также не стоит.