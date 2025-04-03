«Живу в упрямстве»: журналисты решили держать Великий пост. Что из этого вышло

Жить на одних овощах и фруктах оказалось крайне сложно Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











В начале месяца, 3 марта, в первый день Великого поста, трое журналистов NGS42.RU решили отказаться от животной пищи. Но не в контексте религии, а с целью понять, можно ли жить без мяса и молока и что чувствуют те, кто строго постится и соблюдает все правила. По статистике, в России соблюдает все посты около 4% населения, Великий пост — чуть больше, но неизвестно, у всех ли получается выдержать его полностью. Мы планировали завершить эксперимент, как и положено, на Пасху, но что-то пошло не так. Что именно — в редакционной колонке наших коллег.

Александр Левчук: «Это просто какое-то веганство с усложнениями»

Я впервые в жизни попробовал соблюсти пост в той части, что касается пищи. Не религии ради, а ради познания своей силы воли и самоконтроля.

В первый день поста было запрещено есть вообще любую пищу, допустимы только жидкости. Возможно, это читерство, но я изучил каноны, и согласно им, можно пить всё что угодно, лишь бы в этом не было калорий. В кофе и чае, конечно, есть ккал, но в мизерном соотношении, и их потребление не является нарушением. Вместе с этими напитками я потреблял воду и колу «Зеро», в которой нет сахара. Опять же, в Библии на этот счет ничего нет, поэтому считаю, что всё честно.

В пост я входил с большим запасом — весом в 106,5 кг, опять же немного считерив перед днем голода. Накануне этого я запихал в себя максимальное количество еды: жаренное с картофелем мясо, около 100 граммов пармезана, сырную лепешку, половину торта, несколько листьев салата айсберг, примерно 0,7 литра различных соков и столько же колы. Честно говоря, от съеденного даже дышать было тяжко, но, скорее всего, благодаря этому провести сутки без еды мне большого труда не составило.

Первая неделя или даже полторы прошли хорошо. На мясо не тянуло, овощей и фруктов хватало, голода как такового не было. Сложности начались примерно на второй неделе. Кишечник и все остальные внутренности начали чувствовать себя отвратительно. Живот то крутило, то вертело, в нём то бурлило, то скрипело.

Ближе к концу месяца стало чуть лучше, но, к своему удивлению, я понял, что меня начало распирать. Похудеть во время поста НЕВОЗМОЖНО. За неимением жирной пищи начинаешь поглощать всё, до чего может дотянуться рука. Как бы ты ни пытался быть воздержанным и думать о великом/вечном, это не выходит.

Закончить пост раньше пришлось не только на фоне проблем с пищеварением, но и с началом подготовки к одним очень важным соревнованиям. Калорий на тренировке тратится неимоверно много, а травками-муравками их компенсировать невозможно. Возможно, что через пару лет я преисполнюсь духом настолько, что смогу выдержать без животных продуктов, но пока придется оставаться антивеганом.

После тренировок руки трясутся не только от усталости, но и от голода Источник: Елена Гуськова / NGS42.RU











Лера Городецкая: «Пост убил мое здоровье»

В эксперимент NGS42.RU я вошла не с целью сбросить вес, а испытать силу воли. Мой рацион до поста всецело состоял из молочки и мяса. Йогурты — на перекусы, яйца — на завтрак, курица/свинина — на обед, творог — на ужин.

Первые дни я держалась на божьем слове душевном подъеме. Чтобы заменить животный белок, я пробовала новые для себя продукты — от хумуса до тофу. Крылышек KFC, тортиков и подобной дребедени мне не хотелось, даже больше — тошнило при ее виде. В желудке так легко от овощей и орешков, что заполнять его тяжелыми углеводами не хотелось.

Всё изменилось на второй неделе поста. Изначально я даже не обращала внимания на странные «выкрутасы» моего ЖКТ: то тошнота наваливается, то бурлит громко, то, извините за подробности, тянет в туалет резко и неожиданно. Организм перестраивается, и это нормально, думала я и в целом не беспокоилась.

А потом меня накрыло сильно и бесповоротно…

В детстве я страдала от повышенной кислотности желудка, которая в подростковом возрасте переросла в гастрит. Я долго лечилась и лишь к 18 годам смогла жить без острой боли и рвоты. К сожалению, пост забрал у меня здоровье, вернее, я — своим плохим его соблюдением.

На месяц я буквально перестала готовить, так как рука не поднималась сделать эти морковные котлетки и нутовое пюре. Тьфу, какое блюдо без мяса? По этой причине я питалась перекусами, какими-то бредовыми бутербродами и соками.

Последней каплей стало, когда всю ночь я провела в обнимку с унитазом. Да еще и сил ЖИТЬ не осталось. Я буквально отрывала свою голову от подушки, хотя раньше спокойно вставала в 6–7 утра. Магия утра, какую я любила на протяжении последних лет, ушла. Даже зарядку я делала через тяжелое преодоление.

Честно говоря, я до последнего сомневалась, сходить с поста или нет. Бросать на полпути ужасно, но гробить свое здоровье? Зачем?

Сейчас мясо я ввожу в рацион постепенно, без срывов. На молочную продукцию организм реагирует плохо, чего и стоило ожидать после месяца перерыва. Параллельно лечу желудок, надеясь, что боли уйдут и появится аппетит. Спасибо, я уяснила, что веганство не мое!

Елена Гуськова: «Калорий нет, живу на упрямстве»

Когда коллеги предложили поставить эксперимент и начать поститься, мне поначалу участвовать не хотелось. Не люблю брать на себя дополнительные обязательства, потому что знаю, что не из тех людей, что сворачивают с полпути.

Но в конечном итоге я поддалась на уговоры, к тому же мне захотелось повысить самодисциплину и испытать себя.

Я убежденная мясоедка, из тех, для кого лучшая конфета — колбаса. Было совершенно непонятно, как перестраивать свой рацион, сбалансировать потребление углеводов и где брать белок.

Однажды, чтобы придумать, чем наполнить свой стол, я даже заглянула в трапезную при Знаменском соборе. Меню, кстати, не впечатлило, так как калорий в нём практически и не содержалось.

В конечном итоге я открыла для себя удивительный мир бобовых: соя, нут, маш, фасоль разнообразили мой рацион и дали ценный источник белка.

Поначалу из-за кардинальной смены питания у меня болел живот. Но со временем организм перестроился, и теперь всё в порядке, хотя по ночам мне снится то огромный кусок красной рыбы, то запеченный в духовке цыпленок, то тушенная в сметане телячья печенка.

Сейчас мой вес начал снижаться, но не из-за поста, а потому что я теперь жестко контролирую, что попадает в мой рот, и считаю калории. Если бы могла добавить куриную грудку, худела бы только эффективнее. Так что не совсем понимаю, зачем мне продолжать эксперимент: мои цели достигнуты, дисциплину питания я подтянула. Но я всегда считала: взялся за гуж — не говори, что не дюж. Да и до Пасхи осталось меньше месяца. Я буду больше гордиться собой, если продержусь до конца. А пока живу на упрямстве.