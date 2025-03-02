Открытки на Прощеное воскресенье: 10 картинок на любой случай

Открытки открытками, а молитвы в Прощеное воскресенье тоже не лишние Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Каждый год в начале весны мессенджеры разрываются от сообщений от людей, которые просят их за что-то простить. Хотя мы особо и не помним, как они перед нами провинились. Это верный признак: наступило Прощеное воскресенье. А чтобы вам было проще просить прощения, мы нарисовали 10 тематических открыток, чтобы вы могли поделиться ими с близкими.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Чтобы найти корни традиции просить прощения, надо обратиться к самым первым людям — Адаму и Еве. Именно они в свое время так славно нагрешили, что Бог просто не смог их простить. Но одного изгнания парочки из рая за вкушение того самого плода оказалось недостаточно. Согласно Библии, сослав первых людей на грешную землю, Господь не только положил начало земной истории, но и сделал всех потомков Адама и Евы смертными. То есть смертность мы унаследовали вместе с грехами своих прародителей — именно за согрешения, как завещал Господь, человек непременно умрет.

И как бы ни каялся Адам, первородный грех Создатель простить не смог. Так и мы вслед за прародителем каемся в проступках в надежде если не искупить вину, то хотя бы облегчить свои страдания.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Прощеное воскресенье выпадает на последний день Масленицы (в 2025 году это 2 марта), и в то же время оно считается этаким анонсом Великого поста, в который нужно входить «чистыми» — душой, телом, мыслями и так далее. Именно попросив прощения, мы сможем очистить душу от былых конфликтов.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











По словам диакона Вячеслава Ланского, если человек понимает, что у него есть проблемы во взаимоотношениях с кем-то конкретным, Прощеное воскресенье — это прекрасная возможность облегчить ношу, с которой человек вступает в пост.

— Не воспользовавшись такой возможностью, человек сознательно выбирает хаос в своей душе, — рассказывает диакон.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











По словам священнослужителя, просить прощения стоит даже тем, кто пост не соблюдает, таким образом мы сможем научиться жить в мире с окружающими людьми.

Ну а если вы планируете поститься, то просить прощения у ближних вам сам Бог велел. Иначе, по словам диакона, все семь недель Великого поста для вас пройдут сложнее.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Вячеслав Ланский уверен, что для атеистов просить прощения у близких в Прощеное воскресенье — тоже не лишний ритуал. В Бога вы, может быть, и не уверуете, но отношения с людьми, вероятно, наладите.

— Если этот день сможет для атеиста стать поворотной точкой в отношениях с каким-то человеком и помочь наладить отношения, то я снимаю перед ним шляпу, — говорит Ланский.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Иногда случается так, что человек, которого мы обидели зря, умирает, не дождавшись от нас важных слов. Но в этом случае для нас, пока еще живых, не всё потеряно — достучаться до ушедшего можно усердными молитвами о нем.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











— Каждая личность, душа нуждается в молитвенной поддержке, потому что человек — это многогранное существо, причастное к материальному и духовному миру, внутри которого есть душевность и духовность, — объясняет диакон. — Духовному началу зачастую не достается внимания. Когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда попросить прощения не представляется возможным, мы начинаем молиться о человеке, мы получаем определенный духовный опыт, который здесь и сейчас будет полезен для нас.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Популярно мнение, что уточнять, за что именно вы просите прощения у того или иного человека, не нужно. Якобы достаточно обычного «прости меня». Но Вячеслав Ланский говорит, что каждый случай индивидуален.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











— Кто-то, спрашивая прощения или прощая ближнего, поймет всё по общим словам. Для кого-то будет проще проговорить детально эпизод для того, чтобы пережить ту ситуацию и постараться ее в своем сознании исправить, нарисовать новую модель поведения, — объясняет священнослужитель.

Самое главное, по словам Ланского, — это искренность прощения. А потому лучше просить о нем устно, глядя в глаза собеседника.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Диакон считает, что в мессенджерах просить прощения и прощать намного проще. Элементарно потому, что в интернете этот ритуал не требует духовной работы и превращается в «пароль — отзыв». Но в целом такой подход не возбраняется.

— Главное, чтобы прощение имело под собой твердое намерение не совершать подобных поступков впредь, — подытоживает Вячеслав Ланский.

Ну а если искренне простить человека у вас не получается, то и не надо. Здесь, как в известной пословице, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И Вячеслав Ланский это подтверждает: он убежден, что не стоит говорить приятные для собеседника слова прощения, вместо этого прямо скажите о своих чувствах.