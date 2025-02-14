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Религия обзор Весна будет ранняя и теплая? Узнаём по приметам на Сретение Господне

Весна будет ранняя и теплая? Узнаём по приметам на Сретение Господне

Рассказываем, когда и как его принято отмечать

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4 комментария
Считается, что Сретение&nbsp;— это день, когда Иисуса Христа представили народу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСчитается, что Сретение&nbsp;— это день, когда Иисуса Христа представили народу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Считается, что Сретение — это день, когда Иисуса Христа представили народу

Источник:

Православных праздников значительно больше, чем привычных нам гражданских. Но главных — всего 12. Один из этой дюжины — Сретение Господне. Отмечают его через 40 дней после Рождества. В соответствии с ветхозаветной традицией именно столько времени спустя Богородица принесла Иисуса Христа в иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Рассказываем, о чём еще этот праздник и как его принято отмечать.

Когда Сретение Господне в 2025 году

Дословно «сретение» означает встречу. Она и произошла через 40 дней после рождения Иисуса Христа. Богоматерь принесла младенца в иерусалимский храм, где познакомила с ним старца Симеона. Тот олицетворял всё человечество и ждал встречи с Сыном Божьим 360 лет.

Секрет долголетия Симеона достаточно прост. Однажды он переводил ветхозаветную книгу пророка Исайи с еврейского на греческий и прочитал в ней: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Ухмыльнувшись в усы, Симеон принялся было править логическое несоответствие и переписывать «Деву» на «Жену», как перед ним явился ангел и заявил: «Раз ты сомневаешься в писании, будешь жить ровно столько, пока не увидишь Сына Господня, рожденного Девой».

И когда десятилетия спустя Симеон увидел на ступенях храма Марию с ребенком на руках, он даже не сомневался, кто перед ним. Старец вышел навстречу, принял младенца, благословил его и взмолился Господу с просьбой отпустить его. Обратился старец и к Марии — он предсказал будущее сына и предупредил о муках, которые она познает возле Креста.

К слову, отмечать эту встречу стали не сразу: в четвертом веке праздник Сретения появился на христианском Востоке, в пятом — на Западе, а в шестом Сретение Господне стало государственным праздником в Византии.

Поскольку его дата строго связана с Рождеством, то она не плавающая — отмечают Сретение Господне в 2025 году 15 февраля. Как и во все остальные годы.

Традиции Сретения Господня

В Сретение православные идут в церковь на литургию, исповедуются, причащаются.

Пост в эту дату не держат. Исключением могут быть только те случаи, когда праздник выпадает на среду или пятницу. Тогда мясо заменяют рыбой.

Еще, как и в любые православные праздники, на Сретение Господне нельзя ругаться и ссориться.

Приметы на Сретение Господне

Без примет ни один православный праздник не обходится. И у Сретения они тоже есть:

  • капель — к богатому урожаю пшеницы;

  • ветер — фруктовые деревья порадуют плодами;

  • оттепель — весна будет ранняя и теплая;

  • выпал снег — к дождливой и затяжной весне;

  • морозный день — к поздней и прохладной весне.

Также считается, что на Сретение не стоит отправляться в дорогу, особенно — дальнюю, так как вернуться домой получится не скоро.

А вы отмечаете православные праздники?

Только самые главные
Стараюсь все-все православные праздники отмечать
Я атеист
У меня нет времени всё это отмечать
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Комментарии
4
Гость
2 февраля, 05:14
РПЦ и Христианство это разное
Гость
2 февраля, 05:12
у власти новая религия по плану дон
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