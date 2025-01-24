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Религия обзор Каким будет лето в этом году: определяем по приметам на Татьянин день

Каким будет лето в этом году: определяем по приметам на Татьянин день

И рассказываем, как религиозный праздник связан со студенчеством

2 011
2 комментария

Своими корнями Татьянин день уходит в те времена, когда о студентах даже не слышали

Источник:

Татьянин день для многих синоним Дня студента, однако на самом деле это церковный праздник. В этот день православные христиане вспоминают святую великомученицу Татиану Римскую, жившую в III веке. Другие названия Татьяниного дня — Бабий кут и Татьяна Крещенская. Рассказываем, кто такая Татиана Римская и какие приметы и традиции есть у Татьяниного дня.

Когда Татьянин день в 2025 году

Татиана Римская родилась в конце II века в Риме в семье римского проконсула, который был истово верующим христианином. Что для того века было редкостью. Тогда вообще процветало многобожие, активно строились храмы, посвященные языческим богам, а христианство, мягко говорят, не приветствовалось и даже преследовалось. Поэтому христиане, даже из не самых простых семей, не могли свободно исповедовать свою веру и не бояться за свою жизнь. Многих тогда казнили, но других, как и Татиану с отцом, это не останавливало, и они продолжали вносить свой вклад в становление христианства.

Достигнув совершеннолетия, Татиана решила посвятить себя Богу. Она служила в церкви, где ее поставили дикониссой, помогала немощным и больным, участвовала в обрядах крещения. Некоторое время, с учетом ситуации в те годы, на это закрывали глаза. Но в 222 году власть сменилась — Римом начал править Александр Север, а вся власть перешла в руки префекта Ульмияна, жестокого и фанатичного гонителя христиан.

Однажды Татиану схватили и, приведя в храм Аполлона, попытались заставить поклониться статуе языческого божества. Но святая начала молиться Иисусу Христу. И тотчас началось землетрясение, разрушившее храм.

Согласно летописям, по молитве Татианы трижды разрушались статуи языческих богов, а мучения, причиняемые ей, или не несли вреда, или их следы исчезали за ночь. А во время пыток Татиана вознесла молитву Господу, и он послал к мучителям святой четырех ангелов. Увидев их, палачи уверовали во Христа. Те же, кто уверовать не успел, испугались и решили немедленно казнить Татиану. А вместе с ней казнили и ее отца.

Случилось это 25 января, и с тех пор это день памяти великомученицы, известный сегодня как Татьянин день.

Казалось бы, причем тут студенты? Такое совпадение неслучайно. В XVIII веке граф Шувалов, решив сделать подарок своей матери Татьяне Петровне на Татьянин день, просил подписать императрицу Елизавету указ об открытии Московского университета. Таким образом с 25 января 1755 года святая Татиана считается покровительницей студентов.

Татьянин день: народные приметы

Как и с другими праздниками, с Татьяниным днем связано много примет. Вот самые известные из них:

  • выпал снег — жди ненастное лето;

  • метель — к летней засухе;

  • ясная морозная погода — жди хороший урожай;

  • воют собаки — со дня на день ударят сильные морозы;

  • куры прячутся под насестом — жди сурового февраля и раннюю весну;

  • синицы вьются над деревьями — погода скоро испортится.

Верят: если девочка родилась 25 января, она обязательно станет хорошей хозяйкой и дом у нее будет полная чаша. У мальчика, родившегося на Татьянин день, будет гибкий характер, что позволит ему выходить без потерь из неприятных ситуаций и легко вливаться в любые коллективы.

ПО ТЕМЕ
Религия Праздник Православие Христианство Приметы Традиции
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Комментарии
2
Гость
16 января, 07:39
Скоро будет потепленье, Тропики придут на Север. Буду я варить варенье И выращивать имбирь. Ананасы, мандарины Всяк в варенье хороши! Манго, киви, апельсины - Объедайся от души! Выкину все на фиг шубы! Буду тусить в шортиках! Перестанут дымить трубы В деревенских домиках.
Гость
16 января, 09:14
Сейчас Татьянин день практически не празднуют как и праздник РПЦ
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