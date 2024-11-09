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Религия обзор Рождественский пост в 2024 году: с какого числа начинается и сколько продлится

Рождественский пост в 2024 году: с какого числа начинается и сколько продлится

Внутри — удобный календарь, чтобы вам не пришлось ничего запоминать

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До самого Рождества еще долго, но приуроченный к нему пост начинается уже в ноябре

Рождество ждет нас только в январе, но у истинно верующих к нему подход особый. Они начинают готовиться к празднику заранее и больше месяца ограничивают себя в развлечениях и еде. А всё для того, чтобы духовно очиститься и встретить Богоявление в полном согласии духа с материей. Соблюдение поста дело, конечно, факультативное, особенно если у вас есть противопоказания, но если вы твердо намерены соблюдать Рождественский пост в 2024 году, то расскажем, когда он начинается в России, как к нему подготовиться и какие есть ограничения.

Что такое Рождественский пост

Рождественский пост считается одним из самых древних. Первые упоминания о нем можно встретить еще в записях святителя Амвросия Медиоланского, который скончался в 397 году. Кстати, в те времена Рождественский пост длился всего 7 дней. Только после Константинопольского собора 1166 года церковь установила единообразие для всех христиан, и Рождественский пост стал сорокадневным — в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней.

Когда Рождественский пост в 2024 году

Неизменным остается не только продолжительность Рождественского поста, но и время его проведения. Поскольку он привязан к определенному событию с конкретной датой — Рождеству, которое традиционно отмечается 7 января. Соответственно, Рождественский пост в 2024 году начнется 28 ноября и продлится до 6 января 2025 года.

Питание в Рождественский пост 2024

Нередко Рождественский пост называют Рыбным. Всё потому, что во время него часто можно есть рыбу. Условно его можно разделить на три этапа:

  1. 28 ноября — 19 декабря: можно есть рыбу, кроме среды и пятницы, а по понедельникам стоит отказаться от растительного масла. Исключение составляет только праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается 4 декабря. В этот день рыба разрешена.

  2. 20–31 декабря: потребление рыбы в это время уменьшается. Теперь ее можно есть только по выходным дням. Но и здесь есть свои исключения. Так, 24 декабря (в 2024 году это вторник) отмечается Неделя святых праотец, 26 числа (четверг) — День мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, 31 декабря (вторник) — Неделя святых отец. В эти дни рыба разрешается.

  3. 1–6 января: рыбу в эти дни не едят, рекомендовано сухоядение (продукты, не прошедшие термическую обработку). В выходные дни можно есть горячую пищу с растительным маслом.

По воскресеньям можно позволить себе немного вина — не больше одного бокала.

Чтобы запомнить, что едят по дням в Рождественский пост, мы сделали удобный календарь.

Придерживайтесь такого графика питания, если собираетесь соблюдать Рождественский пост

Важно помнить, что ограничения в еде — не главное в Рождественском посте. Главное — это чистота мыслей и души. Православие не требует от человека невозможного, да и врачи не советуют держать себя в строгих рамках, если у вас есть те или иные ограничения или противопоказания.

К тому же кроме питания в Рождественский пост есть и другие ограничения.

Что нельзя делать в Рождественский пост

Поститься и ходить в храм — это не единственное, что нужно делать во время поста. В первую очередь необходимо отказаться от главных греховных побуждений:

  • лень;

  • чревоугодие;

  • уныние;

  • лукавство;

  • злость.

От вредных привычек тоже лучше отказаться. Что касается супружеской жизни — это на усмотрение каждого. Но помните, что плотские утехи ради удовольствия считаются грехом.

Приметы и поверья, связанные с Рождественским постом

Приметы

Народные приметы и поверья всегда привязаны к какому-либо событию или празднику. В данном случае охватывается длительный период в 40 дней. С Рождественским постом связаны такие приметы:

  1. Когда к началу поста на деревьях появляется изморозь, то следующее лето будет урожайным.

  2. Раннюю весну пророчат частые метели и вьюги, проходящие в период Рождественского поста.

  3. Если в Рождественский пост давать милостыню, тогда в кошельке деньги никогда не переведутся.

  4. Чтобы в доме всегда был достаток, нельзя негативно реагировать на гостей, даже если они нежеланные.

  5. Чтобы обеспечить безбедную жизнь, хозяйка должна ходить на базар и совершать небольшие покупки во время поста.

А вы придерживаетесь поста?

Соблюдаю все посты
Толко Великий пост
Мне нельзя
Главное — это чистые мысли
Вообще ничего такого не придерживаюсь
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Пост Рождество Рождественский пост Православие Воздержание Религия Приметы Традиции Вера
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