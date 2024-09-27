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Религия Воздвижение Креста Господня: что обязательно сделать 27 сентября, чтобы жить в счастье (приметы)

Воздвижение Креста Господня: что обязательно сделать 27 сентября, чтобы жить в счастье (приметы)

Рассказываем о главных поверьях

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Считается, что в этот день главный символ — крест

В конце сентября верующие празднуют Воздвижение — день обретения креста, на котором был распят Христос. Этот день относится к числу двенадцати важнейших православных праздников и ежегодно отмечается 27 сентября. Считается, что в этот день главный символ — крест. Поэтому верующие в этот день всегда надевают крестик и посещают церковь.

Что можно и нельзя делать

Накануне, в ночь с 26 на 27 сентября, в храмах проходит всенощное бдение. Поэтому сходить в церковь особенно важно в праздник. Купленными в храме свечами нередко крестили углы в доме, читая молитву. Или рисовали кресты мелом на дверях и стенах, чтобы оградить дом от бед и невзгод. Плохими приметами на Воздвижение считалось давать деньги в долг, ходить в лес, переедать и употреблять спиртное, а также браниться и ссориться с людьми. Ничего из этого хорошего не обещало.

Приметы на погоду

Обращали внимание и на погоду. Северный ветер подул, значит, в следующем году будет теплое лето. На Воздвижение утром пришли заморозки — зима будет ранняя. Вчера было тепло, а на Воздвижение резко похолодало — жди раннюю весну. Тепло 27 сентября — такая погода простоит вплоть до Покрова.

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