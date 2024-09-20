Дождливая осень и морозная зима? По приметам в Рождество Богородицы определяем погоду на ближайшие месяцы

21 сентября — Рождество пресвятой Богородицы Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











21 сентября — один из главных праздников православных христиан — Рождество Пресвятой Богородицы. Его дата остается неизменной из года в год. Более того, с этого праздника начинается отсчет церковного годового цикла.

В чём суть праздника

Уже из названия праздника понятно, что в этот день православные отмечают день рождения Девы Марии, которой суждено было стать матерью сына Божия — Иисуса Христа. По древнему церковному писанию, Мария родилась от благочестивых родителей, живших в Иерусалиме. Ее отец Иоакима был выходцем из царского рода, а мать Анна — дочерью первосвященника. До преклонных лет пара не могла завести детей. Супруги безустанно молились Богу о потомстве. После долгого ожидания к ним явился ангел и сообщил, что у них будет ребенок. Также посланник небес добавил, что о потомстве супругов будут говорить во всём мире: «Ты зачнешь и родишь дочь, благословенную, превыше всех. Через нее получат благословение Божие и все земные народы. Через нее будет дано всем людям Спасение. Имя ей будет Мария».

Будущие родители дали обет посвятить своего ребенка Богу. Когда Марии было три года, родители отдали ее в приют при Иерусалимском храме. Там девочка обучалась, воспитывалась в религиозной среде, вела праведный образ жизни. При храме Мария прожила до того, как повзрослела и обручилась с праведным плотником Иосифом. После этого она переехала в дом мужа в Назарет. Именно там к Деве Марии явился Ангел, возвестивший о будущем сыне.

В богослужебных песнопениях рождение Девы Марии называют началом спасения: «И ее рождение — великая радость для всех живущих».

Традиции, что можно и нельзя делать

Православные верующие в праздник обязательно ходят в храм, возносят молитвы Богородице, благодарят за заступничество, каются в грехах, просят о рождении и защите детей, воссоединении семьи. Также следует подавать милостыню, помогать ближним. Праздник было принято поводить с семьей.

А еще на Руси этот день был популярен в качестве даты свадьбы. Считалось, что заключенные в это время браки будут крепкими и счастливыми.

Также было поверье, что если девушка умоется в этот день до восхода солнца, то сможет надолго сохранить красоту и молодость.

А вот тяжелой работой 21 сентября заниматься нежелательно. Также нельзя ругаться, сквернословить, желать другим зла. Запрещалось скидывать крошки со стола на пол — остатки еды нужно было отдать животным или птицам.

Приметы погоды

Раньше в народе по приметам в Рождество Богородицы определяли погоду на осень и зиму. Если утром опустился туман, то осень будет дождливой. Если день выдался солнечный, то таким же будет и предстоящий октябрь. Дожди же предвещали еще 40 дней сырой погоды и морозную зиму. Сильный ветер предвещал малоснежную зиму.

Прогноз синоптиков