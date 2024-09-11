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Религия обзор Куприянов день — 2024: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу и благополучие, — приметы и традиции

Куприянов день — 2024: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу и благополучие, — приметы и традиции

У этого праздника есть несколько важных правил

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Журавли на Куприянов день слетались на болото. Поэтому за ним закрепилось еще одно название — Журавлиное вече

13 сентября в народе отмечается Куприянов день, известный так же, как Журавлиное вече. В этот день православная церковь чествует мученика Киприана Карфагенского, а также отмечает день Положения честного пояса Пресвятой Богородицы. И с этой датой связано много любопытных традиций. Вот что можно и чего нельзя делать на Куприянов день и о чем могут рассказать приметы.

Что за праздник Куприянов день

Киприан Карфагенский, которого чествуют в Куприянов день, — епископ и мученик, живший в III веке. Родившись в семье благородных граждан Карфагена, Фасций Киприан получил хорошее образование. Он был блестящим оратором, поэтому неудивительно, что его избрали учителем риторики в карфагенском училище. Кроме того, он часто выступал в судах в роли адвоката.

Приблизительно до 40 лет Фасций Киприан был язычником, а потом осознанно принял крещение. Его выбор основывался на изученных им трудах богословов того периода. Перейдя в христианство, Киприан раздал все свои богатства нуждающимся и отказался от порочной жизни.

Он известен тем, что создал каноническое учение о единстве церкви и ее иерархическом устройстве. Также Киприан написал 13 трактатов, главные из которых «Три книги свидетельств против иудеев», «О падших», «О единстве Церкви», «О молитве Господней», «О ревности и зависти».

Спустя два года после крещения по требованию паствы его назначили епископом, хотя такое было не принято. Практически сразу Киприан Карфагенский оказался в условиях гонений, и император Валериан, будучи язычником, приговорил священника к смертной казни за христианские проповеди.

Свое второе название — Журавлиное вече — праздник получил из-за, собственно, журавлей. Они собирались на болотах, где уже вовсю поспевала клюква. В народе считалось, что там птицы решают, когда и как отправляться на юг. В это же время к болотам шли люди — за ягодами. Что интересно, раньше наступления Журавлиного вече это было строго запрещено — считалось, что юноши могут лишиться рассудка, а девицы — остаться бесплодными. Даже выбирали тех, кто поведет остальных за клюквой. Полагалось, что лучший проводник должен родиться именно на Журавлиное вече — якобы такой человек интуитивно чувствует, где на болотах кусты с самой вкусной и крупной ягодой.

Традиции Куприянова дня

На Куприянов день на Руси с поля убирали репу, морковь, свеклу и картофель. После чего хозяйки подавали овощи к столу. Также не забывали и про клюкву — из нее варили компоты, варенья и кисели, готовили пироги с ягодой, заготавливали клюкву в сахаре.

Приметы на Куприянов день

Сохранилось немало примет, которые было важно учитывать на Куприянов день:

  • нахохлилась домашняя птица — к приближающейся непогоде;

  • журавли подали голос — к скорому дождю;

  • лебеди потянулись в сторону юга — к ранней зиме;

  • журавли, летящие по одиночке, а не в клине, показывали, что хорошего урожая в наступающем году можно не ждать;

  • утренний туман — к безветренной погоде;

  • цветущий одуванчик, встреченный на Куприяна, говорил о теплой осени.

Чего нельзя делать на Куприянов день

На Куприянов день строго запрещено конфликтовать. Также считается, что на Журавлиное вече не стоит занимать деньги, так как это ведет к затяжным финансовым трудностям. Как и принимать подарки от незнакомцев — вместе с ними можно забрать чужие беды. Только честный труд позволял привлечь удачу и благополучие.

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