День Евтихия Тихого: что обязательно сделать 6 сентября, чтобы были деньги, — народные приметы

Обычно эти сутки должны быть тихими и безветренными Источник: Ирина Шарова / 72.RU











По народному календарю 6 сентября отмечают Евтихиев день. Обычно эти сутки должны быть тихими и безветренными. Православные верующие в эту дату вспоминали священномученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. С днем связаны некоторые традиции и поверья. И вот какие.

Что можно и что нельзя делать

Люди верили, что в День Евтихия Тихого нельзя находиться на ветру или идти против него. Считалось, что так может сдуть вашу удачу. Помимо этого, категорически нельзя ссориться, шуметь, ругаться. Не зря день носит такое название. Также в старину верили, что в эту дату не следует принимать подарки от посторонних людей: вместе с ними можно получить что-то плохое в жизни. Зато 6 сентября можно устроить званый ужин с друзьями и близкими. Полезно в этот день заняться домашними делами, рукоделием или творчеством.

Приметы на погоду

Люди считали, что дождь на Евтихия обещал сухую осень и щедрый урожай на будущий год. Если к этому времени на дубах выросло много желудей, значит, зима будет долгой и суровой. Если слышны крики синицы — совсем скоро наступит настоящая осень с ливнями и холодным ветром. Плохая примета — порезаться или обжечься в этот день. Такой случай предупреждал о несчастье.