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Религия Как дует ветер: по погоде на Медовый Спас определяем, какой будет зима

Как дует ветер: по погоде на Медовый Спас определяем, какой будет зима

Рассказываем о традициях и обычаях праздника

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1 комментарий
14 августа — Медовый Спас

14 августа православные христиане отмечают несколько праздников. Первый — это Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице: в память о помощи икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста князю Андрею Боголюбскому во время сражений с волжскими болгарами.

Второй — Происхождение честных древ Животворящего Креста. Считается, что традиция отмечать этот праздник зародилась в IX веке в Константинополе. Тогда появился обычай 14 августа выносить из царской сокровищницы часть Креста Господня (на котором был распят Христос) и проходить с ним по улицам. Также в этот день проводился молебен с освящением воды. Постепенно такая традиция распространилась и в других странах. На Руси в некоторых регионах освящали не только воду, но и мёд, который начинали заготавливать как раз в это время. Так в народном календаре появился Медовый Спас. Дата этого праздника из года в год не меняется.

Что можно и нельзя делать

По традиции день начинали с посещения храма. С собой брали свежий мёд, чтобы освятить, и только потом ели. Считали, что желание, загаданное с первой ложкой такого лакомства, обязательно исполнится. Также в праздник делали различные блюда с мёдом. Главное, чтобы они были постными, ведь с 14 августа также начинается Успенский пост.

Из-за поста же на Медовый Спас не принято устраивать широких гуляний. Вместо этого помогают нуждающимся и поминают усопших.

Также на Руси в этот день купали скотину — чтобы не болела предстоящей зимой. Людям же после 14 августа запрещалось заходить в воду, так как она становилась очень холодной и была опасность подхватить хворь. В деревнях в день Медового Спаса сажали озимые.

Приметы погоды

Считалось, что ветреная погода 14 августа предвещала снежную и морозную зиму. Также в народе верили, что если к этому времени улетели ласточки, то осень будет ранняя. Дождь в праздник сулил хороший урожай.

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Комментарии
1
Гость
14 августа 2024, 06:08
Ветер стабильно дует в сторону кладбищ
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