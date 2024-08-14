Красивые открытки на Медовый Спас: 10 способов поздравить близких

Считается, что в этот день мед становится целительным. Мы это не проверяли, но знаем точно, что с нашими открытками Медовый Спас станет куда более запоминающимся Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В августе нас ждут три Спаса, и первый из них — Медовый Спас — уже наступил. В этом году он совпадает с началом Успенского поста и выпадает на 14 августа. Издавна этот день считался своеобразным сигналом о том, что в ульях созрел мед и можно приступать к его сбору. Ну а сегодня это еще и повод поздравить близких. И на этот случай у нас есть 10 красивейших отктрыток.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Как и у любого религиозного праздника, у Медового Спаса есть свои обычаи и традиции. Например, в этот день принято нести в церковь соты и мед — чтобы освятить их.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Также в этот день принято делиться медом с бедняками и угощать детей.



Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Вместе с тем не стоит забывать о том, что Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, поэтому есть кое-какие ограничения по части еды, которые нужно строго соблюдать.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Кроме того, нужно помнить, что пышные торжества на Медовый Спас всё же не приветствуются. Считается, что слишком шумное и пышное празднество может распугать всех пчел, и тогда в следующем году урожая ждать не придется. К тому же чем тише человек будет себя вести, тем быстрее очистится душа.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











На Медовый Спас принято делать обереги от порчи и сглаза, готовить постные медовые пряники, коврижки, постные блины с медом, медовый квас, медовуху. А как всё приготовите — собирайте друзей и родных. Или сами наведайтесь к ним в гости. Если живете далеко от всех близких, можете отправить им одну из наших открыток — вон какую красоту мы для вас нарисовали.



Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











На Медовый Спас считалось хорошей приметой искупаться в реке или озере. Но не во всякую воду можно лезть. Если она уже зацвела, лучше остаться на берегу, а не то, чего доброго, заболеете.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Отдельные приметы на Медовый Спас связаны с погодой. Например, если в этот день пойдет дождь, то в ближайший год пожары обойдут местность стороной.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Если заметите, что розы начали отцветать, значит, лето кончается.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











А если заметите, что перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — значит, наступает время холодных ночей.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











А еще считается, что все сны, приснившиеся в ночь на Медовый Спас, — вещие.