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Религия Красивые открытки на Медовый Спас: 10 способов поздравить близких

Красивые открытки на Медовый Спас: 10 способов поздравить близких

Широко отмечать этот день не принято, но добавить немного праздника в будни — всегда пожалуйста

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Считается, что в этот день мед становится целительным. Мы это не проверяли, но знаем точно, что с нашими открытками Медовый Спас станет куда более запоминающимся

В августе нас ждут три Спаса, и первый из них — Медовый Спас — уже наступил. В этом году он совпадает с началом Успенского поста и выпадает на 14 августа. Издавна этот день считался своеобразным сигналом о том, что в ульях созрел мед и можно приступать к его сбору. Ну а сегодня это еще и повод поздравить близких. И на этот случай у нас есть 10 красивейших отктрыток.

Как и у любого религиозного праздника, у Медового Спаса есть свои обычаи и традиции. Например, в этот день принято нести в церковь соты и мед — чтобы освятить их.

Также в этот день принято делиться медом с бедняками и угощать детей.

Вместе с тем не стоит забывать о том, что Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, поэтому есть кое-какие ограничения по части еды, которые нужно строго соблюдать.

Кроме того, нужно помнить, что пышные торжества на Медовый Спас всё же не приветствуются. Считается, что слишком шумное и пышное празднество может распугать всех пчел, и тогда в следующем году урожая ждать не придется. К тому же чем тише человек будет себя вести, тем быстрее очистится душа.

На Медовый Спас принято делать обереги от порчи и сглаза, готовить постные медовые пряники, коврижки, постные блины с медом, медовый квас, медовуху. А как всё приготовите — собирайте друзей и родных. Или сами наведайтесь к ним в гости. Если живете далеко от всех близких, можете отправить им одну из наших открыток — вон какую красоту мы для вас нарисовали.

На Медовый Спас считалось хорошей приметой искупаться в реке или озере. Но не во всякую воду можно лезть. Если она уже зацвела, лучше остаться на берегу, а не то, чего доброго, заболеете.

Отдельные приметы на Медовый Спас связаны с погодой. Например, если в этот день пойдет дождь, то в ближайший год пожары обойдут местность стороной.

Если заметите, что розы начали отцветать, значит, лето кончается.

А если заметите, что перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — значит, наступает время холодных ночей.

А еще считается, что все сны, приснившиеся в ночь на Медовый Спас, — вещие.

А вы празднуете Медовый Спас?

Конечно, каждый год!
Спас не праздную, но мед люблю
Чарку медовухи обязательно подниму
Какие праздники посреди рабочей недели?

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Праздник Открытки Поздравления Медовый Спас Религия Православие
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