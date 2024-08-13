Медовый Спас: что обязательно сделать 14 августа, чтобы весь год сопутствовала удача, — народные приметы

В народном календаре в эту дату наступает время, когда пчелы завершают трудиться и готовятся к холодам Источник: Ирина Шарова











В середине августа, 14 числа, православные отмечают Медовый Спас. У праздника фиксированная дата. В этот день верующие вспоминают о происхождении Честных Древ Животворящего Креста Господня. В то же время в народном календаре в эту дату наступает время, когда пчелы завершают трудиться и готовятся к холодам. А значит, уже можно собирать мед на пасеках. Рассказываем, какие есть приметы и поверья, связанные с этим днем.

Что можно и нельзя делать

В этот день считалось обязательным приготовить какое-нибудь блюдо с медом. Однако не стоит забывать, что в эту же дату начинается Успенский пост. Поэтому еда должна быть постной. Люди также верили, что если загадать желание перед тем, как съесть ложку меда, оно непременно сбудется. Также 14 августа собирали не только мед, но и мак. С ним также готовили разные десерты и блюда. В этот день нельзя было громко разговаривать и шумно праздновать. Считалось, чем тише вы будете себя вести, тем быстрее очистится ваша душа.

Полезным считалось посетить с утра богослужения, где можно было освятить мед и другие угощения. После пасечники отдавали порцию меда нищим, а другие делились освященными продуктами с неимущими. Верили, что так будут прощены грехи. Хорошей приметой было искупаться в реке или озере в этот день. Но при этом были осторожными, так как верили: если вода зацветает к этому дню, то купаться в ней уже нельзя. Иначе можно заболеть. Кроме того, Медовый Спас иначе называли Спасом на воде — считалось, что все водоемы в этот день очищают тело и душу, избавляют от грехов и болезней.

Приметы на погоду

Смотрели в этот день и на погоду: если на Медовый Спас идет дождь, то весь год местность будет защищена от лесных пожаров. Розы начали отцветать, значит, лето кончается. Если перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — наступает время холодных ночей. Все сны, которые приснятся в ночь на Медовый Спас — вещие.