НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

облачно, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

зап.

 749мм 57%
Подробнее
USD 87,99
EUR 95,18
Тина Канделаки в Рыбинске
Атака беспилотников
Ярославна об отдыхе на море
Пройдет звездопад
Афиша развлечений
Эвакуировали крупный ТЦ
Пожаловались на запах газа
Новое кладбище под Ярославлем
Во что собирать грибы
Почему гудела сирена
Религия обзор Рождество Николая Чудотворца: что сделать, чтобы привлечь финансовую удачу, — приметы и традиции

Рождество Николая Чудотворца: что сделать, чтобы привлечь финансовую удачу, — приметы и традиции

Рассказываем, как провести праздник в честь одного из главных святых

2 211
6 комментариев
По погоде 11 августа можно понять, какой окажется осень

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианстве. В православном календаре есть три праздника, посвященных ему: Никола Летний, Никола Зимний и Никола Осенний — последний отмечают в день рождения святого 11 августа. Рассказываем, чем знаменит святой и какие традиции есть у Рождества Николая Чудотворца.

Кто такой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец родился в III веке в греческой колонии Патара на территории современной Турции. С детства он посещал храм вместе с родителями, а когда повзрослел, решил посвятить себя церкви.

Святой Николай запомнился своей щедростью: всё наследство, которое оставили ему родители, он раздал нуждающимся. Однажды, когда он узнал о том, что бедная семья не может собрать приданное для своих дочерей, Николай тайком подбросил в их дом три мешочка с золотом — на каждую девочку.

По легенде, подброшенное золото случайно упало в чулочки девочек, и с тех пор появилась традиция класть подарки в носки на Рождество, а Николай стал прообразом Санты, который также тайно дарит подарки тем, кто хорошо себя ведет.

Чудотворцем стали называть Николая еще при жизни: как-то раз Николай плыл в Палестину на корабле и предсказал сильный шторм. Тут же началась буря, которая могла потопить корабль. Пока моряки паниковали, Николай начал молиться, после чего шторм утих.

Другое чудо произошло, когда в Ликии начался голод. У людей не осталось ничего съестного, и они уже начали готовиться к смерти. В это время неподалеку плыл корабль итальянского торговца, набитый хлебом. Капитан увидел сон, в котором Николай Чудотворец просит его спасти Ликию от голода, а когда проснулся — в его руке лежали три золотые монеты. После этого торговец приплыл к голодающим и спас их от смерти.

Даже после смерти святой Николай продолжает помогать верующим в трудные времена — главное, помолиться ему и рассказать о своей нужде.

Что можно и нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца принято начинать с праздничной литургии в храме. В этот день верующие уделяют особое внимание чистоте, так что после молитвы принято париться в бане, переодеваться в чистую одежду и прибираться дома.

Так как Николай Чудотворец считается покровителем торговцев, то на его дни принято избавляться от всех долгов, иначе весь год у человека не будет финансовой удачи. Также в этот день принято заключать сделки и договоры — цену, установленную в день Николая Чудотворца, менять ни в коем случае нельзя.

Вечером в Николу Осеннего принято устраивать праздничный ужин и приглашать на него всех родных и близких. Весь день нужно провести весело и радостно — грустить, предаваться унынию и вспоминать о плохом в этот праздник нельзя.

Говорят, по приметам на Рождество Николая Чудотворца можно узнать, какой будет вся осень

Если вы хотите, чтобы Николай Чудотворец услышал вас и исполнил вашу молитву, нужно зажечь перед иконой святого 40 свечей и искренне молиться, пока они не догорят.

Приметы на Рождество Николая Чудотворца

Большинство примет в дни Николая Чудотворца посвящены Николе Зимнему и Николе Летнему. Но есть и несколько, по которым можно определить погоду:

  • если 11 августа нет заморозков — то начало осени будет теплым;

  • вспышки дальней грозы предупреждают о дождливой и холодной осени;

  • если в ветреную погоду вы слышите карканье вороны — то в ближайшее время пойдет дождь;

  • если к этому дню в лесу выросло мало грибов, то зимой выпадет много снега.

  • перистые облака к вечеру — к ночной грозе.

Отмечаете Рождество Николая Чудотворца?

Да, каждый год в этот день ходим в церковь и устраиваем праздничный ужин
Раньше не отмечали, но теперь точно будем!
И раньше не праздновал, и теперь не начну

ПО ТЕМЕ
Религия Православие Николай Чудотворец Приметы Традиции
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
5 августа 2024, 07:13
Привлечь финансовую удачу это пойти на призывной пункт и подписать контракт - деньги так и пойдут по Плану Таврического 👹
Гость
5 августа 2024, 07:16
Покупка беZвыигрыщных лотерей это гарантированный способ! потому что у нас Проигрывают!!!!😁
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем