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Религия обзор Не давайте денег в долг: чем нельзя заниматься в Ермолаев день, а что сделать необходимо

Не давайте денег в долг: чем нельзя заниматься в Ермолаев день, а что сделать необходимо

Разбираемся в приметах и традициях праздника

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1 комментарий
На Руси считалось, что женщинам 8 августа лучше не выходить в поле и не заниматься рукоделием — ну просто праздник какой-то!

Кажется, в православном календаре на каждый день найдутся праздники или примечательные даты. Вот, например, 8 августа отмечается Ермолаев день. Свое название он получил в честь монаха Ермолая Никомидийского. Многие традиции этого дня связаны не только с религией, но и со сбором урожая. Что конкретно нужно делать в этот день, а чем заниматься категорически нельзя, мы и решили разобраться.

Кто такой Ермолай Никомидийский

Ермолай Никомидийский жил в городке Никомедия (на территории современной Турции), на периферии Римской империи, и проповедовал язычникам христианское учение. Однажды он пригласил домой юношу, которому стал разъяснять ошибочность идолопоклонничества. Гость так проникся христианским учением, что стал каждый день заходить к праведному Ермолаю. Впоследствии он принял крещение — это был святой Пантелеймон.

Однажды ночью Ермолаю Никомидийскому явился Иисус Христос и принес весть о мученической смерти. На следующий день Ермолая, Пантелеймона и немногих других христиан схватили легионеры. Под пытками их заставляли отречься от веры, однако, несмотря на все мучения, они не отказались от нее. Праведный Ермолай принял смерть вместе с товарищами.

Что можно делать в Ермолаев день

Верующим 8 августа рекомендуется сходить в храм, чтобы поучаствовать в богослужении. В Ермолаев день считается благом помолиться дома и прочитать житие святых.

Женщины в этот день отправлялись в лес собирать лекарственные травы. Существовало поверье, что роса и туманы в августе наполняют растения целебными свойствами.

А мужчинам в день Ермолая настоятельно рекомендовали завершить мелкие дела по дому. Крестьяне верили, что тогда год будет удачным.

На Ермолая начинали собирать яблоки. Однако урожай не трогали до Яблочного Спаса — 19 августа. Первое сорванное яблоко крестьяне прятали от посторонних в укромном месте. Считалось, что это поможет сохранить и приумножить достаток в семье.

Также к 8 августа созревала картошка. Люди выкапывали ее и готовили блюда из нового урожая — жарили ее, делали драники, пюре и другие угощения.

Что нельзя делать в Ермолаев день

На Ермолая у наших предков существовал целый свод запретов. Нельзя было в этот день резать домашнюю птицу и животных, а также охотиться. Соответственно, и блюда из птицы тоже не оказывались на столе в этот день. Считалось, что таким образом можно навлечь на себя гнев Ермолая и других мучеников за веру.

Не позволяли домашним кошкам ложиться в кровать, где спит ребенок. Люди считали, что в противном случае у детей будет беспокойный сон.

Мужчинам запрещалось давать в долг деньги и инструменты. Крестьяне верили, что так можно отпугнуть удачу и даже потерять здоровье.

А вот женщинам и незамужним девушкам в Ермолаев день не позволяли выходить в поле и заниматься рукоделием. Для девушек это было чревато вероятностью не найти жениха. А брать в руки иголку 8 августа означало навлечь на себя беды и несчастья.

Приметы в Ермолаев день

8 августа в старину судили о том, какая погода будет осенью и зимой. Если на липе начинала желтеть листва, то осень придет рано. Если с утра кукует кукушка, то осень будет теплой и поздней. А если закатное небо покроется багровыми тонами, то ждали мокрую и дождливую осень

Если утро на Ермолая выдастся прохладным, то зима наступит рано и будет холодной.

Кроме того, 8 августа по изменениям природы наши предки определяли, какой будет погода в ближайшее время. Если стрижи и ласточки кружат над водой, ожидается дождь. Об этом же говорили прыгающие по берегам водоемов лягушки и мухи, которые принимались кусать людей и животных.

Когда крестьяне замечали обильную росу на траве утром 8 августа, то ждали дожди с грозами. А если на тот момент на дубах было много желудей, то и урожай в поле в целом будет в этом году богатым.

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Комментарии
1
Гость
8 августа 2024, 07:55
Как можно дать в долг деньги если их у нас просто нет? в ломаноболгарском языке слово нет по другому звучит или пишется?
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