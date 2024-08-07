Из-за этого вы можете быть несчастным. Что нельзя делать на Ермолаев день, — приметы на 8 августа

В этот день нельзя ругаться и отдавать рабочие инструменты Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В этот четверг, 8 августа, православные вспоминают священномучеников Ермолая, Ермократа и Ермиппа, которые пострадали за веру. В народном календаре — Ермолаев день. Еще одно название — Марьев день. Чем принято заниматься, а что делать нельзя, рассказываем в этом материале 72.RU.



Что можно и что нельзя делать

На Руси считалось, что именно с этого дня можно собирать яблоки, но употребляли плоды в пищу не сразу. Их оставляли до Яблочного спаса и прятали, чтобы сохранить в доме счастье и благополучия. Из собранного урожая варили компоты, компоты и многое другое, делали заготовки на зиму. Также наши предки продолжали копать картошку. Употребление его в пищу не возбранялось. Еще этот день подходил для сбора лечебных трав. Но ходить утром по ней и росе запрещалось. Люди верили, что такие действия повлекут за собой проблемы со здоровьем. Еще нельзя в этот день ругаться и сквернословить, охотиться, отдавать рабочие инструменты, девушкам и женщинам выходить на поле и заниматься рукоделием. На Руси считали, что это может привести к проблемам, неудачам, потере счастья.

Приметы на погоду

Обратите внимание на утреннюю росу. Если ее много, значит, осень будет теплой. Если мало, то ждите ненастья. Также посмотрите, какая погода будет на улице в этот день. Холодное утро означает раннюю и морозную зиму. Радуга на небе — в скором времени ждите теплую погоду.