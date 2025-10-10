«Он делал страшные вещи»: почему Оксана Самойлова развелась с Джиганом

Последнее время поклонники всё реже видели супругов такими влюбленными Источник: iamgeegun / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Оксана Самойлова вновь подала на развод с Джиганом, что уже никого не удивляет. За 13 лет отношений пара не впервые сталкивается с кризисом. Вот только если раньше им удавалось спасти семью от раскола, то теперь, похоже, всё по-серьезному. Пока рэпер колесил по светским мероприятиям и записывал песенки, уставшая блогерша растеряла последние силы бороться за отношения. А ведь как красиво всё начиналось!

«Она была моей первой девушкой, с которой я спал с ночи до утра»

Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн (он же Джиган) познакомились в столичном клубе в 2009 году. На тот момент оба они только недавно приехали в Москву ради красивой жизни — она пыталась построить карьеру модели, а он решил, что будет рэпером, и продвигал свои сочинения на лейбле Black Star. Музыка-то их и связала.

Однажды подруга Самойловой, которой нужно было увидеться с продюсером лейбла, затащила Оксану в клуб. Джиган там тоже был, но поначалу блогерша почти не обратила на него внимания.

— В тот момент я не думала о каких-то впечатлениях. Не было такого, что я вошла и: «О боже, это мой будущий муж!» Нет! Мы через минуту уехали, — признается Оксана.

У Джигана же были совсем иные чувства. Он бесповоротно влюбился в жгучую брюнетку, нашел ее в соцсетях, завалил сообщениями, позвал на съемки в клипе и пригласил на первое свидание. Самойлова согласилась.

— Он забрал меня из клуба, и с этого момента мы стали жить вместе. И первый поцелуй был 31 декабря. С этого момента мы не расставались, — делится романтическими воспоминаниями Самойлова.

Их отношения развивались стремительно. Рэпер сразу понял, что встретил свою судьбу. Он решил для себя, что Оксана — та самая, от которой он хочет детей и семью.

— Она была моей первой девушкой, с которой я спал с ночи до утра. Я ни с кем не засыпал так, — позже рассказывал Джиган.

Через год после знакомства у пары родилась старшая дочка — Ариэль. При этом Самойлова не спешила в ЗАГС, ее устраивала их семейная жизнь такой, какая она есть. Инициативу проявил Джиган. Рэпер увидел красивую дату 12.12.2012, и его осенило: это знак — делать предложение и расписываться именно в это число, ведь такого больше не будет на их веку.

Церемония прошла тихо. Пара расписалась только в кругу друзей и семьи и начала новую главу в своей жизни.

«Он делал страшные вещи»

После свадьбы следующие 8 лет семья Самойловой и Джигана только росла и крепла. В 2014 году у них родилась вторая дочка Лея, в 2017 году — Майя. Джиган, который мечтал о большой семье, не скрывал своего счастья.

— Дети — это большое счастье, поэтому чем их будет больше, тем лучше, — считает рэпер.

С каждым годом рос и семейный бюджет пары. Самойлова сначала работала над развитием своего магазина одежды, но после переключилась на косметику и создала свой бренд. Джиган продолжал записывать песни и выпускать альбомы.

— Вместе мы сила — сила не разрушительная, а возводящая, важно стремиться вверх, а не тянуть вниз, расти, помогать, поддерживать в любых начинаниях и, главное, верить в то, что твой мужчина — это твой выбор и он в любом случае самый лучший, — говорила о секрете счастливых отношений Самойлова.

Казалось, их счастью и достатку остается только завидовать, но проблемы не могли оставаться в тени вечно. В 2020 году у Оксаны и Джигана родился четвертый ребенок — сын Давид. Пока Оксана была вынуждена посвящать всё время малышу, Джиган пустился во все тяжкие.

Один день праздника в честь появления наследника растянулся на несколько месяцев. Рэпер пропадал в клубах, где его видели в компании красоток, и устраивал драки с охранниками. Кроме алкоголя, он начал употреблять запрещенные вещества. Он устраивал дикие выходки: выходил в прямые эфиры в невменяемом состоянии, сбривал брови.

— Он делал страшные вещи, — не верила своим глаза Самойлова. — Это не Денис, это не мой муж, это не Джиган, полная абракадабра в голове.

Самойлова уговорила Джигана лечь в рехаб, а параллельно с этим подала заявление на развод.

— Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете? — делилась в своем блоге Самойлова.

Оксану поддержали поклонники и звезды шоу-бизнеса, но после того как Джиган вышел из лечебницы, он вымолил прощения у жены. Та забрала заявление, простив мужу многочисленные измены и зависимость, к огромному непоминанию окружающих.

— Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно всё рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет. Но мне, очевидно, виднее, чем всем тем, кто раздает советы. Это моя жизнь, понимаете? Не ваша, и муж этот не ваш, и дети не ваши. Вы со своими делайте что хотите, — ответила Оксана всем хейтерам, кто призывал ее одуматься.

«Это последний раз — с пивком я завязал»

После первого кризиса супруги не просто помирились, но и решили доказать, что их брак крепче стали. В 2022 году они сыграли вторую, гораздо более масштабную свадьбу.

Правда, долго идиллия не продлилась. Весной 2023 года в семье наступил второй критический момент. Рэпер снова начал появляться в прямых эфирах в нетрезвом состоянии и на глазах у поклонников просил старшую дочь принести ему баночку пенного. Снова клиника, лечение, и Самойлова захотела развода. Однако после выписки Джиган не сдавался и пустился в публичные извинения перед любимой.

— Я хочу извиниться при всех. Ну прости меня, накосячил. Больше так не буду, обещаю, это последний раз — с пивком я завязал. Я тебе даю слово, что я буду самый лучший муж и самый лучший папа на свете. Прости меня. Я тебя очень сильно люблю и буду любить вечно, — молил о прощении рэпер.

Понимая, что красивыми словами во второй раз не отделаться, рэпер добавил к ним дорогие подарки.

— Что делал, когда дело запахло разводом? Я старался. Показывал, что больше так не буду. Говорил… Делал подарочки. Всё дарил по чуть-чуть: цветочки, сумочки… Birkin! — рассказывал позже рэпер.

Самойлова снова поверила и дала уже третий шанс. Как рассказывали супруги, их главный мотиватор преодолевать все проблемы — дети.

— Для нас самое главное — наши дети. Мы живем не только для себя, но и для наших детей. Если у детей есть родители, полноценный брак. Я, например, вырос в полноценном браке до 15 лет, и у Оксаны практически такая же история. Мои родители разошлись так же, как и Оксанины, тоже. Но мы этого не допустим, — говорил Джиган.

Разговоры о том, что в семье Самойловой и Джигана снова что-то не так, появились с начала осени. Супруги, которые раньше всегда были вместе, появлялись на мероприятиях порознь. Оксану заметили одну на Неделе моды в Париже. Рэпера, в свою очередь, видели на вечеринках с незнакомой брюнеткой.

6 октября 2025 года Оксана Самойлова подала заявление на развод и в это же время вышла к подписчикам с сообщением, что у нее трудный период.

— Мам, твоя девочка так устала быть сильной, — написала в посте блогер.

В кадре Самойлова призналась.

— Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна всё контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной, — вылила блогер.

Теперь поклонники пары ждут, сможет ли в третий раз Джиган уговорить Оксану сохранить семью, тем более первые шаги уже есть. 9 октября рэпер выступил на закрытом приеме и спел новую песню о любви к жене «Раз и навсегда».