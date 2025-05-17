Когда играть свадьбу летом: благоприятные и неудачные дни по лунному календарю

Главное — выбрать правильную дату. Всё остальное — дело житейское Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Выбрать дату свадьбы не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Хочется подгадать с погодой, красивое число или просто в субботу, чтобы было удобно всем приглашенным. А иногда полезно еще заглянуть в лунный календарь, чтобы день бракосочетания был действительно удачным. Ведь фаза Луны, ее положение в знаке зодиака и энергетика суток могут повлиять на то, каким будет ваш союз: крепким и гармоничным или полным недопониманий. Рассказываем, какие дни летом 2025 года подходят для свадьбы, а какие лучше обойти стороной.

Благоприятные и неудачные дни для свадьбы в июне 2025-го

С точки зрения астрологии, июнь 2025 года подходит для бракосочетаний. Первая половина месяца — настоящий подарок для тех, кто мечтает о легкой и радостной церемонии. Вторая половина июня может принести немного непредсказуемости и напряжения, считает астропсихолог Александра Курникова.

Благоприятные даты — 2, 5, 8, 12, 20, 29, 30 июня.

Особенно выделяются 5 и 12 июня — мягкое сочетание Венеры и Луны поддерживает красоту и взаимопонимание.

Неблагоприятные даты — 16 и 28 июня. В эти дни возможны эмоциональные качели, что может внести суету в организацию свадьбы.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В июне 2025-го есть красивые даты для свадеб:

12.06.2025 — гармоничное и благозвучное сочетание цифр;

20.06.2025 — дата с сильной символикой равновесия.

Благоприятные и неудачные дни для свадьбы в июле 2025-го

Июль полон противоречий. Поэтому первая половина месяца потребует особой осторожности при подготовке к бракосочетанию. Во второй половине открывается окно для удачных свадеб, но с важной оговоркой: 18 июля начинается период ретроградного Меркурия.

Благоприятные даты — 5, 8, 12, 29, 30 июля.

Лучший выбор дня для свадьбы — 12 июля: доброжелательные аспекты в небесной канцелярии создадут основу для прочного союза.

Неудачные даты — 1, 14, 18, 20, 24, 26, 28 июля . Это дни с напряженным астрологическим фоном, поэтому лучше перенести самую важную церемонию на другой день.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

— Ретроградный Меркурий будет 18 июля — 11 августа. В это время особенно велика вероятность задержек, ошибок в документах, сбоев в коммуникации. Свадьба в период ретро-Меркурия может стать символом путаницы и пересмотра договоренностей, — предупреждает Александра Курникова.

В июле есть красивая дата для свадьбы — 12.07.2025. Это ритмичное сочетание, которое легко запомнить.

Благоприятные и неудачные дни для свадьбы в августе 2025-го

Август обещает мягкое завершение свадебного сезона. После 11 августа — окончания ретроградности Меркурия — открывается благоприятный период для торжеств.

Благоприятные даты — 17, 25, 26, 27 августа . Эти дни подойдут для тех, кто хочет, чтобы день свадьбы прошел спокойно, красиво и без неприятных сюрпризов.

Неблагоприятные даты — 1–11 августа . Продолжается влияние июльского ретро-Меркурия, а это не лучшее время для заключения брака.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Красивая дата для свадьбы в августе — 20.08.2025. Она символизирует устойчивый баланс и зрелые решения.