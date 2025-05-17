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Он и она Обзор Когда играть свадьбу летом: благоприятные и неудачные дни по лунному календарю

Когда играть свадьбу летом: благоприятные и неудачные дни по лунному календарю

Какой день подходит для регистрации счастливого брака в июне, июле и августе

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Главное&nbsp;— выбрать правильную дату. Всё остальное&nbsp;— дело житейское | Источник: Михаил Шилкин / 74.RUГлавное&nbsp;— выбрать правильную дату. Всё остальное&nbsp;— дело житейское | Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Главное — выбрать правильную дату. Всё остальное — дело житейское

Источник:

Михаил Шилкин / 74.RU

Выбрать дату свадьбы не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Хочется подгадать с погодой, красивое число или просто в субботу, чтобы было удобно всем приглашенным. А иногда полезно еще заглянуть в лунный календарь, чтобы день бракосочетания был действительно удачным. Ведь фаза Луны, ее положение в знаке зодиака и энергетика суток могут повлиять на то, каким будет ваш союз: крепким и гармоничным или полным недопониманий. Рассказываем, какие дни летом 2025 года подходят для свадьбы, а какие лучше обойти стороной.

Благоприятные и неудачные дни для свадьбы в июне 2025-го

С точки зрения астрологии, июнь 2025 года подходит для бракосочетаний. Первая половина месяца — настоящий подарок для тех, кто мечтает о легкой и радостной церемонии. Вторая половина июня может принести немного непредсказуемости и напряжения, считает астропсихолог Александра Курникова.

Благоприятные даты — 2, 5, 8, 12, 20, 29, 30 июня.

Особенно выделяются 5 и 12 июня — мягкое сочетание Венеры и Луны поддерживает красоту и взаимопонимание.

Неблагоприятные даты — 16 и 28 июня. В эти дни возможны эмоциональные качели, что может внести суету в организацию свадьбы.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

В июне 2025-го есть красивые даты для свадеб:

  • 12.06.2025 — гармоничное и благозвучное сочетание цифр;

  • 20.06.2025 — дата с сильной символикой равновесия.

Благоприятные и неудачные дни для свадьбы в июле 2025-го

Июль полон противоречий. Поэтому первая половина месяца потребует особой осторожности при подготовке к бракосочетанию. Во второй половине открывается окно для удачных свадеб, но с важной оговоркой: 18 июля начинается период ретроградного Меркурия.

Благоприятные даты — 5, 8, 12, 29, 30 июля.

Лучший выбор дня для свадьбы — 12 июля: доброжелательные аспекты в небесной канцелярии создадут основу для прочного союза.

Неудачные даты — 1, 14, 18, 20, 24, 26, 28 июля. Это дни с напряженным астрологическим фоном, поэтому лучше перенести самую важную церемонию на другой день.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

— Ретроградный Меркурий будет 18 июля — 11 августа. В это время особенно велика вероятность задержек, ошибок в документах, сбоев в коммуникации. Свадьба в период ретро-Меркурия может стать символом путаницы и пересмотра договоренностей, — предупреждает Александра Курникова.

В июле есть красивая дата для свадьбы — 12.07.2025. Это ритмичное сочетание, которое легко запомнить.

Благоприятные и неудачные дни для свадьбы в августе 2025-го

Август обещает мягкое завершение свадебного сезона. После 11 августа — окончания ретроградности Меркурия — открывается благоприятный период для торжеств.

Благоприятные даты — 17, 25, 26, 27 августа. Эти дни подойдут для тех, кто хочет, чтобы день свадьбы прошел спокойно, красиво и без неприятных сюрпризов.

Неблагоприятные даты — 1–11 августа. Продолжается влияние июльского ретро-Меркурия, а это не лучшее время для заключения брака.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Красивая дата для свадьбы в августе — 20.08.2025. Она символизирует устойчивый баланс и зрелые решения.

— Если планируете свадьбу, то старайтесь выбирать даты на растущей Луне, особенно в знаках Тельца, Рака, Весов. Избегайте периода ретроградного Меркурия (18 июля — 11 августа), это снизит риск сбоев, недоразумений и накладок, — советует астропсихолог Александра Курникова. — Помните: идеальной даты для свадьбы нет, но астрология помогает выбрать день, который даст вашему браку максимально добрую, гармоничную энергетику.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Лунный календарь Свадьба в красивую дату Брак Август Июнь Июль Ретроградный Меркурий Семья Гороскоп Астрология
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