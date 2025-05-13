«Без любимой Зоиньки всегда неуютно»: любящий муж рассказал, как больше 70 лет боготворит свою жену

Им на двоих почти 200 лет Источник: администрация Кемерова











Супругам из Кузбасса Алексею и Зое Рожковым на двоих почти 200 лет: ему 101 год, ей — 96. Они оба пережили войну, нашли друг друга и прожили вместе уже 73 года — как раз на днях отметили очередную годовщину. Алексей Петрович за долгую карьеру успел и проявить себя на фронте, и даже в разные годы оказаться во главе городов Киселевска и Новокузнецка. Зоя Васильевна стояла у истоков развития горной промышленности Кузбасса и отдала ей более 40 лет. Спустя столько лет чета всё еще смотрит друг на друга с нежностью и восхищением. Нашим коллегам из NGS42.RU они рассказали, в чем секрет долголетия и как через всю жизнь пронести любовь и верность.

Судьба водила вокруг да около

Алексей Петрович родился 21 октября 1923 года. Простая крестьянская семья жила в селе Казанак Красоозерского района Алтайского края. Позже Рожковы переехали в кузбасский Киселевск. В это время детство заканчивалось быстро: последствия гражданской войны и коллективизация породили голод и изнурительные работы на полях и лесоповале с ранних лет. Жили в холодных и сырых землянках, а питаться зачастую приходилось лепешками из березовой коры.

Несмотря на суровую жизнь, подросток хорошо учился, и после школы его даже пригласили работать учителем истории.

Зоя Жичкина родилась ровно через пять лет после появления на свет Алексея, 1 октября 1928 года, тоже в Алтайском крае. Она оказалась младшим, пятым ребенком в семье. В 1932 году Жичкины попали под раскулачивание, их выселили в кузбасский Киселевск. Девочка пошла в городскую школу № 1, а когда в 1940 году перешла в четвертый класс, им назначили пионервожатого из числа десятиклассников-отличников. Старшеклассник был на хорошем счету у руководства школы, председатель учебного комитета. Алексей Рожков, а это был именно он, тогда и подумать не мог, что одна из тех крошек, которых дали ему на попечение, — его будущая жена.

Алексей Рожков во время военной службы Источник: личный архив семьи Рожковых

Спустя год после судьбоносной встречи Алексей Рожков окончил школу и сразу получил предложение пойти работать учителем истории в школу № 3. Но преподавать получилось недолго: началась война. Уже в 1942 году молодого человека призвали на фронт.

Сначала 19-летнего новобранца направили в Новосибирск, обучили и распределили в Минск, где он участвовал в освобождении Белоруссии. На полях сражений Рожков завоевал медаль «За победу над Германией».

После Победы Алексей Петрович добрался в родной Киселевск в декабре 1945-го и вернулся к должности учителя истории и географии в школе, где 10-й класс заканчивала Зоя Жичкина.

— Вернулся и, как многие, решил посетить свою родную школу. Зашел и — надо же — сразу попал в ее класс! Они писали контрольную работу по математике. Учительницей была Панова Елизавета Ивановна, я у нее попросил попробовать порешать на доске. Решил задачу, она проверила — всё верно, — вспоминает Алексей Петрович.

Молодой преподаватель ученицу Зою особо не замечал. Как, впрочем, и других девушек.

— У нас в коллективе из мужчин я один был, остальные женщины. Некоторые, я чувствовал, кокетничали. Но я никому глазки не строил, чувствовал, моя судьба меня еще ждет, — улыбается воспоминаниям ветеран.

В 1946 году судьба вновь развела будущих супругов. В апреле учителю предложили должность второго секретаря в городском комитете комсомола, и он согласился. А через некоторое время повысили до первого секретаря. Еще одна короткая встреча состоялась на выпускном Зои Жичкиной. Тогда Алексей Рожков даже пригласил ее на один из танцев.

— Я еще думала, идти или нет, потом решила: секретарь всё-таки приглашает. А он и не танцевал до этого, а тут полечку заиграли, и он меня выбрал. Всё-таки лестно, одноклассницы завистливо смотрели, — рассказывает Зоя Васильевна.

Девушка, выпустившись из школы, поступила на химфакультет Томского политеха. Однако послевоенные годы были голодными, особенно для студентов вдали от семьи. Спустя семестр девушка успешно сдала экзамены, но слегла с болью в желудке: на фоне плохого питания и стресса разыгрался сильнейший гастрит. Родители забрали дочку домой и перевели на заочку.

Дома она стала лаборантом на шахте Вахрушева. И тоже, как и Алексей Рожков, начала делать карьерные успехи: вскоре ее повысили до старшего лаборанта. К тому же девушка была активисткой комсомола на предприятии.

Вновь судьба свела пару в августе 1949 года. Алексею Петровичу поручили награждать сотрудников-комсомольцев предприятия за производственные достижения в честь Дня шахтера. И вот тут комсорг увидел Зою Жичкину уже совсем другими глазами!

Сердце секретаря горкома ВЛКСМ наконец дрогнуло Источник: личный архив семьи Рожковых

Вместе и навсегда

После того награждения Алексей Петрович нашел домашний телефон Зои Васильевны и раз двадцать звонил и поздравлял с наградой снова и снова. А затем были свидания: девушка увлекалась конькобежным спортом и тянула ухажера на каток.

Спустя три года ухаживаний, 29 апреля 1952 года, пара расписалась в ЗАГСе. Отметили свадьбу чуть позже, на майских праздниках. В этом году браку как раз исполнилось 73 года.

Рожков в должности председателя горисполкома Источник: администрация Кемерова

Супруги вспомнают смешную историю: в 1948 году Зое Васильевне, как активистке комсомола, в качестве поощрения предложили только что вышедшую уникальную книгу «Штурм Берлина». Только купить ее надо было за свои деньги. Издание стоило 30 рублей, что равнялась почти половине зарплаты старшего лаборанта. Тем не менее девушка купила. С тех пор Алексей Петрович шутит, что книга стала ее свадебным приданым. Этот том и сейчас в семье, его считают реликвией.

Поддерживая друг друга, чета строила карьеру. Алексей Петрович продолжал продвигаться по партийной линии: от секретаря горкомитета профсоюза работников угольной промышленности до его председателя.

А в 1961 году он стал председателем горисполкома (то есть почти как глава города) Киселевска, а с 1967-го по 1976-й — Новокузнецка.

Источник: Новокузнецкая библиотека имени Гоголя

В 1976 году семье пришлось перебраться в столицу региона: Алексей Рожков перешел в обком на должность заведующего финансово-хозяйственным отделом. В 1991 году КПСС не стало, однако опыт и знания крепкого хозяйственника пригодились и в новых реалиях.

В коммерческих компаниях он занимал ведущие должности в экономической сфере. В 2003 году Алексей Петрович ушел на пенсию в возрасте 80 лет. Ему вручили два ордена «Трудового Красного Знамени», два «Знака Почета», медали «За доблестный труд», «Ветеран труда», «За честь и мужество», «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени, а также знак «Шахтерская слава» трех степеней, медаль Киселевска «За служение родному городу» и высшую награду Новокузнецка — почетный знак за заслуги перед городом. Также он Почетный гражданин Кузбасса.

Зоя Васильевна почти 40 лет проработала в горно-геологических отраслях Кузбасса, в том числе 29 лет в угольной промышленности Кузбасса. После окончания института она была инженером уже своей лаборатории. Здесь они определяли зольность и влажность киселевского угля, его теплоту сгорания, примеси и многое другое.

Зоя Васильевна, как и муж, имеет медаль «Ветеран труда», удостоилась знака «Ударник девятой пятилетки» и медали «За достойное воспитание детей». Их у Рожковых двое: старший Анатолий и младший Сергей.

Рожковы с сыновьями Анатолием и Сергеем Источник: личный архив семьи Рожковых











Сыновьями в основном занималась Зоя Васильевна. Именно она научила мальчиков писать и считать еще до школы и кропотливо делала с ними уроки по вечерам.

— Сколько было написано с ней диктантов по русскому языку! А еще мы регулярно ходили на стадион «Шахтер»: мама передавала нам свою любовь к катанию на коньках. За ручку учила нас делать первые шаги на льду, — с нежностью вспоминает сын Анатолий.

Дети пошли по стопам родителей: Анатолий Алексеевич по пути отца — доктор экономических наук, а Сергей, как и мама, стал инженером, но в другой области. Он разрабатывает сверхмощные компьютеры.

Также у пары сегодня есть три внука, две правнучки и правнук. Потомство рассыпалось по всему свету, живут в Москве и Калифорнии.

Секрет счастья

Супруги полностью солидарны, когда рассказывают, в чем рецепт счастливого брака: уважение и внимание друг к другу, искренность, честность и забота. И со стороны такое отношение особенно заметно.

— Я проводил у бабушки с дедушкой каждое лето. Им не нужно было как-то разрешать конфликты, сглаживать споры: их просто не было никогда. Они всегда были очень тактичны в словах и поступках, невероятной теплотой был наполнен весь дом, — вспоминает внук Анатолий Рожков.

Он также отмечает, что мужу и жене уже давно почти и не нужны слова, чтобы понять друг друга: хватает мимолетного взгляда в глаза.

Рожковы-старшие не могут жить друг без друга Источник: личный архив семьи Рожковых

— Без любимой Зоиньки 101-летнему деду всегда неуютно, он спрашивает и начинает звать ее, если рядом не видит. А рядом они трогательно держат друг друга за руку и часто вспоминают былое, — добавляет он.

Сам Алексей Петрович рассказывает о формуле своего счастья просто.

— Счастье не птица, его не поймать. Его можно только создать самому. И у человека есть все возможности быть счастливым, — говорит ветеран.

Сейчас его счастье заключается в любимой женщине и детях.

— Я счастливый человек, что могу наблюдать и радоваться успехам своих детей, внуков, правнучек, что я могу им передать эту эстафету жизни, чтобы они тоже прожили так полно и насыщенно, стали честными, интересующимися людьми, — говорит глава рода Рожковых.