НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

1 м/c,

южн.

 762мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,53
EUR 102,69
Простились с убитым полицейским
Хотят отобрать здания
Ищут тело подо льдом
Обзор на «легкое метро»
Построят школу с бассейном
Новый слоган Ярославля
Список поздних автобусов
Как отдохнуть зимой по-русски
Продают недостроенную гостиницу
Высотки в частном секторе
Он и она подробности «Я пыталась не упасть»: Анна Седокова впервые вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

«Я пыталась не упасть»: Анна Седокова впервые вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

Что певица сказала своим поклонникам

306
1 комментарий
Анну Седокову на новом видео просто не узнать | Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Анну Седокову на новом видео просто не узнать | Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анну Седокову на новом видео просто не узнать

Источник:

Анна Седокова впервые полноценно обратилась к поклонникам после смерти своего бывшего мужа Яниса Тиммы. Похудевшая певица рассказала, что в последние два с половиной месяца все стали свидетелями самого сложного периода в ее жизни, которого она бы не пожелала никому.

— Я каждый день всё это время пыталась просто встать. Просто не упасть. Просто пробовать жить дальше. Я благодарю вас за то, что вы поддерживали и не сдавались, даже когда сдалась я, — обратилась к подписчикам певица. — Я вам очень благодарна. Я попробую делать то, что удавалось мне больше всего, это писать и петь свои песни, давать концерты. И маленькими шагами идти вперед. Даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать.

Источник:

Баскетболист и бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма свел счеты с жизнью в середине декабря прошлого года. На месте трагедии случайные свидетели обнаружили смартфон спортсмена с набранным на нем сообщением: «Позвоните Анне».

После этого певица вышла на связь в предыстеричном состоянии и пыталась рассказать, «в каком аду она жила».

Российские полицейские не увидели криминального следа в смерти Яниса Тиммы, постановив, что он добровольно распрощался с жизнью. В то же время друзья и родственники баскетболиста утверждают, что это доведение до самоубийства, а в Латвии, где родился спортсмен, завели уголовное дело, по которому Анна Седокова проходит главной подозреваемой.

ПО ТЕМЕ
Анна Седокова Видео Певица Любовь Отношения Смерть Самоубийство Янис Тимма
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
все проблемы начались с Евы и из Рая ещё выгнали
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление