«Я пыталась не упасть»: Анна Седокова впервые вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова впервые полноценно обратилась к поклонникам после смерти своего бывшего мужа Яниса Тиммы. Похудевшая певица рассказала, что в последние два с половиной месяца все стали свидетелями самого сложного периода в ее жизни, которого она бы не пожелала никому.
— Я каждый день всё это время пыталась просто встать. Просто не упасть. Просто пробовать жить дальше. Я благодарю вас за то, что вы поддерживали и не сдавались, даже когда сдалась я, — обратилась к подписчикам певица. — Я вам очень благодарна. Я попробую делать то, что удавалось мне больше всего, это писать и петь свои песни, давать концерты. И маленькими шагами идти вперед. Даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать.
Баскетболист и бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма свел счеты с жизнью в середине декабря прошлого года. На месте трагедии случайные свидетели обнаружили смартфон спортсмена с набранным на нем сообщением: «Позвоните Анне».
После этого певица вышла на связь в предыстеричном состоянии и пыталась рассказать, «в каком аду она жила».
Российские полицейские не увидели криминального следа в смерти Яниса Тиммы, постановив, что он добровольно распрощался с жизнью. В то же время друзья и родственники баскетболиста утверждают, что это доведение до самоубийства, а в Латвии, где родился спортсмен, завели уголовное дело, по которому Анна Седокова проходит главной подозреваемой.