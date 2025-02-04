«Я пыталась не упасть»: Анна Седокова впервые вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

Анну Седокову на новом видео просто не узнать Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Анна Седокова впервые полноценно обратилась к поклонникам после смерти своего бывшего мужа Яниса Тиммы. Похудевшая певица рассказала, что в последние два с половиной месяца все стали свидетелями самого сложного периода в ее жизни, которого она бы не пожелала никому.

— Я каждый день всё это время пыталась просто встать. Просто не упасть. Просто пробовать жить дальше. Я благодарю вас за то, что вы поддерживали и не сдавались, даже когда сдалась я, — обратилась к подписчикам певица. — Я вам очень благодарна. Я попробую делать то, что удавалось мне больше всего, это писать и петь свои песни, давать концерты. И маленькими шагами идти вперед. Даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать.

Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Баскетболист и бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма свел счеты с жизнью в середине декабря прошлого года. На месте трагедии случайные свидетели обнаружили смартфон спортсмена с набранным на нем сообщением: «Позвоните Анне».

После этого певица вышла на связь в предыстеричном состоянии и пыталась рассказать, «в каком аду она жила».