Программу льготной ипотеки продлят до лета 2021 года

Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до 1 июля 2021 года. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства. Изначально программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года.
По словам российского премьер-министра Михаила Мишустина, сегодня программа льготного кредитования стала одной из самых успешных антикризисных мер, на нее приходится более 90% всех кредитов, которые получают россияне для приобретения жилья в новостройках.
Учредить льготную ипотеку Владимир Путин поручил правительству еще в апреле этого года. Таким образом в правительстве планировали подстегнуть заемщиков на активное кредитование и расшевелить ипотечный и строительный рынки, замершие из-за коронавируса. По этой программе ипотеку можно оформить под 6,5% годовых, а разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. При этом льготная процентная ставка распространяется на весь срок кредитования.
Максимальный размер займа для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов рублей.
Чтобы купить квартиру в новостройке на таких условиях, нужно соблюсти два условия:
- максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей в регионах, 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге;
- срок ипотеки — до 20 лет.
Планировалось, что программа обеспечит выдачу до 250 тысяч новых жилищных кредитов и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства около 900 миллиардов рублей.
В начале этой недели Минфин России предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% до конца 2021 года и увеличить максимальный объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране с 900 млрд до 2,8 трлн рублей, выдав кредиты 877 тысячам человек.