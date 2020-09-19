19 сентября суббота
СЕЙЧАС +12°С
usd 75.03
eur 88.96
Тема дняВыпил и убил детей: признание маньяка из Рыбинска

Все новости

Все новости

Три фактора: риелтор рассказала, какие квартиры в Ярославле продаются лучше всего

Рассказываем о главных тенденциях этого года на рынке жилья

1 247
Обсудить

Поделиться

Двор с детской площадкой станет плюсом при продаже квартиры

Двор с детской площадкой станет плюсом при продаже квартиры

Аналитик рассказала, какие квартиры в Ярославле продаются лучше всего

Специалисты по недвижимости из Ярославля назвали факторы, которые помогают продать квартиру быстрее и дороже. Одним из них является внутренняя отделка. Сейчас покупатели обращают внимание на нее гораздо чаще, чем несколько лет назад.

— По данным о сделках на вторичном рынке жилья за первое полугодие 2020 года, наибольший объем продаж (почти половина) — это квартиры с простой отделкой, на уровне бюджетной. На улучшенный и дизайнерский ремонт пришлось 11% и 3%. В сумме доля квартир с ремонтом составила 63,5%. За год почти на 5,5% вырос спрос на квартиры с улучшенным ремонтом, а на квартиры с чистовой отделкой примерно на столько же сократился. На первичном рынке за год на 9% сократилась доля квартир с чистовой отделкой в общем объеме продаж. И одновременно на 7% увеличился спрос на квартиры с бюджетной отделкой и на 5% — с улучшенной. Доля квартир с черновой отделкой (без отделки) — сейчас всего 1% вместо 4% годом ранее, — прокомментировала аналитик группы компаний «Метро» Анастасия Голлай.

Второй тренд — доступная цена и при этом функциональная планировка. Сейчас многие покупатели стараются выбирать максимально недорогие варианты. При этом ориентируются не на низкую стоимость квадратного метра, а на бюджет покупки в целом.

— Увеличивается спрос на квартиры небольших площадей. Но при этом важно, чтобы была сохранена или даже увеличена функциональность. Уменьшение площадей происходит за счет оптимизации планировок — никаких огромных коридоров и помещений с непонятным функционалом. Кроме этого, в качестве тенденции можно выделить увеличение популярности квартир с европланировками, то есть большой кухней-гостиной и спальней. В первую очередь это касается покупателей в возрасте 20–40 лет, — пояснила специалист.

И третье, на что обращают внимание люди, выбирая жильё, это сопутствующие факторы: благоустройство территории, наличие детских площадок, пешеходных зон, качество отделки фасадов и входных групп, а в самой квартире — на качество межкомнатных и входных дверей, сантехники и фурнитуры.

Классификация отделок квартир

Черновая (она же «Под отделку») — в квартирах голые бетонные стены, частично сделана электрика, пол с черновой стяжкой. Ремонт нужно делать с нуля.

Предчистовая — стены и потолок оштукатурены грубой, чаще всего некачественной штукатуркой, могут быть выровнены полы, но далеко не всегда, сделана электрика. Такие квартиры требуют полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке.

Чистовая отделка — квартиры практически подготовлены к финишным работам. Выровнены стены, потолки, пол, остается поклеить обои или покрасить стены, установить потолочную конструкцию, уложить ламинат. Ванную и санузел придется сделать полностью, в этих помещениях нет ничего, но ремонт квартир с белой отделкой вполне может быть бюджетным.

Бюджетная отделка — квартиры готовы к заселению, покупателю остается только обставить ее мебелью.

Улучшенная — обои, ламинат, натяжные потолки, ванная в плитке.

Дизайнерский — само слово говорит за себя, это больше чем улучшенный.

Напомним, специалисты назвали улицы Ярославля, где квартиры покупают лучше всего.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

квартирынедвижимостьпокупкапродажа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!