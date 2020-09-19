Три фактора: риелтор рассказала, какие квартиры в Ярославле продаются лучше всего

Аналитик рассказала, какие квартиры в Ярославле продаются лучше всего
Специалисты по недвижимости из Ярославля назвали факторы, которые помогают продать квартиру быстрее и дороже. Одним из них является внутренняя отделка. Сейчас покупатели обращают внимание на нее гораздо чаще, чем несколько лет назад.
— По данным о сделках на вторичном рынке жилья за первое полугодие 2020 года, наибольший объем продаж (почти половина) — это квартиры с простой отделкой, на уровне бюджетной. На улучшенный и дизайнерский ремонт пришлось 11% и 3%. В сумме доля квартир с ремонтом составила 63,5%. За год почти на 5,5% вырос спрос на квартиры с улучшенным ремонтом, а на квартиры с чистовой отделкой примерно на столько же сократился. На первичном рынке за год на 9% сократилась доля квартир с чистовой отделкой в общем объеме продаж. И одновременно на 7% увеличился спрос на квартиры с бюджетной отделкой и на 5% — с улучшенной. Доля квартир с черновой отделкой (без отделки) — сейчас всего 1% вместо 4% годом ранее, — прокомментировала аналитик группы компаний «Метро» Анастасия Голлай.
Второй тренд — доступная цена и при этом функциональная планировка. Сейчас многие покупатели стараются выбирать максимально недорогие варианты. При этом ориентируются не на низкую стоимость квадратного метра, а на бюджет покупки в целом.
— Увеличивается спрос на квартиры небольших площадей. Но при этом важно, чтобы была сохранена или даже увеличена функциональность. Уменьшение площадей происходит за счет оптимизации планировок — никаких огромных коридоров и помещений с непонятным функционалом. Кроме этого, в качестве тенденции можно выделить увеличение популярности квартир с европланировками, то есть большой кухней-гостиной и спальней. В первую очередь это касается покупателей в возрасте 20–40 лет, — пояснила специалист.
И третье, на что обращают внимание люди, выбирая жильё, это сопутствующие факторы: благоустройство территории, наличие детских площадок, пешеходных зон, качество отделки фасадов и входных групп, а в самой квартире — на качество межкомнатных и входных дверей, сантехники и фурнитуры.
Классификация отделок квартир
Черновая (она же «Под отделку») — в квартирах голые бетонные стены, частично сделана электрика, пол с черновой стяжкой. Ремонт нужно делать с нуля.
Предчистовая — стены и потолок оштукатурены грубой, чаще всего некачественной штукатуркой, могут быть выровнены полы, но далеко не всегда, сделана электрика. Такие квартиры требуют полный комплекс работ по черновой и чистовой отделке.
Чистовая отделка — квартиры практически подготовлены к финишным работам. Выровнены стены, потолки, пол, остается поклеить обои или покрасить стены, установить потолочную конструкцию, уложить ламинат. Ванную и санузел придется сделать полностью, в этих помещениях нет ничего, но ремонт квартир с белой отделкой вполне может быть бюджетным.
Бюджетная отделка — квартиры готовы к заселению, покупателю остается только обставить ее мебелью.
Улучшенная — обои, ламинат, натяжные потолки, ванная в плитке.
Дизайнерский — само слово говорит за себя, это больше чем улучшенный.
Напомним, специалисты назвали улицы Ярославля, где квартиры покупают лучше всего.