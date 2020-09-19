Три фактора: риелтор рассказала, какие квартиры в Ярославле продаются лучше всего

Специалисты по недвижимости из Ярославля назвали факторы, которые помогают продать квартиру быстрее и дороже. Одним из них является внутренняя отделка. Сейчас покупатели обращают внимание на нее гораздо чаще, чем несколько лет назад.



— По данным о сделках на вторичном рынке жилья за первое полугодие 2020 года, наибольший объем продаж (почти половина) — это квартиры с простой отделкой, на уровне бюджетной. На улучшенный и дизайнерский ремонт пришлось 11% и 3%. В сумме доля квартир с ремонтом составила 63,5%. За год почти на 5,5% вырос спрос на квартиры с улучшенным ремонтом, а на квартиры с чистовой отделкой примерно на столько же сократился. На первичном рынке за год на 9% сократилась доля квартир с чистовой отделкой в общем объеме продаж. И одновременно на 7% увеличился спрос на квартиры с бюджетной отделкой и на 5% — с улучшенной. Доля квартир с черновой отделкой (без отделки) — сейчас всего 1% вместо 4% годом ранее, — прокомментировала аналитик группы компаний «Метро» Анастасия Голлай.