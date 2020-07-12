«Как в селе задрипанном»: можно ли застраивать частный сектор высотками — мнения ярославцев

История про строительство двух высоток на Суздалке спровоцировала отчаянные споры в соцсетях — можно ли так втыкать многоэтажки в частном секторе? Острой ситуация стала как раз из-за того, что высотки растут вокруг маленького частного домика. Или жильцам таких домов надо быть поуступчивее?

Как вообще должен строиться город — вверх или сохраняя малоэтажную застройку? Об этом сегодняшняя дискуссия.

Лариса Калабишко:

— Лично меня бесят наши частные развалюхи по всему городу! Едешь, как в селе задрипанном! Весь частный сектор нужно переносить в коттеджные поселки! А центр должен быть чистым, красивым и современным!

