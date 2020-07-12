«Как в селе задрипанном»: можно ли застраивать частный сектор высотками — мнения ярославцев

История про строительство двух высоток на Суздалке спровоцировала отчаянные споры в соцсетях — можно ли так втыкать многоэтажки в частном секторе? Острой ситуация стала как раз из-за того, что высотки растут вокруг маленького частного домика. Или жильцам таких домов надо быть поуступчивее?
Как вообще должен строиться город — вверх или сохраняя малоэтажную застройку? Об этом сегодняшняя дискуссия.
Лариса Калабишко:
— Лично меня бесят наши частные развалюхи по всему городу! Едешь, как в селе задрипанном! Весь частный сектор нужно переносить в коттеджные поселки! А центр должен быть чистым, красивым и современным!
Ольга Богач:
— Я так полагаю, что хозяева домика хотели слишком много денюжек и их «обошли»...
Вячеслав Шигачёв:
— Когда в Брагино строили новостройки, всем было нормально. Ах да, там интернетом не умели пользоваться.
Игорь Романычев:
— Да, наверное, в каждом районе города можно встретить такое «приятное» соседство, когда многоэтажки вплотную строят с огородами частников. Конечно, это неправильно, но ведь кто-то дает разрешение на такое строительство.
— Частные дома должны быть за городом! В городе — только квартирные дома.
Гость:
— На самом деле, люди настолько привыкли к своему старью, что им чуждо что-то новое. Вот и будут теперь жить и смотреть, как из квартир бычки кидают им на голову. Застройщики ради таких территорий всегда предлагают выгодные обмены. Просто люди привыкли жить в лачужке, и это не искоренить. И никто от этого не застрахован. В городе должны быть многоэтажки, от этого не деться никуда, а старьё надо сносить, взамен заселять жильцов в квартиры с правом выбора квартиры (этажа, вида и т.д).