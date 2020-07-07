Квартиры в новостройке, участки под дачи: судебные приставы устроили распродажу

Судебные приставы ежедневно арестовывают у жителей Ярославской области разное имущество за долги. Квартиры, машины, офисы, смартфоны. И если должник за отведённое ему время не гасит долги, то его имущество выставляют на продажу, за счёт которой и покрывают задолженность.
В июне 2020-го на сайте приставов появилось немало интересных лотов.
Квартиры
В центре Ярославля, на улице Большая Октябрьская, 126, продают небольшую по площади трёхкомнатную квартиру (57,7 квадратных метра) всего за 2,113 миллиона рублей. В квартире зарегистрирована единственная собственница, которая задолжала перед банком, вот почему её жильё арестовано. Кроме того, женщина не оплатила взносы за капремонт на 13 777 рублей.
Ещё одна квартира продаётся в Дзержинском районе по адресу: Ленинградский проспект, 78, второй этаж. В этой «трёшке» никто не зарегистрирован, а принадлежит она мэрии Ярославля. Взять её можно всего за 1,913 миллиона рублей. Жильё находится в залоге у банка, на квартире есть долг по капитальному ремонту — 10 913 рублей.
Хотите квартиру в новостройке? И такая есть: «двушка» на 62 квадратных метра в Дзержинском районе по адресу: 2-й Брагинский проезд, 8. Правда, выставляется на торги она уже второй раз. Стоимость почти рыночная — 2,524 миллиона рублей. В собственниках числится семья из двух человек, однако в самой квартире никто не зарегистрирован.
Дома и дачи
Готовый домик на 57 квадратных метров с хозяйственными постройками на участке можно взять в Пошехонье, на улице Чкалова, 9. Домик находится рядом с Успенской церковью. Площадь участка хорошая — 1017 квадратных метров. Всё имущество находится в залоге у банка. Общая стоимость — 988 тысяч рублей.
Ещё один вариант — маленький домик на 33,1 квадратных метра в деревеньке Леонтьево, на улице Цветочной, Любимский район. Земельный участок тоже небольшой — 600 квадратных метров, но и цена всего 223,5 тысячи рублей. В доме никто не зарегистрирован, один владелец.
В июне на торгах появились и земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. В Мышкинском районе, в деревне Карпово, есть где разойтись: отдают землю в 3400 квадратных метра за 182 тысячи рублей. У участка один собственник. Проверить землю можно по кадастровому номеру: 76:07:111301:15.
Ещё одно хорошее местечко для строительства дачи продаётся в Рыбинском районе, в деревне Горохово, в Глебовском сельском поселении. У участка в 1600 квадратных метров один собственник, купить его можно за 306 тысяч рублей.