Не вставая с дивана: 5 шагов для удаленной продажи квартиры

Шаг № 5. Оформление документов и оплата



Этот, последний в цепочке дистанционной продажи, шаг вызывает у многих самые большие опасения и вопросы. В теории все документы действительно можно подать в электронном виде, не выходя из дома. Но на практике, как как объясняют некоторые риелторы, режим самоизоляции все-таки придется нарушить.



Во-первых, для проведения удаленной сделки нужно обладать правом электронной подписи документов. Получить соответствующий сертификат можно лишь очно, с паспортом и оригиналами СНИЛС и ИНН на руках. Сейчас электронные подписи выдает только удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты, попасть в который можно по предварительной записи.



Но и на этом хождение по инстанциям не закончится. Для усиления защиты электронных сделок существует закон, по которому необходимо подать письменное заявление в Росреестр, где вы должны дать согласие на совершение электронных сделок от своего имени. Это заявление подается только через многофункциональный центр, а ведь большая их часть сейчас закрыта или работает только по предварительной записи.



Альтернативным вариантом является обращение к нотариусу, который переправит ваш договор и прочие документы в Росреестр. Но, во-первых, это тоже не дистанционное мероприятие, а во-вторых, услуги нотариуса, разумеется, не бесплатны.



Но даже если у вас уже была готовая электронная подпись, для сделок со вторичным жильем требуются дополнительные документы: например, выписка из домовой книги. Бюро технической инвентаризации (БТИ), где выдают такие бумаги, сегодня еще закрыты. Можно попробовать получить их через портал Госуслуг или МФЦ. Но гарантий, что это произойдет быстро, нет.



Наконец, самый тонкий момент и для продавца, и для покупателя — дистанционная оплата квартиры. Сегодня в банках появились ограничения на перевод крупных сумм денег, а в некоторых объявили о вводе комиссии на внушительные переводы.



Один из вариантов передачи денег — банковская ячейка или аккредитив, открытый продавцом для расчетов. В этом случае получить доступ к банковскому счету можно только после того, как все условия договора будут выполнены.



Итоги



Как поясняют специалисты, технических проблем с дистанционной покупкой квартиры сейчас меньше у продавцов жилья в новостройках. Им не так важна подготовка (самих квартир еще либо нет, либо это просто белые стены и серые полы), поэтому исключаются уборка и скрупулезное создание фотоконтента. На них необходимо меньше документов, да и удаленную оплату совершить легче.



Во всех остальных случаях эксперты рынка советуют дождаться возобновления функционирования всех государственных органов. А если вам все-таки не терпится, дистанционно можно провести только часть сделки, а завершить ее уже после отмены режима самоизоляции. То есть, стороны зафиксируют все условия, а свое намерение покупатель повредит с помощью аванса.

— Я думаю, что после истории с пандемией, дистанционные услуги немного отойдут на второй план, — говорит Анжела Гордиенко. — Должна сложиться такая ситуация, при которой традиционный, очный формат будет в приоритете. Одновременно с этим, онлайн станет уже привычным инструментом и для специалистов по недвижимости, и для клиентов.