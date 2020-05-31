В этих квартирах могли бы поместиться жители целого подъезда. Они в несколько уровней, с подсобками, бильярдными. И даже с возможностью поставить лифт. И они продаются. А значит, вставлены на сайт объявлений. Не упускаем возможность посмотреть апартаменты, площадь которых - больше 300 квадратных метров.
Пятиуровневая квартира. Площадь - 300 квадратных метров
Пятиуровневая квартира с сауной, оружейной комнатой, подсобкой и выходом в отапливаемый гараж на две машины. Владельцы утверждают, что в авторском дизайне этой квартиры использованы природные материалы. На первом этаже – холл, две гардеробные и гостиная с камином. На четвертом этаже в мансарде зона релакса с камином в восточном стиле. Санузлы на каждом этаже квартиры. Две лоджии на втором и третьем этажах.
Четырёхуровневая квартира. Площадь - 372 м.кв.
Квартира с отдельным входом, индивидуальным отоплением, подземным гаражом. Можно даже сделать лифт. Квартира внутри без отделки.
Девятикомнатная квартира. Площадь - 420 кв.м.
Квартира на три этажа. Есть подсобные помещения, прачечная, гараж, гостинная с камином, бильярдная, шесть спален.