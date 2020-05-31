Пятиуровневая квартира с сауной, оружейной комнатой, подсобкой и выходом в отапливаемый гараж на две машины. Владельцы утверждают, что в авторском дизайне этой квартиры использованы природные материалы. На первом этаже – холл, две гардеробные и гостиная с камином. На четвертом этаже в мансарде зона релакса с камином в восточном стиле. Санузлы на каждом этаже квартиры. Две лоджии на втором и третьем этажах.

