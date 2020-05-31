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Роскошь и величие

Роскошь и величие

В этих квартирах могли бы поместиться жители целого подъезда. Они в несколько уровней, с подсобками, бильярдными. И даже с возможностью поставить лифт. И они продаются. А значит, вставлены на сайт объявлений. Не упускаем возможность посмотреть апартаменты, площадь которых - больше 300 квадратных метров.

Пятиуровневая квартира. Площадь - 300 квадратных метров

В квартире большая гостиная

В квартире большая гостиная

Пятиуровневая квартира с сауной, оружейной комнатой, подсобкой и выходом в отапливаемый гараж на две машины. Владельцы утверждают, что в авторском дизайне этой квартиры использованы природные материалы. На первом этаже – холл, две гардеробные и гостиная с камином. На четвертом этаже в мансарде зона релакса с камином в восточном стиле. Санузлы на каждом этаже квартиры. Две лоджии на втором и третьем этажах.

Квартира со своим спортзалом

Квартира со своим спортзалом

Жильё занимает несколько ровней в доме

Жильё занимает несколько ровней в доме

Четырёхуровневая квартира. Площадь - 372 м.кв.

Дом в историческим центре

Дом в историческим центре

Квартира с отдельным входом, индивидуальным отоплением, подземным гаражом. Можно даже сделать лифт. Квартира внутри без отделки.

Связаться с продавцом.

Квартира не обставлена

Квартира не обставлена

Вид с балкона

Вид с балкона

Девятикомнатная квартира. Площадь - 420 кв.м.

Дом обставлен роскошно

Дом обставлен роскошно

Квартира на три этажа. Есть подсобные помещения, прачечная, гараж, гостинная с камином, бильярдная, шесть спален.

Связаться с продавцом.

Есть даже своя бильярдная

Есть даже своя бильярдная

Квартира в несколько уровней

Квартира в несколько уровней

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