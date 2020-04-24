Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о льготной ипотеке. Президент Владимир Путин поручил правительству сделать это ещё 16 апреля.

По этой программе ипотеку можно оформить под 6,5% годовых, а разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. При этом льготная процентная ставка распространяется на весь период ипотеки.

Чтобы купить квартиру в новостройке на таких условиях, нужно соблюсти четыре условия:

Максимальная сумма кредита — 3 миллиона рублей в регионах, 8 миллионов рублей в Москве и Санкт Петербурге;

— 3 миллиона рублей в регионах, 8 миллионов рублей в Москве и Санкт Петербурге; Первоначальный взнос — от 20%;

— от 20%; Срок ипотеки — до 20 лет;

— до 20 лет; Оформление сделки — до 1 ноября 2020 года.

Планируется, что программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч новых жилищных кредитов и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства около 900 млрд рублей.

