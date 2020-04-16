Путин объявил о программе льготной ипотеки

На совещании по развитию строительной отрасли Владимир Путин объявил о запуске льготной ипотечной программы на покупку нового жилья комфорткласса.
— Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу — поддержать граждан и отрасль. В рамках такой программы можно взять ипотеку под 6,5% годовых на покупку готового жилья комфорткласса. Льготная ставка будет действовать на весь период ипотеки. На реализацию программы в 2020 году потребуется до 6,5 миллиарда рублей.
За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года. Максимальная сумма кредита в регионах — 3 млн рублей, в столицах — 8 млн рублей.
Открывая совещание, президент отметил, что рост ипотеки сейчас сменился спадом.
— Как и многие другие отрасли, строительный комплекс столкнулся сегодня с объективными трудностями. Главная из них — это падение, сжатие спроса. Так, рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом. Мы с вами это хорошо знаем. Затруднен и доступ застройщиков к кредитным ресурсам. <…> Мы обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора.