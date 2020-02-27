На самом деле он не ваш: что в Ярославле нельзя делать с балконом

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Ошибка 1. Увеличивать балкон
Увеличивать балкон можно, но совсем незначительно. Максимальная площадь, на которую вы вправе его расширить, — 30 кв. см. Из-за этого не будет критически нарушена устойчивость балконной плиты, а невооруженным взглядом со стороны фасада будет трудно определить отклонение от стандарта.
— Часто люди хотят увеличить балкон, при этом расширяться собираются минимум на полметра. Но по нормам максимально разрешенная площадь — до 30 кв. см относительно бетонной плиты. Это реально и по строительным нормам, и по нормам БТИ. Но стоит только немного превысить этот предел (и сделать, например, 35 см), то при продаже квартиры это будет считаться перепланировкой. Поэтому, если планируете в дальнейшем продавать свое жилье, придется подумать о том, как эту перепланировку узаконить, — говорит технический специалист компании по комплексному обустройству балконов и лоджий Андрей Иванов.
— Все перепланировки должны проводиться с согласия администрации. Никто не имеет права менять проект дома без согласования с руководящими органами, — уточняет заместитель главного инженера управляющей компании Александр Рудов. — Планировка не будет соответствовать зафиксированной в поэтажном плане, и любые изменения необходимо задокументировать в БТИ.
Чаще всего самовольная (и несогласованная) перепланировка вскрывается только при продаже квартиры. Но не стоит забывать о бдительных соседях (особенно бабушках), которые могут рассказать о вашем интересном балконе строительным инспекциям и другим инстанциям. Тогда вы рискуете не только вернуть балкон в прежний вид, но и заплатить штраф.
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Ошибка 2. «Выращивать» сосульки
Несогласованная перепланировка балкона может не просто изменить конструктивные особенности дома, но и его тепловой контур. Из-за этого нарушается теплообмен между улицей и помещениями, а на балконе вырастают сосульки. Конечно, законодательно прописанного запрета на их «выращивание» нет, но если ледяная глыба свалится на какого-нибудь прохожего, спросить могут с вас.
— Если человек, к примеру, установил козырек без согласований и технических документов, то при падении сосулек с такого балкона суд, вероятнее всего, признает виновным собственника, — объясняет Александр Рудов. — Но когда требования закона при перепланировке были соблюдены, есть проект, техническое заключение, согласие жильцов дома, то ответственными за уборку сосулек с балконов будут считаться управляющие организации.
Сосульки могут появиться на балконах и окнах по самым разным причинам. Недостаточная теплоизоляция из-за старых окон спровоцирует выделение теплого воздуха из помещения, который при отрицательных температурах превращается в наледь. И такая проблема решается только полной заменой окон. Когда квартира слишком сильно отапливается, становится жарко и душно. Приходится открывать окна и проветривать. Таким образом, происходит утечка теплого воздуха, который также при охлаждении превращается в лед.
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Ошибка 3. Использовать балкон как кладовку
— Пространного списка предметов, которые нельзя держать на балконе, нет, здесь надо больше руководствоваться здравым смыслом. Вы же не будете, например, хранить канистру с бензином на солнечной стороне, — говорит Андрей Иванов. — Нужно также учитывать максимальный вес — в среднем плита выдерживает нагрузку в 750 кг. Если балкон изношен, то меньше.
Поэтому не храните на балконе всё подряд. Ненужные вещи лучше сразу выкидывать, а те, что еще могут пригодиться, отправьте в кладовку или в гараж. Если что-то рухнет с балкона на голову прохожим, виноватыми окажетесь опять же вы. Наказания не будет, только если что-то произойдет с балконной плитой. Потому что плита — это общедомовая собственность, и ответственность за ее содержание несет управляющая компания. Но за всё, что находится на балконе (козырек, решетка, ограждение, вещи), полную ответственность несет собственник.
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Ошибка 4. Заводить оранжерею
Обустраивать цветники на балконе тоже не лучшая идея. Максимум, что вы можете, если верить Госстрою, это поставить цветочные ящики с внутренней стороны, не используя при этом крепления. Если уж так хочется превратить балкон в мини-сад со свисающими во все стороны лианами, кронштейнами и другими наворотами, это придется опять же согласовывать с администрацией.
Другой документ, который действует при цветочном оформлении балкона, — это паспорт фасада, регламентирующий внешний облик здания.
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Ошибка 5. Стремиться выделиться
Этого же паспорта фасада стоит придерживаться, когда проснувшийся в вас безумный дизайнер решил подарить этому миру больше ярких нот. Особенно когда ваш балкон смотрит не в тихий двор, где почти никого нет, а на оживленную центральную улицу. В этом случае все конструкции с внешней стороны здания должны быть выполнены в едином стиле. Так что, если захотите сделать себе золотой балкон, придется убедить соседей присоединиться к вам и сделать то же самое со своими балконами.
— Если окна выходят на красную линию, мы обычно рекомендуем делать пластик с внешней стороны в цвет фасада, чтобы не нарушать единую стилистику. Не думаю, что кто-то будет делать балконы разноцветными. Сейчас, наоборот, люди собираются в чатах и решают, в какой единой гамме им всё сделать, — говорит Андрей Иванов. — Нарекания со стороны администрации возможны. Как так — у всех серые балконы, а ты взял и сделал изумрудный? Здесь будут либо рекомендации, либо скажут переделать: существует фасад зданий, будьте любезны его придерживаться.
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Ошибка 6. Объединять комнату с лоджией
Объединять комнату с лоджией запрещено, потому что вместе с этим многие жильцы меняют расположение радиаторов, вынося их на балкон, создавая тем самым проблемы общей системе теплоснабжения. Такой перенос может вызвать замерзание системы отопления и разрушить ее.
Кроме того, снося подоконную часть и увеличивая за ее счет площадь комнаты, «перестройщики» затрагивают наружные стены, которые являются общедомовым имуществом. Поэтому нужно опросить всех соседей и собрать не меньше 67% подписей жильцов всего дома. Даже тех, кто живет в другом конце здания. Но и это не всегда гарантирует положительного решения от администрации. Снос стены и смена расположения батареи на бюрократическом языке городских и районных властей означает переоборудование тепловой сети. А этого никто не согласует.
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Ошибка 7. Остеклять балконы и лоджии
Даже если вы решите остеклить балкон, вам понадобятся разрешительные документы. Но во всем есть свои исключения. К примеру, если по проекту здание предусматривает остекление (этот момент уточните у застройщика), то проводить его после получения ключей можно без согласований. А вот если вы решили остеклить квартиру в старой хрущевке, понадобится разрешение от застройщика или администрации.