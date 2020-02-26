26 февраля среда
СЕЙЧАС -5°С
usd 64.92
eur 70.46
СЕЙЧАС -5°С
usd 64.92
eur 70.46

Все новости

Все новости
Недвижимость

Дети-сироты получат жилищные сертификаты вместо квартир

Каждому достанется почти по 1,5 миллиона

301
4 Обсудить

Поделиться

Теперь сироты будут самостоятельно покупать квартиры, а не стоять в очереди

Теперь сироты будут самостоятельно покупать квартиры, а не стоять в очереди

Минпросвещения планирует изменить правила обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно разработанному ведомством законопроекту, теперь бывшим воспитанникам детдомов будут выдавать не квартиры, а жилищные сертификаты. Сумма — чуть меньше 1,5 млн рублей. Высчитали ее по двум показателям: социальная норма жилья для одного человека (33 кв. м) и средняя стоимость квадратного метра по стране (45 тыс. рублей).

— Выплата гражданину для приобретения жилого помещения в собственность посредством выдачи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, […] государственных жилищных сертификатов примерно будет составлять 1487,3 тыс. рублей (33 кв. м х 45 068 рублей = 1487,3 тыс. рублей), — говорится в пояснительной записке.

Сертификат будет именным, потратить прописанные в нем деньги можно только на покупку жилья. Предполагается, что он станет новым механизмом обеспечения жильем сирот и заменит существующие правила, когда договор найма жилья из специализированного фонда является единственным способом дать сироте квартиру.

Несмотря на все меры поддержки (на обеспечение сирот жильем ежегодно выделяется порядка 7 млрд рублей), очереди на квартиру существенно не уменьшаются. Согласно данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, больше 279 тыс. сирот России включены в список на получение жилья.

Согласно законопроекту, сироты не могут проживать вместе с людьми, лишенными родительских прав: хроническими алкоголиками, наркоманами и уголовниками.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

жильедети-сиротыквартиры
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
26 фев 2020 в 09:59

Акция! Получи сертификат и возьми кредит!

tina
26 фев 2020 в 09:34

И пойдет волна обмана сирот.....

ваш господин
26 фев 2020 в 08:50

а вместо крыши - сертификат над головой 😁