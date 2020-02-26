Дети-сироты получат жилищные сертификаты вместо квартир

Теперь сироты будут самостоятельно покупать квартиры, а не стоять в очереди

Минпросвещения планирует изменить правила обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно разработанному ведомством законопроекту, теперь бывшим воспитанникам детдомов будут выдавать не квартиры, а жилищные сертификаты. Сумма — чуть меньше 1,5 млн рублей. Высчитали ее по двум показателям: социальная норма жилья для одного человека (33 кв. м) и средняя стоимость квадратного метра по стране (45 тыс. рублей).



— Выплата гражданину для приобретения жилого помещения в собственность посредством выдачи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, […] государственных жилищных сертификатов примерно будет составлять 1487,3 тыс. рублей (33 кв. м х 45 068 рублей = 1487,3 тыс. рублей), — говорится в пояснительной записке.

