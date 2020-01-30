«Продажа может затянуться на несколько лет»: в мэрии рассказали о судьбе Ленинского рынка

— Практика продажи городом акций городских предприятий показывает, что процесс реализации может занять от шести месяцев до 2,5 лет, — объясняют в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. — Это объясняется рядом экономических факторов, так как продается не конкретное здание или участок, а функционирующий бизнес.

В Ярославле не состоялся второй аукцион по продаже Ленинского рынка — на него просто никто не заявился. В мэрии города не отчаиваются и рассказывают, какая судьба ждёт предприятие в дальнейшем.

При этом чиновники снова заверили, что снижать цену продажи рынка не планируют. На аукцион он выставляется от 145,304 миллиона рублей. Пока рынок будет продаваться, он продолжит работу, причём, подсчитывая доходы от него, в мэрии пришли к выводу, что по итогам 2019 года прибыль перекроет убытки прошлых лет и выйдет на минимальную доходность.

— В последующем город ожидает от предприятия увеличение прибыли, — говорят в комитете по управлению муниципальными имуществом.

Ранее убыточность была одной из причин, по которой город решил избавиться от непрофильного актива. Мысли о продаже Ленинского рынка мэрия вынашивала ещё с 2015 года. И только в 2019-м депутаты муниципалитета всё же согласились выставить городское имущество на торги.