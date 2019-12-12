Ей — ни копейки: ярославец втихаря продал квартиру, чтобы не платить алименты бывшей жене

В Ярославле судебные приставы поймали мужчину, который пошёл на всё, лишь бы не платить алименты бывшей жене.

После развода ярославец исправно платил алименты детям. А вот жена получала незначительные суммы. И задолжал бывшей 227 тысяч рублей. И вот решил продать квартиру. Но так, чтобы об этом не узнала экс-супруга. Но не вышло.



— Судебному приставу удалось установить время и место совершения сделки. В назначенный день должник получил от покупателя 600 тысяч рублей. Судебные приставы, дождавшись окончания купли-продажи, доставили неплательщика в отдел, где произвели арест и изъятие денежных средств, — рассказали в управлении службы судебных приставов Ярославской области.