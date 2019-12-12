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Недвижимость

Ей — ни копейки: ярославец втихаря продал квартиру, чтобы не платить алименты бывшей жене

Хитреца поймали в момент сделки

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Провернуть сделку за спиной бывшей жены не получилось

Провернуть сделку за спиной бывшей жены не получилось

В Ярославле судебные приставы поймали мужчину, который пошёл на всё, лишь бы не платить алименты бывшей жене.

После развода ярославец исправно платил алименты детям. А вот жена получала незначительные суммы. И задолжал бывшей 227 тысяч рублей. И вот решил продать квартиру. Но так, чтобы об этом не узнала экс-супруга. Но не вышло.
 

— Судебному приставу удалось установить время и место совершения сделки. В назначенный день должник получил от покупателя 600 тысяч рублей. Судебные приставы, дождавшись окончания купли-продажи, доставили неплательщика в отдел, где произвели арест и изъятие денежных средств, — рассказали в управлении службы судебных приставов Ярославской области.

Из этой суммы бывшая жена ярославца и получила причитающиеся ей деньги.

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приставыразводквартира
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КОММЕНТАРИИ (3)

Николя
12 дек 2019 в 09:13

И эти законодатели хотят увеличить рождаемость и сохранить ценность института семьи. Уравняйте права и обязанности полов. И прекратите поддержку шкур.

12 дек 2019 в 08:28

"После развода ярославец исправно платил алименты детям. А вот жена получала незначительные суммы. И задолжал бывшей 227 тысяч рублей."- это как это? Алименты выплачиваются на содержание детей, а не бывших жен. Он её сделал инвалидом от совместной жизни?

Гость
12 дек 2019 в 07:57

Потрясающая новость.