Власти отказали бизнесмену, захотевшему застроить Заволжский район многоэтажками

В Ярославле бизнесмен Александр Ерин, связанный с компанией «Ярстройзаказчик», захотел застроить Заволжский район серией многоэтажек. Место для этого он выбрал на берегу реки Шевелюхи: в квартале от 2-го Смоленского переулка до улицы Шевелюха, где сейчас располагаются дома частного сектора.
Здесь бизнесмен хотел возвести несколько десятков жилых домов высотой в пять этажей, нарисовал в проекте школу, стадион и экопарковки.
По этой территории прошли публичные слушания, на которых был всего один человек, поддержавший проект. Обсуждения сочли состоявшимися. Но в мэрии в разрешении на строительство отказали.
— Принимая во внимание отсутствие документации по планировке территории, обосновывающей влияние строительства объектов капитального строительства на устойчивое развитие территории, в том числе в части обеспеченности планируемого населения объектами социальной инфраструктуры, что не позволит гарантировать благоприятные условия жизнедеятельности человека, отказать Александру Ерину, — говорится в отказе мэрии Ярославля.
Заволжский район — излюбленное место застройщиков. Прямо сейчас застраивается коттеджный посёлок, из-за которого рубят ценный сосновый бор. А жители района выходят на пикеты против застройки многоэтажками у посёлка Красный бор, где собираются возвести 41 дом.