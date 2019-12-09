Власти отказали бизнесмену, захотевшему застроить Заволжский район многоэтажками

В Ярославле бизнесмен Александр Ерин, связанный с компанией «Ярстройзаказчик», захотел застроить Заволжский район серией многоэтажек. Место для этого он выбрал на берегу реки Шевелюхи: в квартале от 2-го Смоленского переулка до улицы Шевелюха, где сейчас располагаются дома частного сектора.

Здесь бизнесмен хотел возвести несколько десятков жилых домов высотой в пять этажей, нарисовал в проекте школу, стадион и экопарковки.

По этой территории прошли публичные слушания, на которых был всего один человек, поддержавший проект. Обсуждения сочли состоявшимися. Но в мэрии в разрешении на строительство отказали.