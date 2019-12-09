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Власти отказали бизнесмену, захотевшему застроить Заволжский район многоэтажками

Куда в Ярославле собирались воткнуть очередной микрорайон

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Застройщику отказали в планах возвести микрорайон&nbsp;

Застройщику отказали в планах возвести микрорайон 

В Ярославле бизнесмен Александр Ерин, связанный с компанией «Ярстройзаказчик», захотел застроить Заволжский район серией многоэтажек. Место для этого он выбрал на берегу реки Шевелюхи: в квартале от 2-го Смоленского переулка до улицы Шевелюха, где сейчас располагаются дома частного сектора.

Здесь бизнесмен хотел возвести несколько десятков жилых домов высотой в пять этажей, нарисовал в проекте школу, стадион и экопарковки. 

По этой территории прошли публичные слушания, на которых был всего один человек, поддержавший проект. Обсуждения сочли состоявшимися. Но в мэрии в разрешении на строительство отказали. 

— Принимая во внимание отсутствие документации по планировке территории, обосновывающей влияние строительства объектов капитального строительства на устойчивое развитие территории, в том числе в части обеспеченности планируемого населения объектами социальной инфраструктуры, что не позволит гарантировать благоприятные условия жизнедеятельности человека, отказать Александру Ерину, — говорится в отказе мэрии Ярославля. 

Оранжевые - пятиэтажки;<br>Жёлтые - блокированные жилые дома;<br>Красный - школа;<br>Голубая полоса в центре - река Шевелюха

Оранжевые - пятиэтажки;
Жёлтые - блокированные жилые дома;
Красный - школа;
Голубая полоса в центре - река Шевелюха

Заволжский район — излюбленное место застройщиков. Прямо сейчас застраивается коттеджный посёлок, из-за которого рубят ценный сосновый бор. А жители района выходят на пикеты против застройки многоэтажками у посёлка Красный бор, где собираются возвести 41 дом. 

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жилая застройкаЗаволжский район
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