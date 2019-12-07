Шкаф-квартира: рассматриваем самые маленькие и дешевые «однушки» (и одну «двушку») в Ярославле

Свою квартиру хотят все, но не у каждого есть на это деньги. В массе предложений о продаже жилья в Ярославле мы нашли самые бюджетные варианты. Комнаты в расчет брать не стали: все-таки своя квартира, даже маленькая, лучше. Итак, представляем топ-5 самых дешевых квартир нашего города. Пойдем от самого дорогого варианта к самому дешевому.
Пятое место: 800 тысяч
На пятом месте сразу два варианта по одинаковой цене. Первый — это «однушка» в кирпичном доме № 3, корпус 2, в Тепловом переулке в Заволжском районе. Расположена квартира площадью 17,4 квадратных метра на последнем этаже пятиэтажного дома. Рядом два детских сада, школа № 47, магазины, остановки общественного транспорта, парк, лес. В десяти минутах ходьбы — берег Волги.
— Тишина будет вам надоедать, так как нет посторонних звуков, очень спокойные соседи, — хвалят хозяева свою квартиру.
Второй вариант по этой же цене — малосемейка на Тутаевском шоссе в доме № 87, корпус 2. Площадь квартиры — 13 квадратных метров.
— Эта квартира — хорошая альтернатива комнате в коммуналке. Комната вмещает диван, шкаф, стол, небольшую стенку — всё, что необходимо для комфорта. Кухня-прихожая с электрической плитой, кухонным уголком и мойкой. Есть санузел с ванной. Небольшие коммунальные платежи. Отличное местоположение, все рядом — поликлиника, супермаркет, остановка, — говорится в объявлении.
Четвертое место: 799 тысяч
На четвертом месте — двухкомнатная квартира в доме № 12 в переулке Разина во Фрунзенском районе. Расположена она на втором этаже двухэтажного блочного дома. Общая площадь — 36,4 квадратных метра, жилая площадь — 26 квадратных метров. Есть кухня площадью 4,5 квадратных метра.
— Квартира очень теплая, уютная, требует косметического ремонта. Туалет в рабочем состоянии. В доме индивидуальное газовое отопление. Доброжелательные соседи, тихий двор, рядом магазины, — говорится в объявлении о продаже.
Третье место: 790 тысяч
В середине списка обосновалась квартира в Тепловом переулке в Среднем поселке. Жилплощадь расположена на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома. Площадь квартирки — всего 11 квадратных метров, но в ней есть все необходимое.
— Мини-кухня, электрическая плита, свой санузел. Дом расположен рядом с сосновым бором, недалеко Прусовские карьеры, конноспортивная школа, дом культуры «Энергетик», стадион, детские сады, школы, магазины, мини-рынок, баня. Транспортная доступность во все районы города, до центра 15 минут, — перечисляют достоинства своей крохотульки продавцы.
Второе место: 770 тысяч
Второе место заняла квартира в доме № 39, корпус 2, на улице Павлова в районе Нефтестроя. Общая площадь — 13,2 квадратных метра, прихожая и кухня объединены.
Первое место: 600 тысяч
Самый дешевый вариант в черте Ярославля — это «однушка»-малосемейка на Тутаевском шоссе в доме № 87, корпус 2. Стоит жилье всего 600 тысяч рублей. Причем продавцы готовы торговаться. За эти деньги вы получите квартиру общей площадью 13,2 квадратных метра, но кухня и прихожая объединены.
Тесновато, зато есть все необходимое, в том числе свой отдельный туалет и душ. К тому же квартира в нормальном состоянии, недалеко от дома есть школы, детские сады, магазины. А еще рядом Волга.
Комментарий специалиста
— Малогабаритное жилье сейчас пользуется популярностью. Но все-таки в основном это небольшие квартиры-студии в новостройках. Маленькие квартиры в старых домах, как правило, покупают, когда нужно жилье в определенном районе или с определенной инфраструктурой (например, рядом со школой или вузом), но по бюджету больше никакие варианты не подходят, — прокомментировала Анастасия Голлай, аналитик группы компаний «Метро».