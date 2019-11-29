Обиделся и не ушёл: ярославец продал квартиру вместе с жильцом

Судебным приставам Ярославской области пришлось помогать новым жильцам заселяться в квартиру. Им пришлось насильно выгонять оттуда мужчину, друга бывшего хозяина жилья. Ярославец, пока квартира продавалась, разрешил в ней пожить своему другу. Прошло время, и на жилье нашлись покупатели. Ярославец не стал терять времени и продал квартиру. Попросил друга съехать, но тот обиделся и не захотел выселяться. Мужчине ничего не осталось, как оставить эту заботу новым хозяевам. Они не смогли по-хорошему отделаться от жильца, поэтому обратились в суд.
— Благодаря судебным приставам владелец недвижимости смог попасть в свою квартиру и установить новый замок на входную дверь, — сообщили в УФССП по Ярославской области.