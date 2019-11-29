29 ноября пятница
СЕЙЧАС +0°С
usd 64.10
eur 70.57
СЕЙЧАС +0°С
usd 64.10
eur 70.57

Все новости

Все новости
Недвижимость

Обиделся и не ушёл: ярославец продал квартиру вместе с жильцом

Новым владельцам недвижимости пришлось попросить помощи приставов

Поделиться

1 370
1 Обсудить
Бывший хозяин квартиры продал жилье вместе с другом

Бывший хозяин квартиры продал жилье вместе с другом

Судебным приставам Ярославской области пришлось помогать новым жильцам заселяться в квартиру. Им пришлось насильно выгонять оттуда мужчину, друга бывшего хозяина жилья. Ярославец, пока квартира продавалась, разрешил в ней пожить своему другу. Прошло время, и на жилье нашлись покупатели. Ярославец не стал терять времени и продал квартиру. Попросил друга съехать, но тот обиделся и не захотел выселяться. Мужчине ничего не осталось, как оставить эту заботу новым хозяевам. Они не смогли по-хорошему отделаться от жильца, поэтому обратились в суд.

— Благодаря судебным приставам владелец недвижимости смог попасть в свою квартиру и установить новый замок на входную дверь, — сообщили в УФССП по Ярославской области.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

жильекупля-продажа

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Гоша
29 ноя 2019 в 10:37

При чем тут суд?
1. Идем в полицию с документами на свою квартиру, пишем заявление.
2. Едем на квартиру, настойчиво требуем убраться прямо сейчас.
3. В случае отказа покинуть помещение, вызываем службу вскрытия дверей и приглашаем полицию.
4. Вышвыриваем жильца на улицу в чем мать родила.и меняем личинку замка.

Или этот собственник на свою голову прописал его там? Тогда сами лопухнулись, надо было заставить горе-собственника выписать его до сделки.