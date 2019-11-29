Обиделся и не ушёл: ярославец продал квартиру вместе с жильцом

Гоша 29 ноя 2019 в 10:37

При чем тут суд?

1. Идем в полицию с документами на свою квартиру, пишем заявление.

2. Едем на квартиру, настойчиво требуем убраться прямо сейчас.

3. В случае отказа покинуть помещение, вызываем службу вскрытия дверей и приглашаем полицию.

4. Вышвыриваем жильца на улицу в чем мать родила.и меняем личинку замка.



Или этот собственник на свою голову прописал его там? Тогда сами лопухнулись, надо было заставить горе-собственника выписать его до сделки.