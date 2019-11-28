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Недвижимость

В Рыбинске суд заставил чиновников законсервировать дом, который не могут достроить 30 лет

В этом здании купили квартиры десятки дольщиков

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Когда-то здание на Солнечной планировалось как кардиоцентр&nbsp;

Когда-то здание на Солнечной планировалось как кардиоцентр 

Этот долгострой можно назвать самым долгим во всей Ярославской области. Дом на улице Солнечной, 53а в Рыбинске начинали строить в 1990-е годы как кардиоцентр. Проект был масштабный, конструкция здания необычная. Но стройка встала почти на 15 лет. В середине двухтысячных площадку выкупила администрация Рыбинска для перепродажи. Нашли подрядчика — компанию «Авдат», которая собиралась сделать из этого недостроя элитный жилой дом. Город заключил с фирмой соглашение о том, что часть квартир в новостройке будет передана администрации под расселение ветхого и аварийного жилья.

Но и тут неудача. Дом начали переделывать в стильный ЖК Mirror, в его строительство вложились дольщики. Но стройка встала. И теперь, похоже, возобновится ещё не скоро. После многочисленных жалоб прокуратура проверила, что происходит на этом объекте: оказалось, что работы здесь не ведутся с 2017 года. 

— Здание находится в ненадлежащем техническом состоянии, не охраняется, оконные и дверные проемы его открыты, имеется доступ неограниченного круга лиц в его помещения, что является недопустимым, — рассказали в Рыбинской городской прокуратуре. — Это создаёт угрозу его повреждения, разрушения, уничтожения, а также угрозу жизни, здоровью, имуществу неопределенного круга лиц.

Прокуратура направила иск в суд с требованием законсервировать здание, и теперь собственник обязан это сделать в течение трёх месяцев. Собственником здания считается администрация Рыбинска. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

коля
28 ноя 2019 в 12:53

ПОМОГИ !!!!!!!!!!!!!!!!

коля
28 ноя 2019 в 12:52

Там написано................ помоги !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28 ноя 2019 в 12:42

Вижу оскорбительную надпись про президента на здании! Немедленно вызываете прокурора!