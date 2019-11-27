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По дешёвке: на самой центральной улице Ярославля продают «двушку» по смешной цене

Что не так с этой квартирой

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Квартира расположена в красном доме

Квартира расположена в красном доме

Купить квартиру в центре Ярославля не так сложно, если заглянуть на сайт судебных приставов в раздел публичных торгов, где продают арестованное имущество. Как раз сейчас приставы реализуют квартиру в самом центре города — на улице Кирова в доме № 12б. Отсюда один шаг — и ты на центральной пешеходной улице. 

— Это двухкомнатная квартира, в ней есть зарегистрированные жильцы. Находится в залоге у «Газпромбанка», — рассказывают в УФССП по Ярославской области. 

Площадь квартиры небольшая — 35,7 квадратного метра. Но и цена роскошная — 2,113 миллиона рублей. Обременений в виде долгов по взносам за капремонт и прочих новому владельцу не перейдёт. 

Недавно ещё одна квартира из Ярославля попала в список самых больших в ЦФО.

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двухкомнатная квартира купитьсудебные приставы

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КОММЕНТАРИИ (16)

Аноним
27 ноя 2019 в 19:23

По 70 тысяч за квадрат раздолбанный дом это дёшево? Покупайте сами

Гость
27 ноя 2019 в 20:41

Не один нормальный не поедет жить в центре. Для жизни удобный новый район, где всё новое, с большими и просторными улицами, дворами.

Гость
27 ноя 2019 в 19:19

А что делать, раз есть зарегистрированные жильцы? Выселять через суд?