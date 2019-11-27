По дешёвке: на самой центральной улице Ярославля продают «двушку» по смешной цене

Купить квартиру в центре Ярославля не так сложно, если заглянуть на сайт судебных приставов в раздел публичных торгов, где продают арестованное имущество. Как раз сейчас приставы реализуют квартиру в самом центре города — на улице Кирова в доме № 12б . Отсюда один шаг — и ты на центральной пешеходной улице.

— Это двухкомнатная квартира, в ней есть зарегистрированные жильцы. Находится в залоге у «Газпромбанка», — рассказывают в УФССП по Ярославской области.

Площадь квартиры небольшая — 35,7 квадратного метра. Но и цена роскошная — 2,113 миллиона рублей. Обременений в виде долгов по взносам за капремонт и прочих новому владельцу не перейдёт.