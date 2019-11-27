Потенциально проблемные: как ярославцам вычислить подозрительного застройщика

Новостройки вырастают рядом со старыми деревянными домишками Фото: Александра Савельева

Перед новым годом на рынке недвижимости прибавилось активности. Причем в последние годы ярославцы предпочитают покупать квартиры в новых домах. Сколько жилья будет сдано в эксплуатацию до конца года? Как развивается городская инфраструктура в районе крупных новостроек? Насколько безопасно покупать квартиру на этапе строительства и что сулит переход на эскроу-счета? Об этом и о многом другом мы беседуем с исполняющим обязанности директора департамента строительства Ярославской области Виктором Жучковым.



— Виктор Евгеньевич, какова сейчас ситуация со строительством жилья в регионе?

— На сегодняшний день, по нашим оценкам, реальный спрос на первичное жилье составляет примерно 700–800 тысяч квадратных метров, из них 300–400 тысяч — в Ярославле. В этом году планируется ввести в строй около 775 тысяч квадратных метров жилья, из них около 300 тысяч — в областном центре. 663 тысячи квадратных метров уже введены в эксплуатацию, остальные застройщики планируют сдать свои объекты до конца года. Большинство домов уже находится на финальной стадии. Так что наблюдается баланс спроса и предложения, что, на наш взгляд, очень важно. Причем такая ситуация в Ярославской области стабильно держится уже несколько последних лет.



В этом году в области введут в строй около 775 тысяч квадратных метров жилья Фото: Александра Савельева

С одной стороны, у застройщиков всегда есть задел. Например, на сегодняшний день на разной стадии строительства находится 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Это те дома, где уже выдано разрешение. С другой стороны, мы стараемся постоянно взаимодействовать с застройщиками, снижать административные барьеры, сокращать сроки выдачи документации. Если раньше экспертиза занимала 60 дней, то теперь — 30, выдача разрешения на строительство — 10 дней, теперь — 5. Более 90 процентов застройщиков уже получают разрешение на строительство и ввод через госуслуги и МФЦ.



К строителям предъявляют серьезные требования Фото: Александра Савельева



— Какие квартиры строятся сегодня в Ярославской области?

— Подавляющие большинство — это многоквартирные дома, особенно если речь идет о Ярославле и Рыбинске. В основном это доступное жилье. Элитное составляет не более 3–4 процентов. Ярославцы стали гораздо рациональнее: сегодня уже никто не покупает квартиры огромной площади. В основном спросом пользуются относительно небольшие современные квартиры с удобными планировками. Разумеется, серьезные требования и покупатели, и мы как регулирующий орган предъявляем к качеству строительства. Принимаем дом только в том случае, если он полностью соответствует проектной декларации, нет никаких недоделок и т. д. Особое внимание — благоустройству, оборудованным детским и спортивным площадкам, местам отдыха новоселов, парковкам и т. д.



Сегодня уже никто не покупает квартиры огромной площади Фото: Александра Савельева

— По статистике, большинство квартир в новостройках покупают молодые семьи. Для них очень важна инфраструктура того района, где они будут жить, в том числе детские сады, школы…

— Разумеется, в районах крупной застройки ведется и строительство социальных объектов — детских садов, школ, поликлиник. Большинство таких объектов мы стараемся планировать заранее, чтобы их сдача происходила одновременно со сдачей массивов жилья.



Ярославская область участвует в различных национальных проектах, в которых деньги распределяются на конкурсной основе, получает значительные средства из федерального бюджета. Поэтому большинство социальных объектов строится на условиях софинансирования. Сейчас, например, планируется строительство садика на улице Новоселов в Рыбинске, школы и поликлиники на Соколе и другие.



Садик в Яблоневом посаде Фото: Александра Савельева

Еще одну задачу мы видим в том, чтобы строить детские сады и школы в районах старой массовой застройки, где их не хватает. В этом году будет введено в строй несколько объектов, в том числе четыре дошкольных учреждения в Ярославле, ясли в Рыбинске и садик в поселке Михайловское.



В 2018-м квартиры получили дольщики 15 домов Фото: Александра Савельева

— Под окна правительства приходят обманутые дольщики с плакатами. Как решается их проблема?

— Есть два способа: либо мы находим инвестора, готового достроить проблемный дом, либо там, где достраивать уже не имеет смысла, людей расселят. В 2017 году квартиры получили дольщики 16 проблемных домов, в 2018-м — 15. В 2019 году восемь домов будет достроено, два — расселены. Подчеркну, что и строительство, и расселение происходит за счет внебюджетных средств.



Ситуация на строительном рынке сейчас стабильна Фото: Александра Савельева

— Насколько сегодня безопасно покупать жилье на этапе строительства?

— Сейчас ситуация на строительном рынке стабильна. Большинство застройщиков, занимающихся возведением жилья в Ярославской области, это проверенные компании, хорошо зарекомендовавшие себя и построившие не один объект. Тем не менее мы вместе с надзорными органами контролируем ситуацию. Потенциально проблемными являются дома, где отставание от графика — более шести месяцев. И здесь необходим индивидуальный подход. Мы находимся в постоянном взаимодействии с застройщиками, смотрим, как ведутся работы, насколько они смогут наверстать упущенное.



Дольщиков защитили эскроу-счетами Фото: Александра Савельева

— С этого года начался переход на эскроу-счета при покупке жилья. Как он происходит и что дает новая система потенциальным покупателям?

— Эскроу-счета — это специальные счета в банке, на которые поступают деньги дольщиков. Застройщик получит эти деньги только тогда, когда дом будет готов, то есть когда компания полностью выполнит свои обязательства перед теми, кто заплатил за свои будущие квартиры. Таким образом, у покупателей есть полная гарантия того, что вложенные средства не исчезнут. Такая система существует во многих странах мира, и она хорошо себя зарекомендовала. В нашей стране сейчас идет переходный период, который дает возможность и банкам, и строительным компаниям подготовиться к нововведениям. На сегодняшний день есть семь уполномоченных банков, в которых могут быть открыты эскроу-счета, порядка 70 тысяч квадратных метров продается с использованием новой методики. Это пока немного, но мы видим неплохую динамику. Важно и то, что на эскроу-счета переходят наиболее крупные заказчики. А в ближайшее время все застройщики перейдут на эту схему.



На эскроу-счета переходят наиболее крупные заказчики Фото: Александра Савельева